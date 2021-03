Membrii Filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a analizat, vineri, 26 martie, activitatea desfășurată în anul 2020 și a stabilit obiectivele activității din acest an. Raportul Consiliului filialei, prezentat de președintele în exercițiu al organizației, Radu Făghiean, a reliefat efectele declanșării pandemiei de COVID-19 asupra activității profesioniștilor contabili, ca și asupra întregii economii naționale și internaționale, dar și modul în care a fost reorganizată activitatea în noile condiții.

De altfel, și adunarea generală de vineri, prezidată de Radu Făghiean, de directorul general al filialei, Constantin Păstrăv, și de președintele Comisiei de disciplină a acesteia, Gheorghe Bulinschi, a avut loc tot în condițiile impuse de pandemie. În sală au fost prezenți doar câțiva dintre membrii filialei, alți membri fiind prezenți pe sistemul online Zoom Meetings.

Un an atipic pentru profesia contabilă

„Ne-am propus, în programul pentru anul trecut 48 de acțiuni, dar din care am reușit să realizăm numai 87,5%. Ce nu am realizat s-a datorat restricțiilor impuse după declanșarea pandemiei”.

Radu Făghiean, președintele în exercițiu al organizației

S-a reușit, între altele, actualizarea tabloului CECCAR al profesioniștilor contabili și societăților de contabilitate, a fost organizat examenul de acces la această profesie, dar și pregătirea profesională a membrilor stagiari. S-au organizat și acțiuni pentru pregătirea profesională continuă a membrilor filialei și au avut loc seminarii pentru prezentarea și analizarea noutăților din domeniul profesiei, la care au participat, în total, marea majoritate a membrilor. Filiala a organizat și accesul la stagiul profesional pentru noii aspiranți și a asigurat pregătirea stagiarilor.

Raportul pe anul 2020 nu a ocolit nici subiectul încă fierbinte al situației experților contabili judiciari și a remarcat menținerea în continuare scăzută a onorariilor în domeniu, dar și scăderea numărului acestor experți. De asemenea, a fost subliniată prezența care se face încă simțită a profesioniștilor contabili angajați de unele firme deși ei nu au, conform prevederilor legale, autorizarea CECCAR.

Filiala a colaborat și în 2020 cu mai multe instituții și cu autoritățile locale, între care Oficiul Registrului Comerțului și Direcția județeană a Finanțelor Publice, dar și cu instituțiile sistemului juridic și a semnat un protocol de colaborare cu Uniunea Națională a Patronatului din România. Filiala Bacău a CECCAR a menținut, anul trecut, bugetul de venituri și cheltuieli „pe verde”, în sensul în care cheltuielile au fost mai mici decât estimările inițiale.

Anul 2021, tot sub semnul pandemiei

Anul 2021 se anunță deja tot unul sub semnul pandemiei, cel puțin până în toamnă, dacă nu și mai mult. Astfel, programul Filialei CECCAR Bacău a fost conceput sub aceste considerente, dar cuprinde, ca și cel pe 2020, acțiuni de dezbatere a noutăților din domeniu, de supraveghere a activității contabile din județ, de inițiere și perfecționare în profesie etc. Nu va fi pierdută din atenție legătura săptămânală cu membrii filialei, iar bugetul filialei va sta sub semnul conjuncturii pandemice și are dimensiuni aproximativ identice cu bugetul pe 2020.

Despre activitatea trecută și despre cea viitoare au formulat opinii și aprecieri, în adunare, experții contabili Gheorghe Bulinschi și Constantin Cristea.

Radu Făghiean, un nou mandat de președinte

Adunarea Generală a Filialei CECCAR Bacău a validat, vineri, rezultatul alegerii președintelui ei pentru mandatul 2022-2026. Pentru noul mandat a fost ales expertul contabil Radu Făghiean, acum președinte în exercițiu la primul mandat.

Conform regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR, președintele este ales cu un an înainte de a-și începe un mandat, „pentru asigurarea continuității”, fără ca perioada respectivă să influențeze durata mandatului celui ales. Adunarea a desemnat, de asemenea, și reprezentanții ei la următoarea Conferință Națională a CECCAR.