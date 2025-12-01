Cât costă racordarea la rețeaua de gaze naturale? Află rapid, accesând site-ul Delgaz Grid!

 Opțiunea este disponibilă pentru solicitanții din județele din aria de distribuție a companiei; Depunerea online a documentelor înjumătățește timpul de procesare, soluțiile tehnice de racordare fiind generate automat; Numărul cererilor online pentru racordarea la gaz a crescut cu peste 66% în primele 10 luni din 2025;

Locuitorii din zona deservită de Delgaz Grid pot afla care sunt costurile estimative aferente racordării la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, facilitatea fiind disponibilă prin accesarea paginii dedicate de pe site-ul companiei .

Lansată în premieră de un operator de distribuție, funcționalitatea online permite celor interesați să obțină o estimare a costurilor foarte rapid, cu doar câteva click-uri, fără a fi necesară interacțiunea telefonică sau față în față cu un reprezentant Delgaz Grid.

Prin accesarea secțiunii Estimează costurile de racordare la rețeaua de gaze naturale și completând câteva date: distanța de la limita de proprietate până la cea mai apropiată conductă de gaz existentă, lungimea racordului (branșamentului) și numărul/tipul de aparate consumatoare de gaze naturale, se generează automat valoarea estimativă a costului pentru racordare, care poate fi utilă pentru cei care intenționează să se racordeze la rețeaua de gaz sau doresc doar să se informeze.

Costurile estimate se referă la realizarea branșamentului (legătura de la rețeaua de distribuție stradală până la contor inclusiv) și nu acoperă costurile instalației de utilizare (legătura de la contor până la aparatele alimentate cu gaz din imobil) sau extinderile de rețea.

„Punem clienţii în centrul activității noastre. De aceea, ascultăm ce ne spun şi le îmbunătățim constant experiența în fiecare interacțiune pe care o au cu noi. Continuăm digitalizarea serviciilor și venim cu un instrument util și simplu de accesat pentru estimarea costului de racordare la rețeaua de distribuție. Această inițiativă reflectă angajamentul companiei de a simplifica accesul la informații și de a susține o experiență transparentă și eficientă pentru toți utilizatorii”, afirmă Cristian Secoșan, director general Delgaz Grid.

Costul final poate varia în funcție de specificul lucrărilor necesare și va fi precizat în Avizul Tehnic care va fi emis în baza depunerii cererii de racordare.

Această nouă facilitate o completează pe cea de estimare a costurilor de racordare la rețeaua de electricitate, funcțională din luna martie a acestui an pentru locuitorii din zona Moldovei (județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui), unde Delgaz Grid este și operator de distribuție a energiei electrice.

Totodată, serviciul online de racordare la rețeaua de distribuție operată de Delgaz Grid este tot mai accesat de către solicitanți. Numărul cererilor online înregistrate pentru racordarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale a crescut cu peste 66%, în primele 10 luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, respectiv, cu 33% pe parte de energie electrică.

Depunerea online a documentelor necesare în procesul de racordare aduce mai multe avantaje: în primul rând elimină timpul necesar vizitei la Centrele de Relații cu Publicul ale companiei și înjumătățește timpul de procesare, o parte dintre documente, inclusiv soluțiile tehnice fiind generate automat.

De asemenea, procesul de completare a solicitării și de depunere a documentației este simplu, intuitiv, iar cererea de racordare este structurată pe pași, cu indicații clare. Informațiile se salvează tot automat și ulterior pot fi modificate de către utilizator. Acesta primește notificări la fiecare pas important și astfel se reduc erorile prin validări suplimentare.

Pentru accesarea serviciului de racordare online este necesară crearea unui cont de utilizator pe site-ul www.delgaz.ro .