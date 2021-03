Managerul Teatrului Municipal Bacovia, actrița Eliza Noemi Judeu, a susținut la sediul instituției de cultură din centrul orașului o conferință de presă pe tema „Evaluarea anuală a managementului la Teatrul Bacovia”, un raport al tuturor activităților din perioada 26 noiembrie 2019 – 31 decembrie 2020. Eliza Noemi Judeu a precizat din startul întâlnirii că în vara lui 2019 i s-a evaluat primul mandat de management la care a fost notată cu 9.35, ceea ce i-a dat dreptul prin lege să depună un nou proiect de management pe care l-a prezentat în noiembrie 2019. Astfel, propunerea pentru noul mandat „a trecut” fiind notat cu 9.75. În urma ultimei evaluări, actualul manager al Teatrului Municipal Bacovia a primit nota 6.81. Pentru a obține un nou mandat ar fi trebuit să primească nota 7.00. Momentan există o contestație, urmând ca decizia să fie comunicată în două-trei zile. Dacă nota finală va fi sub 7.00, contractul de management va fi desfăcut.

Eliza Noemi Judeu a prezentat activitatea instituției pe care o conduce din perioada supusă evaluării. Astfel, managerul teatrului a spus că ultima piesă jucată pe scena „municipalului” băcăuan cu public a fost „Gaițele”, pe 8 martie 2020. Apoi a venit pandemia care a închis tot. Cu toate acestea s-a jucat online iar de la un moment dat s-a jucat pe scena Amfiteatru de la Insula de Agrement. „La 15 martie 2020, eu înaintam municipalității, ordonatorul de credit, programul teatrului pe martie și aprilie, urmând să vedem cum va evolua situația epidemiologică. Am previzionat cumva ideea șomajului tehnic în cultură și tocmai de aceea am anunțat că Teatrul Bacovia va face ce a făcut”, a declarat în conferință de presă Eliza Noemi Judeu care a precizat că Teatrul Municipal Bacovia a fost primul teatru din Moldova care a intrat cu reprezentații pe online, că instituția pe care o conduce a venit cu o serie de proiecte adaptate situației pe care o traversăm și că acestea au fost bine apreciate, dar și faptul că în acest timp, în aceste condiții, au avut loc și cinci spectacole în premieră. Eliza Noemi Judeu a mai susținut că s-au făcut eforturi deosebite ca personalul teatrului să nu intre în șomaj tehnic.

„2021 l-am început sub semnul manifestului, pentru că, pandemia a schimbat în fiecare dintre noi câte ceva. Eu sunt un om de artă, un om de cultură, iar pandemia nu putea trece pe lângă mine ca rața prin apă, și e clar că am adunat nu frustrare ci revoltă. Revoltă pe un sistem care nu își apreciază artiștii, revoltă pe un sistem care nu vrea să mai vadă artiștii”, a spus managerul Teatrului Municipal Bacovia care a specificat că și acesta a fost unul dintre motivele pentru care a angajat teatrul în proiectul internațional „Insultați Bilarus(ia)”, amintind și de faptul că directorul unui teatru important din Bielorusia a fost schimbat politic iar actorii din mai multe teatre și-au dat demisia în semn de solidaritate.

După ce a expus detaliat toată activitatea din această perioadă, Eliza Noemi Judeu a spus că tot ceea ce a amintit în fața presei nu a contat la ultima evaluare și că „Teatrul Municipal Bacovia nu a existat din punctul de vedere al unora sau al altora”.

„Am solicitat în urma evaluării rapoartele, referatele de analiză asupra evaluării mele”, a declarat Eliza Noemi Judeu, după care a prezentat câteva aspecte din aceste documente din care reiese că managerul teatrului și-a îndeplinit sarcinile în conformitate cu proiectul de management depus. În același timp, a mai existat un raport din care reies numai reproșuri. „Am prezentat în rapoartele mele numărul de vizualizări online ale spectacolelor pe timpul stării de urgență. Nu am fost crezută și au zis că am inventat aceste cifre. Sau… Mi se spune că nu am realizat o analiză țintă a publicului sau un focus grup de discuții sau alte tipuri de întâlniri. Când, în pandemie? Sau că am cerut mulți bani pentru 2021… Am solicitat o majorare a bugetului, dar…că aceste solicitări nu cuprind vreo alocare suplimentară cum ar fi achiziționarea hotelului privat din cadrul teatrului. Dar de când stă în atribuțiile unui manager să pună în buget achiziția unei clădiri? Este treaba ordonatorului de credit”, a spus în conferința de presă Eliza Noemi Judeu, care a mai precizat și cum se împarte bugetul instituției pe care încă o conduce. Astfel, din bugetul teatrului cam 85% sunt salarii, 10% îl reprezintă cheltuielile pe utilități iar 5% rămân pentru producții. În final, Eliza Noemi Judeu a subliniat că breasla îi este alături numind câțiva regizori importanți dar și directori de teatre din țară care o susțin.

Au urmat întrebările juranliștilor care au vrut să afle care a fost bugetul teatrului pentru anul 2020. Eliza Noemi Judeu a specificat suma bugetului, 7.100.000 de lei și cum au fost împărțiți, dar și faptul că s-a încercat reducerea bugetului cu 10%. „De unde să-i iau? Din salariile actorilor?”, s-a întrebat managerul teatrului. Și, nu în ultimul rând, că tot s-a vorbit de „completul” de evaluare al Elizei Noemi Judeu, la insistențele ziariștilor, managerul teatrului a dezvăluit numele celor trei: Puiu Șerban, actor, regizor, prof. univ. UNATC, director artistic al Teatrului „Elisabeta” – teatru privat; Andrei Lucian Ionuț, membru în cabinetul primarului Lucian Stanciu Viziteu și Alexandru Boureanu, directorul Teatrului Național Craiova.