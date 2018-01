Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău l-au trimis în judecată pe Gheorghe Andrieş, primarul comunei Plopana, fiind acuzat de infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea–credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. „În datele de 18 iunie 2012 și 30 septembrie 2015, în calitate de împuternicit al fiicei sale, inculpatul Andrieș Gheorghe a depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – A.F.I.R. înscrisuri false și inexacte pentru obținerea unui sprijin financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 121 pentru implementarea proiectului «Dotarea exploatației agricole din localitatea Plopana, județul Bacău, prin achiziția de tractor și mașini agricole»”, se arată în comunicatul DNA. Procurorii spun că în cererea de finanțare, depusă în iunie 2012, acesta ar fi menționat în mod nereal că fiica sa este adevărata beneficiară a sprijinului financiar nerambursabil şi că în realitate el ar fi fost beneficiarul proiectului. „După depunerea înscrisurilor, în data de 5 martie 2014, inculpatul Andrieș Gheorghe a încheiat contractul de finanțare cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit-România (în prezent Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale). (…) Ulterior, în data de 19 noiembrie 2015, întreprinderea individuală a fiicei inculpatului Andrieș Gheorghe și controlată de către acesta a obținut pe nedrept suma de 212.942,23 lei”, mai spun procurorii, care au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin acestuia. În replică la acuzaţiile DNA, Gheorghe Andrieş a declarat că: „Fiica mea a făcut un proiect pentru achiziţia unui tractor şi nişte maşini agricole. Eu am avut procură să o reprezint pe perioada cât a fost ea studentă, pentru că nu putea permanent să fie la atâtea instituţii ale statului care cer documente, şi s-a interpretat că prin acea procură de fapt eu am fost adevăratul beneficiar al proiectului. Şase proiecte pe care le-a controlat în Plopana, la fiecare a găsit câte o chichiţă ca să le anuleze pe toate. La AFIR proiectele au fost bune, au fost la finanţare, la DNA n-au mai fost bune. Asta este marea fraudă. Nişte tineri fermieri care cinci ani de zile s-au angajat să crească nişte animale, să stea în cizme de cauciuc, în balegă, şi după cinci ani, după proiect terminat, vine şi spune DNA că proiectul nu a fost corect”. Potrivit procurorilor, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ar fi comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal, cu suma totală de 212.942 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective. Dosarul se va judeca la Tribunalul Bacău. 3 SHARES Share Tweet

