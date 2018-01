Multimedia Cine a câștigat televizorul de la concursul Deșteptarea de Desteptarea -

Astăzi a avut loc tragerea la sorți pentru concursul “Abonează-te la Deșteptarea”, dedicat celor care s-au abonat în luna decembrie, pentru tot anul 2018 la ziarul Bacăului. Premiul – un televizor Smart, Samsung cu diagonala de 80 de centimetri – a fost câștigat de Valeria Dămoc, din Bacău. 0 SHARES Share Tweet

