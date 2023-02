Cine-a împușcat balonul și a omorât conducta

Dl. Biden a prezentat la începutul săptămânii trecute, mai exact, pe 7 februarie, discursul său Despre starea Uniunii.

Pentru cine nu știe, domnia sa e președintele SUA, adică al unei democrații consolidate și aliat al Europei. Discursul a fost găzduit de oficialul https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/07/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-prepared-for-delivery/ . Domnul președinte își asigura cetățenii că ; ,,… Suntem singura țară care a ieșit din fiecare criză, mai puternică decât atunci când a intrat în ea. Asta facem din nou…. În urmă cu doi ani, COVID ne-a închis afacerile, ne-a închis școlile și ne-a jefuit atât de atât de multe. Astăzi, COVID nu ne mai controlează viața. Acum doi ani, democrația noastră s-a confruntat cu cea mai mare amenințare de la Războiul Civil încoace. Deși lovită, democrația noastră rămâne puternică…. I-am spus clar președintelui Xi : căutăm concurența, nu conflictul. Nu îmi voi cere scuze că investim pentru a face America puternică. Investim în inovația americană, în industrii care vor defini viitorul și pe care guvernul Chinei intenționează să le domine. Investim în alianțele noastre și colaborăm cu aliații noștri pentru a ne proteja tehnologiile avansate, astfel încât acestea să nu fie folosite împotriva noastră. Modernizăm armata pentru a proteja stabilitatea și a descuraja agresiunea. Astăzi, suntem în cea mai puternică poziție din ultimele decenii pentru a concura cu China sau cu oricine altcineva din lume. Mă angajez să lucrez cu China unde aceasta poate promova interesele americane și poate aduce beneficii lumii. Dar nu vă înșelați: așa cum am clarificat săptămâna trecută, dacă China ne amenință suveranitatea, vom acționa pentru a ne proteja țara. Și am făcut-o…..” Dincolo de discursul demn de pana lui Caragiale, domnul președinte Biden a reușit să-și apere țara omorând balonul (metorologic) Chinei, care spiona aversele. La vremea când președintele ordonase asasinarea balonului, adică înaintea discursului, nu știa ce face aerostatul cu pricina. Dar în tradiția americană, întâi tragi și apoi întrebi cine e acolo. În lipsă de alte realizări credibile, evocarea acestei victorii anticipate se lipea mănușă cu discursul ce urma să fie. Așa cum deja știți, o rachetă AIM-9 Sidewinder de 400.000 de dolari, lansată de pe unul din cele 2 Avioanele F22 care au zburat de la baza forțelor aeriene Langley din Virginia, a curmat cariera balonului. SUA ar fi putut doborî aerostatul cu niște gloanțe ieftine și ar fi putut să recupereze electronicele victimei, dar asta ar fi scăzut importanța evenimentului și discursul domnului Biden. Balonul trebuia să plătească …. scump. Dincolo de supozițiile agresorului, nu vom ști niciodată dacă a fost doar un balon meteorologic, așa cum a susținut China, sau cel mai șmecher balon de spionaj din istorie, deoarece racheta a lovit direct secțiunea inferioară cu toate componentele electronice. Domnul Xi, președintele Chinei (care are 400 de sateliți deasupra Terrei, dintre care neoficial, cl puțin o sută sunt de spionaj) s-a supărat. Ministerul chinez al Apărării a emis un comunicat, după care; „Statele Unite au insistat pentru a folosi forţa împotriva unui aerostat civil chinez, ceea ce contravine grav practicilor internaţionale şi creează un precedent periculos”. Pentru cei mai puțin obișnuiți cu nuanțele, protestul nu a fost exprimat de Ministerul de Externe chinez și nici de ambasadorul Chinei acreditat în SUA, ci de Ministerul chinez al Apărării. În ciuda acestei ,,victorii”, discursul domnului președinte Biden a fost umbrit săptămâna trecută de alte obiecte zburătoare ,,greu identificabile”. Unul părea balon, însă celelalte aveau forme diferite ( hexagonală și cilindrică). Indiferent de formă, au avut aceași soartă ca și infractorul chinez. După https://www.spiegel.de/ausland/us-general-glen-vanherck-schliesst-aliens-als-erklaerungsversuch-nicht-aus-a-bca27fcf-7b46-40c5-b679-5c4fa5e8ae15 Generalul Glen VanHerck, care conduce Comandamentul Nord American de Apărare Aeriană, NORAD și care a eliminat obiectele zburătoare, nu a exclus ca ultimile victime aeriene să fi fost de natură extraterestră. Conform aceleiași publicații, întrebat duminică seara de un reporter dacă Departamentul de Apărare al SUA ar exclude faptul că în spatele acestor evenimente se află extratereștrii, comandantul Glen VanHerck a spus: ,,Las serviciile de informații și contrainformații să găsească raspunsul. Nu am exclus nimic în acest moment.” Subliniind că treaba lui e să apere țara, a adăugat: „Orice se apropie de America de Nord, dacă este necunoscut, voi identifica – și voi evalua dacă reprezintă o amenințare. Dacă este o amenințare, o dobor.”

O amenințare pentru SUA, probabil, au constituit-o și conductele Nord Stream 2 din Marea Baltică. A doua zi după raportul domnului președinte, reporterul veteran de investigații, Seymour Hersh, a publicat o anchetă explozivă (prohibită în media noastră) în care explica, cu detalii necunoscute până acum, modul în care două națiuni, SUA și Norvegia, au sabotat conductele Nord Stream 2. Seymour e un jurnalist de investigație și scriitor politic american care a primit în 1970 Premiul Pulitzer pentru Reportaj Internațional. El a scris despre tortura deținuților de către armata americană la închisoarea Abu Ghraib . Hersh a câștigat, de asemenea, două premii National Magazine și cinci premii George Polk. El a demascat masacrul My Lai și mușamalizarea acestuia în timpul războiului din Vietnam. Tot el a dezvăluit Operation Menu – bombardamentul clandestin al Cambodgiei. Toate aceste dezvăluiri fac acum parte din istoria hidoasă și confirmată a SUA. Seymour Hersh nu e un necunoscut, poate și de aceea, invocând dezvăluirile și autoritatea emitentului, China a solicitat SUA să ofere explicații. La fel și Rusia. Cele două state nu au înțeles că în numele democrației totul e permis băieților buni. Germania a tăcut, dar și tăcerea e un răspuns. După cum se vede, scopul nu e integrarea Ucrainei în UE ci integrarea UE în democrația Ucrainei, care, a devenit informal, după cum se vede, normă europeană. Deocamdată însă, legal, lucrurile stau cam așa. https://southfront.org/u-s-act-of-war-against-the-european-union-president-biden-ordered-the-terror-attack-against-nord-stream-high-treason-against-the-people-of-europe/ spune -… Nord Stream care își are originea în Rusia trece prin apele teritoriale a patru state membre ale UE, Finlanda, Suedia, Danemarca și Germania. Permisiunea a fost acordată și aprobată de parlamentele acestor țări înainte de construcție. În plus, conductele Nord Stream au necesitat și aprobarea Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei, care făceau parte din procesul consultativ anterior construcției. Din punct de vedere juridic (Dreptul internațional: Carta ONU, Legea Mării) acesta nu a fost un atac terorist împotriva Rusiei, a fost un act de război al SUA împotriva Uniunii Europene. Conductele Nord Stream, care au făcut obiectul atacului, sunt situate în jurisdicția teritorială (maritimă) a patru state membre ale Uniunii Europene. În dreptul internațional, „integritatea teritorială” se extinde și la „proprietățile” situate în apele teritoriale ale statului național. Distrugerea deliberată a „proprietăților” menționate în apele teritoriale ale unei țări de către sau în numele unui actor statal străin constituie un act de război. Comisia de anchetă constituită ulterior comiterii sabotajului (în care Rusia, în ciuda insistențelor, nu a fost acceptată, după cum se știe), nu a identificat vinovații. Pentru că așa cum spunea https://dailyreckoning.com/bombshell-the-u-s-did-it/ ,, Inculpații din acest proces sunt proprii lor judecători. Și s-au declarat nevinovați… prin verdict unanim…” Europa, prin liderii săi șantajabili și emasculați, nu mai protestează de mult, asumându-și statutul de vasal și țintă nucleară legitimă. Conform https://www.voltairenet.org/article218718.html ,,…În decembrie 2022 aeronava C-17A Globemaster a fost autorizată să transporte bombe nucleare americane B61-12 în Italia și alte țări europene. …. În același timp, SUA și NATO își intensifică desfășurarea forțelor în Europa, din ce în ce mai aproape de Rusia. În România, NATO a desfășurat aeronave AWACS, dotate cu cele mai sofisticate echipamente electronice, ținute constant în zbor în apropierea spațiului aerian rusesc. Tot în România, Pentagonul a desfășurat Divizia 101 Aeropurtată, care este dislocată în Europa pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial….” România poate fi mândră de importanța ei strategică, cu atât mai mult cu cât fiecare soldat NATO ne costă, potrivit unui parlamentar roman, o mie de euro pe zi iar noi ca români vrednici ce suntem, am fost de acord… Așadar, sprijinim SUA să învingă criza. Slavă!

Jr. Adrian M. Ionescu