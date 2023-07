Ce este recunoștința?

Conform Dex online, ”recunoștința” este un substantiv de genul feminin, un cuvânt ce provine din limba franceză, de la ”reconnaissance”, și care următoarea definiție: ”Datorie, obligație morală față de un binefăcător”, o stare de spirit pe care am experimentat-o cu toții la un moment dat, într-un fel sau în altul, o acțiune atât de simplă, dar care este adesea uitată.

Să fiu recunoscătoare, mi s-a spus. Nu am întrebat de ce, dar nu pentru că nu aș fi fost curioasă, ci pentru că am primit răspunsul înainte de a mă îndoi de importanța acestei afirmații. Să fii recunoscător pentru orice, asta e soluția! Fii recunoscătoare sau recunoscător pentru că ești aici, pentru că ai putut privi azi cerul, indiferent de cum a fost vremea, pentru că ai găsit un motiv să zâmbești, pentru că faci mai bine decât ieri sau chiar pentru că nu o faci, pentru că ești tu – iar asta este literalmente excepțional, fii recunoscător pentru reușitele tale, dar, cel mai important, fii recunoscător pentru greșelile pe care le-ai făcut și pentru cele pe care le vei face.

Recunoștința este cheia unei vieți echilibrate sau, cel puțin, e una dintre ele. Să fii recunoscător nu te costă nimic, la fel cum nici nerecunoștința nu o face, în teorie. Legea atracției spune, însă, că atragi asupra ta ceea ce crezi, gândești, simți și faci. Așa ajung să cred că odată ce începi să fii recunoscător pentru tot ceea ce îți este oferit de legenda personală aceasta se va ocupa de aducerea în viața ta a unor noi motive, persoane, clipe și trăiri pentru care să fii recunoscător.

Astăzi sunt recunoscătoare pentru că am stat în trafic, timp petrecut cu una dintre persoanele mele preferate din această galaxie, sunt recunoscătoare pentru că am putut lua micul dejun la o terasă ce avea niște canapele în culoarea turcoaz, sunt recunoscătoare pentru că este vară, sunt recunoscătoare pentru că am găsit un serial pe Netflix, la care am timp să mă uit, sunt recunoscătoare pentru că am ocazia de a fi recunoscătoare.

Nu știu pentru cât timp voi privi totul cu recunoștință, dar sunt sigură de faptul că o parte din mine o va face mereu, într-o măsură mai mare sau mai mică, iar pentru asta sunt recunoscătoare. Am înțeles că atunci când îndeplinesc o sarcină ce devine o reușită proprie este un motiv de recunoștință, dar și că în momentul în care pierd de fapt câștig, pentru că obțin experiență, momente de neuitat și amintiri ce merită prețuite.

La sfârșitul zilei există mereu lucruri pentru care să fii recunoscătoare sau recunoscător, pentru fiecare secundă a zilei este un motiv pentru această simplă stare. Voi pentru ce sunteți recunoscători?

Maria-Alexandra Vaman, 15 ani, membră a Cercului de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău