Pe Laura Hereș am cunoscut-o cu mulți ani în urmă. Era sora unei colege de breaslă. Pe atunci era elevă. Știu că a terminat la Colegiul „Henri Coandă”. După alți ani, Laura dezvoltase o afacere în Bacău, locul de joacă Lala Play. Nu cred că lucrurile au stat chiar pe roze pentru că Laura a hotărât să plece în străinătate. Așa că, în 2013 a luat drumul vestului și s-a stabilit în Germania. Acolo, după mai multe încercări profesionale, a reușit să pună pe picioare un brand ce a născut dintr-o pasiune: brodatul. Astăzi, „Căsuța cu povești brodate” a băcăuancei Laura Hereș este la mare căutare iar în jurul acesti „povești” de succes s-a format chiar o comunitate. Despre cum a construit acest business ne-a povestit chiar Laura.

-Cum a luat naștere „Căsuța cu povești brodate”?

-Când am plecat din România, am avut un vis în minte și în suflet. Să aduc pe piața din Germania un brand 100% românesc. Așa s-a născut „Căsuța cu povești brodate”, ca urmare a identificării nevoii mamelor iubitoare de a avea lucruri personalizate pentru copiii lor. De obicei, hainele din magazine pentru cei mici sunt stas, însă există și părinți care își doresc să fie mai originali, atât ei, cât și copiii lor. După ce am început să brodez, am descoperit că broderia este o activitate care îmi și place, mă relaxează, îmi stimulează creativitatea și sunt foarte mândră să îmi văd creațiile purtate de copii fericiti.

-Totuși, cum ai început?

-Primul pas, a fost să achiziționez o mașină de brodat profesională și am început să brodez pentru prieteni și rude, la solicitarea lor și conform gusturilor acestora. Nu știam la ce să mă aștept, dar reacțiile lor au fost copleșitoare, lăudând calitatea produselor realizate de mine. Mulți m-au îndemnat să transform această pasiune într-un business, ceea ce am și făcut. La început a fost greu, pentru că am investit mult timp să învăț să brodez la standarde ridicate, apoi pentru că am investit mulți bani în mașinile de brodat pe care le-am achiziționat. Nu am vrut să fac niciun fel de rabat de la calitate, așa că totul a fost pus la punct în cel mai mic detaliu. Practic, toate cheltuielile mele gospodărești se organizau în funcție de ce nevoi mai aveam pentru business-ul meu: utilaje, material, software. Lumea poate crede că este o treabă simplă, dar în spate se află foarte multă muncă, migală, organizare, relaționare cu oamenii.

-A fost nevoie de promovare.

-Strategia mea de marketing a fost să creez un produs de care să aibă nevoie orice familie: așa am început să creez hăinuțe personalizate pentru copii. Apoi, am început să fac trusouri de botez, personalizate cu numele bebelușului. Rampa prin care am devenit însă cunoscută o constituie rucsacurile personalizate pentru copii. Ele au prins atât de mult la public, încât am avut din ce în ce mai multe comenzi, la un moment dat, chiar atât de multe, încât nu mai făceam față. Însă bucuria a fost imensă pentru că mi-am văzut munca recunoscută.

-Ce lucrezi acum?

-În prezent, confecționez o gamă variată de produse: trusouri de botez sau articole specifice pentru aniversări de 1 an (moț/turtă), pernuțe suvenir, mărturii nuntă/botez, tricouri cu mesaje speciale sau cu logo-uri de firmă. Clientele mele îmi comunică numele copilului sau un mesaj/o tematică preferată și eu realizez produsul în funcție de cerințele acestora, prin broderie personalizată. Aleg cu mare grijă culorile, modelele și creez un tipar pe care ulterior îl imprim pe produsul dorit cu ajutorul unei mașini de brodat performante.

-Presupun că mai există și alte firme de broderie. Care ar fi diferența de la una la alta?

-Ceea ce mă diferențiază de concurență este că eu creez toate modelele printr-un software special, aleg tema, armonizez culorile, modelez dimensiunile. Un asemenea procedeu este laborios și poate dura destul de mult, în funcție de complexitate. Practic, pot personaliza prin broderie orice obiect dorit de client. Cei mai mulți dintre ei sunt foarte mulțumiți și mă recomandă și altor prieteni sau cunoștințe. Așa, afacerea mea a crescut, iar faptul că vând exclusiv online a fost benefic în această perioadă de pandemie.

De asemenea, am investit foarte mult și în promovare online și PR. Am o comunitate pe facebook, pagina „Căsuța cu povești brodate”, iar acolo țin legătura strânsă cu fiecare client. Membrele comunității îmi dau senzația de apartenență la o comunitate frumoasă, creată de mine. Aici le prezint modele noi, materiale, facem promoții și concursuri, totul în mod transparent, aici preiau comenzile trimise. Totul cât mai simplu și transparent. În urma investiției în PR, am primit și mai multe comenzi, pentru că pagina a crescut în vizibilitate.

-Cu alte cuvinte, ai reușit.

-Acum, mă consider un antreprenor împlinit, recunoscut pe piață. Mândria mea este că am putut construi această afacere singură, de la zero. Însă țintesc și mai sus, vreau ca brandul meu să treacă granițele Germaniei, având în vedere că sunt urmărită de cliente de diferite naționalități. Iar ambiția profesională și instinctul îmi spun că e mereu loc de mai bine, deci nu mă voi opri aici, ceea ce îndemn să facă pe orice tânăr antreprenor.

-Când ai fost ultima dată acasă, în Bacău?

-Din păcate a trecut destul de mult timp de atunci. Ultima dată am fost în 2017 când l-am vizitat pe tatăl meu. Sigur, sunt foarte multe lucruri care mă leagă de Bacău, acolo am amintirile mele, prieteni și rude. Oricât de bine ți-ar fi în lume nu ai cum să nu te gândești la ce ai lăsat în urmă acasă.