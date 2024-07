Câți băcăuani au donat sânge pe caniculă

E o vară fierbinte la Centrul de Transfuzii din Bacău și nu pentru că sunt puțini donatori cum erau în verile din anii trecuți, ci pentru că numărul celor care au ales să doneze a crescut considerabil față de perioada similar a anului trecut. Dacă în anii trecuți, numărul donatorilor de sânge scădea pe timpul verii din cauza concediilor sau a muncii la câmp, vara lui 2024 se bucură de o prezență numeroasă a donatorilor, fiind zile în care s-au prezentat la Centru și câte 40 sau 50 de donatori. Singura problemă care i-a îngrijorat pe cei de la Transfuzii a fost canicula, cea care ar fi putut să dea probleme donatorilor. Din fericire, totul a fost în ordine.

„Pe timp de caniculă am avut grijă ca donatorii să fie bine hidratați, îi mai țineam după donare să nu plece imediat. Pentru cei care vor să doneze în timpul verii, când temperaturile sunt ridicate, sfatul meu este să fie foarte bine hidratați, să fie odihniți, să nu vină – pentru că mai au obiceiul – după ce lucrează tură de noapte. Și foarte important, să ia micul dejun”, ne-a spus dr. Adriana Ghindă, directoarea Centrului de Transfuzii, care a afirmat că se poate servi și cafea dar nu în exces sau foarte tare. Sunt foarte importante aceste aspecte, pentru că în timpul căldurilor mari se produce vaso-dilatație iar presiunea în vase este scăzută și este posibil să apară lipotimiile, adică leșinul. Pentru cei de la Transfuzii siguranța donatorilor este foarte importantă.

Fluctuația numărului de donatori

De cele mai multe ori, baza este la donatorii fidelizați dar există și un număr important de donatori noi, care reprezintă cam 30 de procente din numărul total de donatori. „Numărul celor noi a mai scăzut un pic acum și asta pentru că și cei noi au devenit fidelizați”, a precizat dr. Adriana Ghindă.

Ce îi determină pe oameni să vină să doneze? Ne-a explicat șefa Centrului de Transfuzii Bacău: „Motivele sunt diverse. Mai sunt anunțuri în media că sunt cazuri care au nevoie de sânge. Am avut donatori care au văzut nu știu ce caz pe facebook, de exemplu. Sunt care vin pentru că au aparținători care au nevoie de sânge. Mai sunt unii care au un prieten care e donator și vin și ei să vadă cum e, ceea ce e foarte bine. Cam acestea sunt motivele donatorilor noi. E adevărat că odată cu creșterea sumei acordată pentru donare de la începutul anului – de la 60 la 280 de lei – au fost foarte mulți care au venit exact pentru acești bani.”

Așa s-a întâmplat că numărul donatorilor a crescut foarte mult, situație în care cei de la Centrul de Transfuzii au fost nevoiți să treacă la programări, nu pentru că nu făceau față ci pentru că se strângeau stocuri de sânge. Iar sângele are un termen de valabilitate – 42 de zile. Dacă în aceste 42 de zile nu este valorificat, atunci sângele este distrus prin expirare, lucru care a fost evitat la Centrul din Bacău. Au fost și unii donatori care au fost nemulțumiți dar după ce le-a fost explicate situația, cei mai mulți au înțeles.

Situația stocurilor de sânge

În momentul de față Centrul de Transfuzii Bacău stă bine cu stocurile de sânge fiind acoperite nevoile județului și chiar la nivel național se stă bine. Rar apar probleme dacă sunt nevoi pe grupe rare sau trombocite. „Nouă ne mai solicită centrele universitare, în speță cel de la Iași, pentru că acolo se fac intervenții mai laborioase dar și ei au donatori”, a mai spus dr. Ghindă.

Dacă în verile din urmă a mai apărut și pericolul creat de virusul West Nile, anul acesta este foarte bine, nefiind semnalat niciun caz. „Să sperăm că va fi așa și în continuare din acest punct de vedere. La nivel național au existat doar câteva atenționări în zona litoral-deltă. Acum totul e în regulă, dar dacă apar suspiciuni tot sângele trebuie testat, testare care se face doar la București, ceea ce complică și întârzie procesul. Deocamdată e bine, dar pot apărea probleme, perioada de supraveghere fiind până în octombrie”, a precizat șefa Centrului de Transfuzii Bacău.

Statistici

De la începutul lunii iulie și până pe 19 iulie, 554 de băcăuani au donat sânge, față de 637 câți au fost în toată luna iulie a anului trecut. Dacă pe primul semestru al anului datele sunt comparabile cu cele de anul trecut, se remarcă o creștere a numărului de donări în aceste luni de vară, când de obicei numărul scade, creșterea fiind un lucru bun. Ce este important de știut este că pe raza județului Bacău, la această oră donarea de sânge se poate face doar la sediul Centrului de Transfuzii Bacău care se află pe Calea Mărășești în incinta Spitalului Județean.

Condiții de îndeplinit pentru a putea dona sânge

În principiu, orice om sănătos poate dona sânge. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că există câteva cerințe de bază pe care trebuie să le îndepliniți pentru a deveni donator. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, condițiile de eligibilitate sunt urmatoarele:

– vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani;

– greutate de cel puțin 50 de kilograme;

– să aveți tensiunea arterială sistolică intre 100 și 180 mmHg;

– să nu fi avut relații sexuale neprotejate sau riscante în ultimele 12 luni;

– să nu fi călătorit recent în zone în care există riscul contractării de virusuri transmise de tânțari, de exemplu West Nile;

– să nu aveți dureri în gât, probleme cu stomacul sau simptome asociate răcelii, gripei sau infecției;

– dacă ați fost la stomatolog pentru o procedură minoră, este necesar să așteptați aproximativ 24 de ore înainte de a dona sânge; dacă ați suferit o intervenție majoră, va trebui să așteptați o lună;

– să nu vă fi făcut tatuaje sau piercing-uri de către persoane neatorizate în ultimele șase luni; dacă procedurile au fost efectuate de către un profesionist din domeniul sănătății, într-un salon autorizat, și s-a vindecat orice reclamație, puteți dona sânge dupa 12 ore;

– să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele șase luni;

– să aveți nivelul minim de hemoglobină recomandat pentru donare;

– să nu fi avut vreodată un rezultat pozitiv pentru testul HIV;

– să nu vă fi injectat niciodată droguri;

– să nu fiți trecut în evidenț medicului cu afecțiuni grave cu tratament în desfășurare;

– să nu sângerați excesiv în urma leziunilor;

– să nu fiți în perioada menstruației;

– să nu fi trecut mai puțin de nouă luni de la sarcină;

– să nu alăptați.

De asemenea, donatorul nu trebuie să fi consumat alcool cu 48 de ore înainte de a dona sânge, să nu fi administrat medicamente (nici măcar aspirină), să nu fi fumat cu o oră înainte de procedură și să nu fie obosit.

Recomandări după donare

– Se recomandă repaus de minimum 10 minute și creșterea consumului de lichide în urmatoarele 24 de ore.

– Numărul de donări de sânge integral permise într-un an nu poate depăși 5 pentru bărbați și 3/4 pentru femei.

– Intervalul dintre două donări de sânge integral este de cel puțin 8 săptămâni.

Beneficii pentru cei care donează sânge

Există numeroase beneficii asociate donării de sânge, inclusiv consolidarea imunității organismului și reducerea riscului de paralizie și accident vascular cu 30%.

Pe lângă acestea, donatorii băcăuani primesc și:

-Un set complet de analize.

-Adeverință pentru transportul local, cu reducere de 50% .

-Zi liberă plătită de la muncă sau o adeverință pentru școală/facultate.

-Bonuri de masă valabile până la finalul anului – valoare 280 de lei.

Drepturile donatorilor includ primirea rezultatelor analizelor de laborator după fiecare donare, inclusiv grupa sanguină, RH, hemoleucograma, glicemia, markerii pentru hepatită și HIV, iar la cerere, o dată pe an, se poate beneficia de un set complet gratuit de analize de biochimie.

„Eu pot să spun că sunt donator fidel pentru că vin de două-trei ori pe an și donez. Fac acest lucru pentră că sunt conștient că este nevoie de sânge și că gestul meu poate salva vieți, ceea ce mi se pare cel mai important.”

Cosmin Ignat

„Cred că sunt la șasea sau a șaptea donare în ultimii trei ani. Sigur că este un act civic dar eu o fac și pentru faptul că îmi apăr sănătatea. Știu că actul de donare aduce multe beneficii de și pentru sănătate. Plus că beneficiez de analize gratuite.”

Nicoleta Alexa

„Acum am donat pentru prima dată și sunt aici la îndemnul unui prieten de-al meu care face asta de mai mulți ani. Mă simt bine, deși recunosc că mi-a fost puțin teamă la început. Cred că e bine că am făcut asta și am să mai donez. Recomand tuturor să doneze pentru că numai așa putem salva vieți”

Mihai Stanciu