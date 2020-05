  Ceea ce trebuie să faci

Cunosc problemele tale. Cunosc, de asemenea, și modul tău de gândire și cum te simți. Există un singur lucru pe care vreau să ți-l spun, draga mea Ilinca: cântarul nu minte, dar unii oameni o fac. Ascultă astăzi pe cineva care exprimă o opinie total diferită de a ta. Cel ce cunoaște adevărul acum poate fi o altă persoană. În clipa imediat următoare te vei întreba cum de nu ți-ai dat seama mai devreme de acest lucru…„Nu m-am gândit niciodată la această variantă. Îți mulțumesc că mi-ai împărtășit experiența ta.”Acceptând un punct de vedere contrar convingerilor tale, vei respinge atitudinea tipică a felului tău de-a fi și vei întâmpina cu bucurie flexibilitatea celor înțelepți. Natura nu are nevoie să insiste, să accelereze sau să forțeze ceva, la urma urmei totul se întâmplă cu un motiv în viață. Întotdeauna ai la dispoziție o alegere! În orice situație, poți alege să urmezi un curs de acțiune care să implice corectitudine, răbdare și implicare totală. Când te conformezi firescului, cooperezi cu puterea succesului ce te însoțește pe tot parcursul experienței. Fă din obiectivul tău un fundament solid, care să te motiveze să fii un om corect, muncitor, responsabil și recunoscător. Dacă afli însă că responsabilitatea personală a fiecăruia este să trăiască fără minciuni, acest lucru îți va demonstra că, atunci când îți schimbi atitudinea, îți schimbi, de fapt, viața.

Regulile sunt create pentru a genera succese, dar și eșecuri în cazul în care sunt încălcate, având ca scop controlarea oamenilor care nu și-au asumat responsabilitatea personală. Atunci când oamenii nu înțeleg sau nu știu anumite lucruri, vor tinde să meargă orbește înainte, făcând ceea ce cred ei că fac bine. Este un mod excelent de a nu-și asuma responsabilitatea. Când lucrurile vor merge prost, se vor putea baza mereu pe replica: „Asta am făcut, eu credeam că procedez corect”. Total greșit! Regula generală rămâne mereu în picioare: când faci ceva, fii sigur că procedezi corect, astfel încât obiectivul să fie atins. Vă sună cunoscut toate aceste lucruri, nu? Ilinca înțelege mai bine ca oricine despre ce vorbesc. De câte ori nu am purtat aceast discuție… întotdeauna spunea că nu știe de ce. „Off, cântarul! Nu mă iubește cântarul”, obișnuia să spună în mod repetat. Unde greșea de fapt Ilinca noastră? Ca mulți dintre noi, aceasta mânca prea mult aproape din orice, prea mult zahăr, prea multă grăsime și prea multă sare. Clar, consuma prea multe calorii! Pe deasupra, mai mânca și de prea multe ori pe zi. Acest „belșug” a dus la punerea kilogramelor și nu puține…

Fiecare kilogram în plus sau în minus contează. Se știe că excesul ponderal scurtează viața, pune bazele tuturor bolilor degenerative și afectează imaginea de sine. În condițiile societății actuale, atât de orientată spre aparențe, aceasta poate constitui o considerabilă povară psihologică. Auzim destul de des: „Feriți-vă să deveniți sclavii cântarului urmărind în fiecare zi apariția rezultatelor!” Este sau nu adevărat? Eu personal nu am o problemă cu acest lucru. Ce vină are cântarul că nu arată cifra dorită? El nu este decât un instrument de monitorizare a rezultatelor noastre. Cumva a mâncat el ciocolata, pizza sau pastele în exces? Tare ne mai place să mințim când nu este numărul de kilograme scontat! Ai uitat că la ora 20, deși nu aveai nimic în meniu, ai mâncat iaurt cu migdale și stafide, iar marți masa de la ora 17, ai mutat-o la ora 21? Și de-ar fi numai aceste lucruri! Off! De ce mințim, de ce ne mințim? Și tot pe cântar ne supărăm. Eu sunt de părere că nu este o greșeală să ne cântărim zilnic, este o formă de a controla ceea ce facem, bineînțeles luând în calcul absolut totul: alimentație, volum de muncă, ore de somn, medicație, variații ciclice, absolut totul. Un specialist în toate aceste lucruri ne va putea monitoriza și ne va îndruma cel mai bine. Cu alte cuvinte, nu sta pe gânduri prea mult, apelează la o astfel de persoană pentru a putea obține sănătatea dorită și aspectul fizic mult visat. Asigură-te că data viitoare să nu te mai superi atunci când cântarul nu mai afișează numărul stabillit ca obiectiv. Acordă încrederea numai planurilor de control al greutății corporale care sunt în armonie cu principiile sănătății.

Schimbarea deprinderilor de o viață este foarte probabil lucrul cel mai dificil pe care un om este chemat să-l facă, iar riscul de eșec este foarte crescut. Atunci când specialistul intervine, va mări consolidarea șanselor de succes. Un asemenea plan de viață este realizabil și mulți au avut șansa să-l aplice. Întotdeauna ai la dispoziție o alegere! Cunosc problemele tale, cunosc, de asemenea, și modul tău de gândire și cum te simți. M-aș bucura să ai curajul de a face schimbarea în viața ta, cu răbdare, înțelepciune și informându-te continuu. Sfatul meu: Nu minți, nu te minți! Ceea ce trebuie să faci este să pui suflet și vei reuși cu siguranță. Tot ce dorește inima ta să facă, fă cu toată puterea ta!

Carmen Barcan, terapeut