Ciomagul Istoriei ne pălește drept în cap

Lecțiile de istorie din Ucraina devin o problemă de securitate națională. De aceea, la Kiev se lucrează pentru schimbarea programei școlare, într-o încercare de adaptare la situația războiului pornit de Putin de un an, și – spun ucrainienii – pentru a combate propaganda rusă. În materia predată elevilor, profesorii explică când și cum a izbucnit conflictul, folosind expresii precum „invazie pe scară largă”, „putinism”, „imperiu sovietic”, „genocid” sau „colaboraționism”. Chiar profesorii puși să rescrie manualele recunosc că ONU, dar și destule țări văd total diferit problema, temându-se că Ucraina va deveni… Rusia, obligându-și cetățenii să gândească așa cum dictează conducerea statului.

De ce ne-ar interesa pe noi transformarea școlilor din Ucraina în cuiburi de propagandă? Din mai multe motive. Primul, lipsirea de drepturi (și chiar oprimarea!) românilor care trăiesc sub guvernarea Zelenski, un regim care nu doar ignoră acordurile bilaterale cu România privind protejarea minorităților, dar mai și adoptă recent o lege care dictează ucrainizarea întregii populații, indiferent de etnie. Vedem că Uniunea Europeană apără și ajută din toate puterile Ucraina, promițând chiar o viitoare aderare accelerată. Și e foarte bine că o face! Dar unde sunt standardele democratice obligatorii pentru orice stat, cum de au dispărut discuțiile despre drepturile omului și cele ale minorităților? Chiar dacă Ucraina este victima Rusiei, nu înseamnă că are voie să se tranforme ea însăși într-un agresor față de proprii cetățeni!

Dacă UE chiar are standarde ce trebuie respectate, ar trebui să pună puiciorul în pragul de la Kiev și să ceară (așa cum a făcut-o și încă o mai face la București) ca Ucraina să fie un stat cu adevărat democratic! Dar nu cred că se va întâmpla asta. Așa cum nu se întâmplă nici cu enorma corupție care-a schimbat oligarhii vechi proruși cu unii noi, dar prieteni cu Zelenski. Cum nu se întâmplă nici cu cerealele modificate genetic care-au intrat în România sub pretextul exportului către Africa și Asia, dar care au fost vândute prin parcările noastre la subpreț. Cum nu se întâmplă cu Canalul Bâstroe, a cărui adâncire va afecta tragic Delta Dunării, dar ochii europeni se vor închide pe motiv de solidaritate. SUA, Germania, Franța, Polonia sau țările baltice sprijină Ucraina, dar calculează prudent ce pierd și ce câștigă. România ajută din răsputeri Ucraina, dar e pe minus la toate capitolele. N-ar trebui să uităm la cum ne-a lovit Istoria mai mult sau mai puțin îndepărtată, că și așa avem destule cucuie.