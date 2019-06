Au trecut trei ani de când Gheorghe Baciu a fost ales primarul orașului Slănic Moldova și doi ani de când a fost lansată inițiativa de a-l demite. Câțiva oameni de afaceri care s-au declarat nemulțumiți de modul în care Gheorghe Baciu administrează localitatea au cerut organizarea unui referendum privind încetarea mandatului său și au strâns 1.145 de semnături în sprijinul solicitării lor. Memoriul și semnăturile au fost depuse la Instituția Prefectului, care a demarat procedura prevăzută de lege. Întâi au fost verificate veridicitatea semnăturilor de pe memoriu, a datelor de identitate și numărul semnatarilor de către instituțiile abilitate: Direcția județeană de evidență a persoanelor, Inspectoratul de Poliție Județean și Autoritatea Electorală Permanentă.

Comisia de analiză a memoriului a constatat că totul este în regulă și a întocmit un referat, care a fost aprobat de Prefectură. Pasul următor a fost constituirea Comisiei de organizare a refendumului, în care trebuia să aibă un reprezentat și Consiliul Local Sl. Moldova. Ne aflăm deja în martie 2018. Într-o ședință aleșii au zis pas, următoarea ședință nu a avut cvorum și abia în aprilie au decis cine va face parte din comisie. Părea că referendumul are cale liberă, însă nu era deloc așa.

Și în contencios, și în penal!

Gheorghe Baciu contestase în instanță referatul, Ordinul prefectului nr. 109 privind constituirea Comisiei de organizare și lista de semnături, afirmând că nu a fost respectată Legea 215 privind condițiile și motivele pentru care poate fi demis un primar. Există două dosare, unul civil și altul penal. Primul are numărul 1607/110 și se află pe rolul Tribunalului Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ.

În ianuarie 2019, acesta a respins ca neîntemeiate excepția tardivității cererii de înscriere în fals și excepția inadmisibilității cererii, precum și excepția lipsei calității procesuale a Prefecturii Bacău. În februarie, instanța a admis excepția autorității de lucru judecat cu privire la anularea referatului Prefecturii și a unor adrese. În 25 martie 2019, Tribunalul, prin sentința civilă 188, a dispus suspendarea Ordinului de prefect nr. 109 (privind constituirea Comisiei de organizare a referendumului) până la pronunțarea instanței de fond. A respins, însă, cererea de suspendare a Ordinului nr. 385 privind constituirea Comisiei de analiză a memoriului și declanșarea referendumului de demitere a primarului.

„Să se facă justiție egală”

Judecata privind anularea actului administrativ a fost suspendată până la soluționarea dosarului penal 900/P/2018. „Există un dosar la Judecătoria Onești pentru fals și uz de fals”, a explicat Gheorghe Baciu, adăugând că pentru 25 la sută dintre semnatarii memoriului datele personale nu sunt complete sau nu corespund.

Primarul a afirmat de mai multe ori că acest referendum, chiar dacă ar fi organizat, nu ar trece, așadar banii ar fi cheltuiți degeaba și ar împovăra bugetul orașului, aflat deja în suferință. Oricum, până când vor fi verificate semnăturile și soluționate spețele din contenciosul administrativ vor veni următoarele alegeri locale, așa încât referendumul va deveni inutil. Pentru Gheorghe Baciu, însă, e important să se facă dreptate, nu să evite demiterea.

„Scopul meu nu este să nu fie organizat referendumul, ci să se facă justiție egală pentru toți în sensul că trebuie să am dreptul să mă apăr, a declarat primarul din Sl. Moldova. Am fost acuzat că am săvârșit niște abateri și nu am avut ocazia să mă apăr. Nu este corect să se organizeze referendum pentru niște acuzații care nu se confirmă.”