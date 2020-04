Antrenoarea de atletism de la CSM Bacău atrage atenția asupra pericolului pe care-l poate avea, în vremea noului Coronavirus, imobilismul. Fizic și mental.

„Mă trezesc la ora șapte, mă spăl, pregătesc mâncarea pentru mine și pentru băiețelul meu Victor, după care pun toate datele în ordine pentru antrenamentul on-line de la ora 10.30 cu micuții mei sportivi. Antrenamentul durează cam o oră și jumătate. La prânz gătesc. Azi, de exemplu, am făcut ciorbă cu perișoare și varză cu kaizer. Știu, nu-i cel mai indicat meniu din punct de vedere sportiv, dar, în această perioadă, treacă-meargă. După-amiază, am activități în cadrul Universității: elaborez cursuri, studenții îmi trimit referate, tot pe o platformă on-line, evident. Urmează activitățile casnice cu ăl mic: facem trasee de alergare prin casă, învățăm litere, îi citesc. „Chiar ieri mi-a spus un lucru care m-a emoționat până la lacrimi: «Mami, sunt așa fericit că pot sta cu tine». Totodată, îmi găsesc timp pentru a ține legătura cu eleva mea din America, Petronela Simiuc. Petro încă se poate pregăti în aer liber, dar nu mai mult de o oră pe zi. Bun, ce urmează? Masa de seară, o băiță lui Victor și, la ora opt, în pat cu el. Eu mai rămân trează, dar nu mai mult de două ore pentru că, dacă nu mă culc la zece seara, nu mă mai pot trezi a doua zi la șapte. Gata, în 30 de secunde v-am spus ce fac zi de zi într-o lună întreagă”.

Antrenoarea de atletism de la CSM Bacău, Carmina Vorovenci zâmbește. Chiar și în plină pandemie de COVID-19, și-a păstrat tonusul optimist: „Nu-mi e deloc ușor. Ca suceveancă, îmi plânge sufletul când văd ce se întâmplă acolo. Trebuie să ne păstrăm însă echilibrul și să-i dăm înainte. Și ne mai trebuie ceva: să ne continuăm dezvoltarea personală și în izolare. Practic, trebuie să rămânem acasă, nu să stăm în casă; sper să se înțeleagă diferența”.

Data și locul nașterii: 1 noiembrie 1982, Suceava.

Stare civilă: căsătorită din 2015 cu atletul Cristian Vorovenci. Împreună au un băiețel, Victor, în vârstă de patru ani și jumătate.

Principala realizare profesională: „Momentele de vârf sunt legate de medaliile și recordurile naționale ale Laviniei Scurtu, de reușitele internaționale ale Petronelei Simiuc și de parcursul sportiv al soțului meu, Cristi Vorovenci. Nu știu dacă ar fi corect însă să nu pun pe primul plan toate rezultatele sportivilor mei, începând cu cei mai mici dintre ei. Aceasta este, de fapt, principala realizare profesională”.

Principalul regret profesional: „Aș putea spune, fără să greșesc, că nu am niciun regret profesional”.

Sportivul preferat: „N-am cum să uit că, într-un interviu de prin 2009, tot în Deșteptarea, dacă nu greșesc, declaram că mă bucură faptul că sunt contemporană cu Usain Bolt. Era valabil atunci, este valabil și acum”.

Hobby: „Gătitul: mă relaxează. Ascult muzică, dansez, de multe ori de una singură și trimit clipuri cu momentele mele…dansante prietenilor: «Voulez-vous danser?»”. Sunt o fire sociabilă și îmi place mult să fiu alături de familie și de prieteni”.

Mâncarea preferată: „Cea tradițională românească. Fac niște sarmale, mamă-mamă! Ce-i drept, le fac doar la Sărbători”.

Muzica preferată: „În special cea din anii ’80, dar îmi place toată muzica bună. Ca să dau două nume, Queen și Goran Bregovic”.

Actori favoriți: „Johnny Depp și Angelina Jolie”.

Nu poate trăi fără…: „Aer și apă, ca să răspund la concret. Metaforic, nu pot trăi fără familie și prieteni”.

Vacanța perfectă: „Alături de familie, într-o locație liniștită, în care să am multe lucruri noi de descoperit”.

Oraș de suflet: „Suceava, orașul natal. Mi se rupe inima când văd prin ce trec oamenii de acolo cu această pandemie de COVID-19. Înainte de a se decreta Starea de Urgență, eram pe punctul de a pleca în Suceava, ca să fiu cu toate rudele și prietenii. Noroc că n-am plecat. Acum, fix acolo e un adevărat focar”.

Trei lucruri de luat pe o insulă pustie: „Ca să fiu în temă, mănuși, măști și gel dezinfectant. În speranța însă că măcar această insulă pustie este ferită de noul Coronavirus, mă reprofilez, și-l iau cu mine pe Victor. El reprezintă totul pentru mine. Este iubirea necondiționată. Și cred că dacă ai atitudinea potrivită și echilibrul necesar, nu ai nevoie de anumite lucruri practice de luat cu tine pe o insulă pustie. Grație acestor trăsături de caracter, poți supraviețui” .

Trei dorințe pe care i le-ar putea îndeplini peștișorul de aur: „În condițiile actuale, cred că sunt în asentimentul tuturor, să scăpăm cât mai repede și mai bine de COVID-19. Să se găsească un tratament, un vaccin. Apropo, citisem un banc care spunea că dacă savanții nu se mișcă mai repede, vaccinul anti COVID-19 va fi descoperit până la urmă de mămicile cu copii mici. A doua dorință ar fi în plan sportiv: să am talentul lui Mourinho. Eventual, și banii săi. Și dacă tot o dăm pe glumă, a treia dorință ar fi să dispun de un număr nelimitat de dorințe”.

Personalitatea cu care ar ieși la o cafea: „Cu Dalai Lama și cu Vladimir Putin”.

O nebunie pe care a făcut-o sau pe care ar fi dispusă să o facă: „Am fost destul de cuminte la viața mea și nu prea am făcut nebunii. Nu știu dacă ar fi considerată o nebunie, dar mi-ar plăcea o vacanță blind. Să-mi fac bagajul, să merg la aeroport și să aleg o desinație în ultima clipă, la ghici. Iar dacă s-ar nimeri Alaska, cu atât mai bine”.

Sfaturi pe timp de Coronavirus: „În afară de a se spăla pe mâini? Alt banc: un candidat la o funcție este întrebat ce a făcut în 2020 deoarece acest an nu apare în CV-ul său. Răspunsul: «Ce am făcut în 2020? M-am spălat pe mâini». Sfatul meu este ca fiecare să-și umple timpul cât mai judicios cu putiință. Să se ocupe de dezvoltarea personală. Personal, mi-am propus să scriu o carte în această perioadă”.

Ascultă sau spune bancuri? „Îmi place să le ascult, dar, după cum ați văzut, și să le spun. Râmânem la COVID-19 și facem haz de necaz. Ea și el după prima întâlnire. Ea: «Îmi placi mult, dar nu cred că ești tocmai ce caut eu acum». El: «Și ce cauți tu acum? ». Ea: «Hârtie igienică și gel dezinfectant»”.

Cum se vede la 70 de ani: „Călătorind, alături de nepoții cărora le voi face absolut toate poftele”.