Ce facem în weekend?

Cu pași repezi a mai sosit un sfârșit de săptămână. Și dacă nu aveți în plan să mergeți la o bulgăreală sau o săniuță, ori să stați acasă și pur și simplu să vegetați în fața televizorului, avem, și de această dată, cele mai bune oferte de petrecere a timpului liber în oraș. În primul rând trebuie să subliniem că puteți să vizitați în premieră în Bacău „Muzeul Iluziilor”. Este o experiență interesantă, dar, să o puteți avea vă trebuie în prealabil o programare. La Cinema City, în acest weekend puteți viziona două filme noi. Primul, „Early man”, este o comedie animată în regia lui Nick Park, iar a doua peliculă în premieră este intitulată „Pantera neagră”. „Black panther” este un SF plin de aventuri ce-i are în rolurile principale pe Chadwick Boseman, Michael B. Jordan și Lupita Nyong’o. Regia – Ryan Coogler. Startul petrecerilor de weekend este dat vineri, de la ora 20.00, la Villa Borghese, unde vă puteți delecta cu un concert Sirblues Vali Răcilă! În aceeași seară, de la 21.30, toată lumea este invitată la Valhalla unde va avea loc concertul Farfarello feat.Țăndărică și Ioji Kappl. Ovidiu Lipan Țăndărică vine împreună cu violonistul Mani Neumann și chitaristul Ulli Brand, doi muzicieni germani crescuți la școala veche și iremediabil îndrăgostiți de România, și orașul Bacău.

Suport artist 50 de lei. Sâmbătă, toate cluburile din Bacău vă așteaptă la seri de distracție în compania dj-ilor rezidenți.

Weekend-ul se încheie la Mauro’s Pub & More, unde, duminică, de la ora 20.00 sunteți așteptați la concertul „Victor Socaciu – Live Act”. În ultima seară din weekend puteți să alegeți și spectacolul „Festival”, de Vali Bolat care va avea loc în Mixology Pub Bacau de la orele 19.00. Încheiem rubrica cu teatru. Copiii sunt invitați de către actorii secțiunii animație la spectacolul „Cei Trei Purceluși”, în regia lui Geo Balint. Dramatizare: Andreea Gheorghe.

Distribuția: Andreea Sandu, Beatrice Teișanu/Alina Neagu, Tiberiu Gabor – Bitere, Giuseppe Torboli, Marian Puiu Gheorghiu, Ion Coșa. Ilustrația muzicală & coloana sonoră: Gheorghe Balint & Nicu Iftimie. Spectacolul începe de la ora 11.00.

