Carmen Barcan a primit Premiul „Excellence in body transformation”, la International I Success Awards Dubai Edition

Prima ediţie a evenimentului internațional I Success Awards a avut loc în Dubai, oraşul luxului, un loc care a adus, în acelaşi spațiu, pentru a scrie istorie la această manifestare de înaltă elită și ținută, manageri de top, doctori cu realizări extraordinare, creatori de modă cu simţ estetic deosebit, fondatori ai unor platforme de cryptomonede, dar şi nume internaţionale consacrate, din România și din alte țări de pe Glob. Somptuoasa manifestare a fost organizată de Flavia Covaciu şi Oana Irimia, două tinere antreprenoare care îşi propun să adune oameni excepţionali, într-un cadru de networking exclusivist, de a crea o conexiune între business-uri şi de a promova valorile României, oamenii care şi-au clădit un nume prin muncă, dăruire şi talent şi care au doar poveşti frumoase de spus.

Prima gală internaţională I Success Awards, în care eleganţa nu putea lipsi tocmai de la ea de acasă, din Dubai, a avut invitaţi de seamă care au petrecut patru zile într-un decor, cum altfel, decât spectaculos. Printre membrii de onoare ai comitetului I Success Internațional se numără şi regizorul englez Anthony Hickox, un nume consacrat al filmului, ce provine dintr-o familie deţinătoare a două premii Oscar, și, de asemenea, Eduard Irima, primul şi cel mai important promoter de kickboxing din România, care, pe lângă realizările importante din televiziune este şi un cunoscut om de afaceri, ajuns pe prima copertă Forbes a ediţiei din România. Membru de onoare a fost şeicul Saoud bin Faisal bin Sultan Al Qassimi, sub patronajul căruia a avut loc evenimentul. Gala decernării premiilor, punctul central al frumoasei călătorii, a fost prezentată de Steve Moore şi a avut loc la sute de metri deasupra solului, pe acoperişul hotelului SLS Dubai, la etajul 74, de unde invitaţii au putut admira o privelişte greu de uitat. În cadrul evenimentului, au fost recompensate pentru eforturile lor personalităţi din domeniul public, cultural, artistic sau de business.

Gala I Success Awards din Dubai s-a îmbinat perfect cu relaxarea în locuri de vis, iar invitaţii au avut oportunitatea de a se bucura pe deplin de experienţa oferită de echipa I Success, în cele câteva zile petrecute pe meleaguri străine. Participanţii au zburat vreme de două ore cu elicopterul, au luat parte la o petrecere de patru ore pe un yacht, în Dubai Marina, dar au avut şi privilegiul de a conduce maşini de top, cu sute de cai putere – Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley şi Audi – pe străzile din oraş. Partenerul evenimentului a fost ProfiXOne.

Printre celebrităţile care au participat de-a lungul vremii la Galele I Success se numără şi vedete internaţionale, precum Erika Eleniak din celebrul serial Baywatch, Christopher Atkins, cunoscut din filmul Laguna Albastră, Costas Mandylor care a jucat în seria de filme horror Saw, Florian Munteanu, actorul și boxerul român devenit cunoscut la nivel mondial pentru rolul său din pelicula Creed II, Kristanna Loken care i-a ținut piept lui Arnold Schwarzenegger, Bai Ling, din Wild Wild West, Jeremy Jackson, Tolgahan Sayisman, Paul Logan sau Stanislav Ianevski, din celebrul film Harry Potter.

Zeci de câștigători la Gala I Success Awards Dubai Edition:

● George Rotariu: Best Bitcoin Investment Platform / Rotariu Investments

● Ovidiu Toma: Fastest growing IT & Innovation Company / Cryptodata

● Bogdan Apostu: Best romanian football intermediary 2021 / FGA Football

● Sebastian Celea: Biggest turnover in the brokerage reinsurance / One Broker Re Monte Carlo

● Muneer Al Busaidi: Best Event Production Company / Major Key Events

● Dr. Khaled Fetrawi: Best International Business Network

● Dr. Basel Fetrawi: Best International Business Network

● H.E. Sheikh Saoud bin Faisal bin Sultan Al Qassimi: Member of the I Success International Committee

● Carmen Barcan: Excellence in body transformation

● Dragoş Iosef Mihail: Best Management and Development Planning 2021 / Iomi Bautechnik

● Alexandra S. Preda: Best Maternity Care Hospital / MaDonna Maria Hospital România

● Loredana Apreutese: Best Europe Business Developement Manager

● Dr. Raluca Chivu: Best Dental Care / Orizon Dental Clinique România

● Ioana Cristescu: Best International nail academy / Ioana Cristescu Nail Shop & Academy

● Ioana Călin: Best Designer Concept / LAtelier By Ioana Călin România

● Dr. Dimir Cătălin: Best Digital Smile Concept / DInstitute Clinique România

● Igor Botnari: The Best Investment Platform / ProfiXOne Capital

● Valeriy Maltsev: The Best Investment Platform / ProfiXOne Capital

● Vladimir Mochalov: The Best Investment Platform / ProfiXOne Capital

● Grigore Marian Ionuț: The Best Investment Platform / ProfiXOne Capital

● Timur Zakriev: The Best Investment Platform / ProfiXOne Capital

● Sergey Petryk: The Best Investment Platform / ProfiXOne Capital

● Fred Dias: Best Luxury Car Rental / DB LUXURYCARS DUBAI

● Rami Rida: Best Destination Management Company / Rida International

● GREEN RESOURCES TECHNOLOGIES: Best protection and Improvement for Environment Company

Povestea I Success

Carmen Barcan este un exemplu viu al unei femei care a reușit în viața personală și profesională, un adevărat model de urmat. După mai bine de 20 de ani de muncă în domeniul economic, aceasta a hotărât să își dedice viața unei pasiuni uimitoare. Soție fericită, mamă a doi copii minunați și înconjurată de oameni remarcabili, cărora le-a schimbat destinul, Carmen Barcan are un motto, după care se ghidează în activitatea sa: „Viața e făcută din alegeri”. Un motto care a devenit și titlul unei rubrici permanente pe care o semnează în Deșteptarea. Practică atletismul la categoria Masters, obținând titlul de Campioană Națională la Maraton în anul 2018, fiind un promotor al unei vieți echilibrate. Consideră că, prin practicarea terapiilor de redare a echilibrului emoțional, al înfrumusețării sufletului și chipului, punând accent pe naturalețe, oamenii pot fi fericiți! Totodată, cu o abordare precisă, bazată pe un concept personal, reușește să aducă zâmbetul pe chipul tuturor celor care îi trec pragul, reușind să transforme oamenii prin terapii unice în România.

Carmen Barcan este o femeie a secolului XXI în adevăratul sens al cuvântului. Un terapeut și un adept al unui stil de viață sănătos, specialist în terapii de slăbit, remodelare corporală și tratamente faciale, apreciată și recunoscută la nivel național. Anul acesta a mai câștigat premiul pentru „Cel mai bun terapeut al anului 2021” în cadrul Galei I Success Health, Beauty & Lifestyle Awards, dar mai deține în palmares premii pentru „Excelență în sănătate și frumusețe”, „Excelență în terapii de slăbit și sculptură corporală”, „Best weight loss program and facial therapy”, iar acum a primit și Premiul „Excellence in body transformation” la International I Success Awards 2021 Dubai Edition. Distincții de prestigiu, prin care munca i-a fost răsplătită frumos și apreciată.

Pentru Deșteptarea , Carmen Barcan a declarat:

„Acest premiu înseamnă recunoaşterea muncii, ceea ce este foarte important pentru mine. Am muncit pentru a avea rezultate multe şi frumoase. Mi-am dorit mereu să fac oamenii fericiţi, deoarece ştiu de când eram copil că fericirea mea înseamnă în primul rând fericirea celorlalţi. Aşa am crescut şi aşa îmi place să cred că va fi şi de acum încolo. Iubesc oamenii, iubesc natura, iubesc viaţa. Toate aceste lucruri pentru mine înseamnă credinţa în Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos decât să îl iubeşti pe Dumnezeu?

A reuşi în viaţă înseamna să faci corect totul, încă de la început. Baza terapiilor mele întotdeauna susţine stilul de viaţă sănătos pe care dorim să îl implementăm, eu și pacienții mei. Așa lucrez eu cu ei. Iar pe parcurs, se creează o legătură de suflet, bazată pe respect şi admiraţie. Evaluarea fizică și psihică se face doar dacă eu consider că este necesar şi acest lucru se realizează în colaborare cu specialistul care se ocupă de acest segment. Fac trimiterile necesare numai atunci când este cazul. Am rezolvat foarte multe cazuri, adică toate persoanele care mi-au cerut ajutorul au avut rezultate. Toţi cei care au slăbit au obţinut acest rezultat îmbunătăţindu-şi în primul rând sănătatea şi implementând un stil de viaţă curat. Nu ştiu dacă pot vorbi despre noroc, eu zic că nu, mai degrabă despre foarte multă muncă, implicare şi dăruire. Asta am făcut cu fiecare caz în parte, cu fiecare persoană cu care am lucrat şi lucrez. Îmi pasă de fiecare în parte şi îmi doresc ca pacienții să fie fericiţi. Fericirea lor înseamnă împlinirea mea şi le mulţumesc pentru acest lucru.

Principiile unui stil de viaţă sănătos înseamnă pentru mine mult mai mult decât am auzit pe alţii dând răspuns la această întrebare. Înseamnă alimentaţie sănătoasă, înseamnă odihnă, mişcare fizică, înseamnă bunătate, înseamnă prieteni adevăraţi, înseamnă o familie reuşită, înseamnă inimă bună, cu alte cuvinte, tot ce ţine de credinţă. Când îl ai pe Dumnezeu în suflet, eşti un om bun şi faci lucrurile să funcţioneze. Te iubeşti, îţi iubeşti aproapele, faci întotdeauna să funcţionezi la parametrii normali. Iar când funcţionezi la parametrii normali, aduci o contribuţie societăţii. Aceste principii sănătoase fac ca viaţa noastră să fie frumoasă din toate punctele de vedere.

Pentru mine speranţa, iubirea, prietenia şi recunoştinţa nu vor dispărea niciodată. Simt că sunt pe calea cea bună, în armonie deplină cu Dumnezeu şi nu îmi pasă de nimic altceva. Nu mă voi schimba niciodată şi voi fi mereu EU. Cele mai preţioase lucruri pe care ni le-a dat viaţa nu au fost scrise, nici cântate vreodată. Ele au fost și vor fi de-a lungul timpului doar în sufletul şi inima celor care le-au experimentat.

În urmă cu 13 ani, fără să gândesc prea mult, am făcut o alegere importantă, m-am bazat pe intuiţie şi, totodată, mi-am ascultat inima. Am spus atunci pentru prima oară «Viaţa este făcută din alegeri». Am ales să-mi urmez pasiunea şi am reuşit.”

