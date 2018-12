În 2003, domeniul Ghika din Dofteana a fost vândut unei firmei. În 2005, Curtea de Conturi a stabilit că a fost subevaluat și a obligat primăria să recupereze prejudiciul de 375.000 de euro. Au trecut 13 ani, au fost procese peste procese, dar suma nu a intrat în bugetul local.

Domeniul de vânătoare din Dofteana al boierilor Ghika a fost vândut de autorități în două etape: în 2003, castelul, anexele și 4,5 ha, iar în 2004, restul de 6,6 ha. Cumpărătorul era firma Mecano Electric Service Dărmănești. În 2005, Curtea de Conturi a constatat că proprietatea a fost subevaluată și s-a produs un prejudiciu de 375.000 de euro. Instituția a cerut autorităților să recupereze paguba de la cei vinovați, ceea ce nu s-a întâmplat.

Primarul Costică Asaftei a murit, iar dosarul penal s-a închis. La un an după alegeri, Ioan Bujor, noul primar al comunei, a fost luat la rost de Curtea de Conturi. „În 2009 a venit Curtea de Conturi în control. Mai fusese în 2005, când a constatat prejudiciul de 375.000 de euro și a stabilit, ca măsură, recuperarea sumei. În 2009, m-a întrebat pe mine în ce situație se află dosarul”, declară Ioan Bujor.

Edilul nu avea acte și date privind evoluția cazului, așa că a solicitat dosarul de la DNA. Ce a aflat? „Dosarul penal s-a închis după decesul lui Costică Asaftei, iar primarul interimar nu s-a constituit parte în dosarul civil. A trebuit să înregistrez în contabilitatea analitică prejudiciul și să fac demersuri ca să-l recuperez.”

Din păcate, nu mai avea de la cine. În situația asta, a solicitat în instanță declararea nulității absolute a actului de vânzare-cumpărare, ceea ce înseamna ca Primăria Dofteana să restituie suma achitată de cumpărător, 6,5 miliarde de lei vechi, și să redevină proprietar.

Primarul Bujor cere o expertiză

La ultimul termen, cel din decembrie, Primăria Dofteana a cerut să se facă o expertiză. Instanța a admis cererea, iar asta nu-l bucură deloc pe Adrian Cadar, proprietarul castelului, care acuză că edilul are interese obscure.

Ioan Bujor, la rândul său, amintește că domeniul Ghika a fost subevaluat, situație stabilită de Curtea de Conturi, și adaugă că proprietarul nu a respectat legea privind clădirile de patrimoniu: a făcut reparații la grajduri, a construit alt gard, a schimbat acoperișul, a schimbat categoria folosință din castel în pensiune, în care sunt organizate nunți, botezuri și ședințe foto. „Toate acestea fără autorizație de construire de la primărie și fără avizul Ministerului Culturii.”

Adrian Cadar îl contrazice: proprietatea, care era în paragină în 2003, nu a fost subevaluată, a se compara cu prețul Rafinăriei Dărmănești (200.000 de euro vs. 350.000 de dolari), iar îmbunătățirile – realizate fără avize și autorizație – erau necesare și nu pot duce la anularea contractului de vânzare-cumpărare după 15 ani.

„Adevărat, ei au invocat tardivitatea și inadmisibilitatea cererii”, arată primarul Ioan Bujor. Tardivitate deoarece au trecut 15 ani de la vânzare și inadmisibilitate din cauză că Primăria Dofteana a vândut castelul societății Mecano Electric Service, iar acum se judecă cu Romanița Prod. „Adrian Cadar era acționar și la Mecano Electric Service. Ei s-au divizat, iar Romanița Prod, la care e acționar acum, a devenit proprietar unic”, explică Bujor.

Domeniul Ghika e „neproductiv”

Precizam mai sus că Primăria Dofteana a cerut o expertiză. „Pentru ce? Pentru că am aflat de la notar că vânzarea s-a făcut în baza unui raport de evaluare. La primărie nu am găsit nimic, nici măcar factura cu care a fost plătită evaluarea. Am găsit, însă, dovada că viitorul proprietar a cumpărat caietul de sarcini, deci știa că trebuia să existe mai mulți ofertanți, știa, de asemenea, care e valoarea minimă și faptul că proprietatea e subevaluată”, susține primarul Ioan Bujor.

El mai spune că proprietatea s-a vândut ca „teren neproductiv”, deși cuprinde o livadă, un luciu de apă, pădure, teren de tenis, alei etc. „Anteri

or vânzării, cele 11 hectare erau impozitate ca parc. Cum să fie teren neproductiv?”, întreabă edilul.

Proprietarul domeniului Ghika susține că vânzarea s-a făcut legal, că raportul Curții e plin de erori și că „primarul este interesat doar să pună mâna pe castel”.

El amintește că au fost două licitații și, după fiecare, Consiliul Local (CL) Dofteana a aprobat valoarea rezultată din licitație: „Pentru cele două HCL, Prefectura a dat aviz de legalitate. Acum e contestată tranzacția și se cere anularea actului de vânzare-cumpărare. Autoritățile invocă faptul că terenul a fost încadrat ca neproductiv, dar această eroare, dacă există într-adevăr, nu e un motiv suficient pentru anularea tranzacției”, declară Adrian Cadar.

De altfel, eroarea se putea îndrepta dacă autoritățile solicitau. Cadar afirmă că a obținut de la notar o descriere a proprietății, întocmită înainte de vânzare, în care categoria specificată e „teren neproductiv”.

Avizele și autorizațiile costă…

Cât privește intervențiile efectuate fără avizul Ministerului Culturii, Cadar spune că au fost lucrări de reparații sau amenajări care nu au avut efecte negative asupra monumentului istoric: „Am construit o terasă din lemn și două chioșcuri care se pot dezmembra și muta într-o zi, am transformat morga din vremea când imobilul era spital în toaletă și am refăcut gardul, ca să salvăm pădurea. În decembrie 2004, acoperișul a fost afectat de un incendiu și reprezentantul Ministerului Culturii a zis că trebuie acoperit imobilul, nu poate fi lăsat să se degradeze. Acum, după 15 ani, sunt acuzat că l-am reparat fără autorizație. Vechiul acoperiș era din plăcuțe de ardezie, iar eu am folosit șindrilă bituminoasă de culoarea ardeziei.”

Aceasta a fost singura intervenție mai importantă, susține Adrian Cadar, adăugând că pentru toate micile lucrări efectuate pe proprietate, chiar și pentru cele de întreținere, ar fi trebuit să plătească 2 euro/mp ca să obțină avizul Ministerului Culturii.

Să se anuleze fie prejudiciul, fie vânzarea

Ministerul Culturii nu a vrut să achiziționeze Castelul de vânătoare din Dofteana, așa cum nu a fost interesat, în ultimii 30 de ani, nici de alte clădiri de patrimoniu, dar a trimis inspectori, din când în când, ca să verifice care e soarta lor.

„La sesizarea primarului, au fost aici reprezentanții Ministerului Culturii, da nu au dat amenzi, au spus doar că trebuie să intru în legalitate”, declară Adrian Cadar, adăugând că aceștia nu au specificat ce are de făcut.

În realitate, inspectorii au stabilit măsuri cât se poate de concrete: să obțină autorizație și certificat de urbanism de la Primăria Dofteana și să facă un proiect de restaurare-conservare în conformitate cu Legea 422 privind protejarea monumentelor istorice.

„Eu solicit ca actul întocmit de Curtea de Conturi, care stabilește prejudiciul, să fie declarat nul sau să fie declarat nul actul de vânzare-cumpărare”, spune primarul Ioan Bujor. Nu pot fi valabile amândouă. „Noi vom respecta decizia instanței, oricare va fi aceea”, declară, în final, edilul.