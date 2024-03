Chemarea la arme – apelul politicienilor

România este membru NATO și Partener strategic important al SUA. Politicienii români cu demnități înalte în statul român se fălesc cu acest lucru, dar nimeni nu spune prețul pe care îl suportă românii pentru a avea securitate. Se cumpără la greu tehnică militară, în special în ultimii doi ani și este un lucru bun, dar nimeni nu se gândește la moralul Armatei Române, care, pe de o parte a fost decimată, pe de altă parte a rămas în coada NATO și a UE privind salarizarea. O vânzătoare de la un mall câștigă mai bine decât un militar român.

România se angajează să primească o parte din cei 12.000 de militari americani, care vor fi retrași din Germania. România găzduiește, în prezent, circa 1500 de militari americani în bazele militare de la M. Kogălniceanul, Deveselul și comandamentele NATO. România a cumpărat echipamente militare americane de circa opt miliarde de euro. România mai are în derulare mai multe contracte de achiziție de 32 avioane de luptă F-35, 2000 de Rachete Patriot, Sisteme Defensive de Coastă cu Rachete Anti-navă, precum și alte echipamente și tehnici militare de luptă.

În prezent, una dintre afacerile profitabile la nivel mondial este importul de securitate. Politicienii români se laudă cu faptul că România are cea mai bună securitate din istoria ei, dar nu spun și prețul acesteia. Pentru un singur militar străin, România plătește 1000 de euro/zi. Deși militarii execută aceleași misiuni, există diferențe în sistemul de hrănire, echipare și salarizare: astfel în timp ce un militar român are 36 lei pe zi pentru hrană, unui militar străin i se alocă 520 lei pentru cele trei mese zilnice. Acum, România are pe teritoriul ei circa 7000 de militari străini. Vrem nu vrem, ne place, nu ne place, în momentul de față, România plătește niște mercenari pentru a-i asigura securitatea.

Guvernele României din ultimii 34 de ani , cu sau fără intenție, au distrus sistematic Armata României. Din cei patru sute de mii de militari pe care îi avea armata înainte de 1990, au mai rămas doar 60.000 de militari. Tehnica militară, care nu mai corespundea sistemelor de securitate americană, de asemenea a fost distrusă și vândută la fier vechi. Chiar în anul 1990 s-au achiziționat 14 avioane de luptă MIG-29, care au funcționat o perioadă scurtă de timp la baza aeriană de la M. Kogălniceanul și de care nu se mai știe nimic. Numai în Aviația Militară erau operative în 1990 18 Regimente de aviație cu tehnică de luptă, iar în prezent mai sunt doar patru baze aeriene. De aproximativ 20 de ani, moralul trupelor a fost călcat în picioare de către politicienii români, zi de zi și ceas de ceas vorbindu-se în mass-media de salariile și pensiile speciale ale militarilor. Cine și de ce a desființat serviciul militar obligatoriu pentru tineri? Pentru că așa cum era, imperfect, asigura pe lângă o pregătire militară necesară și o oarecare maturitate în gândirea, în atitudine și în trăirea vieții a tinerilor, modalitatea de viață în colectivitate, constituind o experiență unică în viața lor. Adevărul este că și salariile și pensiile militarilor români se învârt în jurul unei medii de 3000 de lei, iar un soldat român are un salariu mai mic decât al unei vânzătoare de la mall.

Acum, când războiul bate la ușă, și după umilirea militarilor activi și rezerviști la cote maxime, politicienii cheamă românii la arme, spunându-le că fiecare român trebuie să știe să tragă cu arma. Nu se mai dorește serviciul militar obligatoriu și se lucrează de zor la o lege privind serviciul militar voluntar al tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, prin care aceștia să primească cazare și masă gratuită, medicamente și asistență medicală, precum și o indemnizație lunară echivalentă cu salariul minim brut pe economie. Vor fii tineri care să opteze pentru serviciul militar voluntar?

În aceste condiții se pune o întrebare: cine dorește ca militarii Armatei României să fie umiliți, batjocoriți și călcați în picioare? Este o prostie umană sau un lucru intenționat care duce la trădare națională, pentru că toți specialiștii militari spun că moralul trupelor este mai puternic decât orice armă. În prezent, întregul sistem de apărare se confruntă cu un mare deficit de personal, iar sistemul de recrutare a militarilor este încetinit, datorită, în primul rând a salariilor foarte mici. Va răspunde cineva, vreodată, pentru distrugerea Armatei României?

Comandor (r) Ștefan Popa

Comandorul (r) Ștefan Popa a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi de Aviație „Aurel Vlaicu”, promoția anului 1986. S-a format ca aviator la o unitate de elită a Aviației Militare, Regimentul 57 Aviație de Vânătoare de pe aerodromul Mihail Kogălniceanu, Constanța. Ofițerul de aviație Ștefan Popa s-a specializat în managementul de aviație la Academia de Înalte Studii Militare „Carol I”, promoția anului 1994, București. Este absolvent al Colegiului de Război din cadrul Universității de Apărare „Carol I”, promoția 2009, București și doctor în științe militare.