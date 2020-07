Fiecare om are un spatiu in care se simte acasa, se poate relaxa total si isi poate incarca bateriile. De regula, acest spatiu este livingul locuintei. Pentru unii, livingul este locul in care se aduna toata familia pentru discutii, pentru altii este locul in care se ia masa iar pentru altii este locul in care se urmaresc filme, emisiunile preferate si sporturile preferate.

Pentru a asigura tot confortul insa, livingul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. Una dintre conditii este aceea de a fi mobilat cu piese cat mai confortabile, atat din punct de vedere vizual, cat si din punct de vedere fizic.

O canapea moale, niste fotolii mari in care sa te scufunzi si culori cat mai luminoase si prietenoase, toate sunt ingrediente care pot contura ideea unui living perfect.

Pe baza acestor elemente, de-a lungul timpului s-au dezvoltat mai multe stiluri de amenajare.

Am ales sa prezentam 3 dintre aceste stiluri, deoarece au mobilier de living confortabil și au un impact puternic asupra privitorului.

1. Livingul clasic

Livingul amenajat in stil clasic se bazeaza pe o serie de elemente preluate din arhitectura secolelor XVIII si XIX. in general, piesele de mobilier sunt foarte elegante, iar micile accesorii contribuie la obtinerea unei estetici bogate.

Un living clasic are foarte multe detalii modelate in lemn, caracterizate prin linii ondulate, cat mai organice. Se evita foarte mult unghiurile ascutite, iar acest lucru da nastere unui spatiu foarte confortabil din punct de vedere vizual.

In prezent, livingul clasic este imbogatit cu mici elemente moderne. Un living clasic actual foloseste foarte mult lemn, este bazat pe culori calde si spre deosebire de secolul XVIII-XIX, mizeaza pe simplitate.

Cel mai simplu mod in care poti contura un living clasic este printr-o canapea mare si impunatoare, decorata cu diverse modele si incadrata de pereti tapetati si draperii din tesaturi voluptoase.

2. Livingul contemporan

Adeseori, livingul contemporan este confundat cu cel modern, ceea ce este o greseala destul de mare. Livingul contemporan este stilul care predomina astazi, in timp ce livingul modern defineste stilul reprezentativ pentru anii ’70

Un living contemporan este conturat in jurul liniilor simple si curate, a spatiilor deschise si a culorilor revigorante.

Un astfel de living pune accentul pe spatiu, nu pe obiecte, motiv pentru care majoritatea pieselor de mobilier sunt minimaliste. Majoritatea incaperilor amenajate in stil contemporan au pereti albi, au mobilier compact, cu multe spatii de depozitare ascunse si pot fi definite drept simple.

3. Livingul mediteranean

Pentru foarte multi oameni, confortul total este dat de detaliile inspirate din clima prietenoasa a tarilor Mediteraneene. Livingul mediteranean este luminos, vibrant, cu texturi moi si confortabile. De regula, inspiratia pieselor de mobilier vine din lumea acvatica. Tocmai de aceea, albastrul ( aquamarin) este o culoare care predomina.

Abundenta de plante si flori este, de asemenea, reprezentativa pentru acest tip de living.

Un living in stil mediteranean poate sa fie amenajat doar in spatii foarte luminoase, cu ferestre mari prin care poate patrunde cu usurinta lumina naturala.