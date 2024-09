Capela Mitropolitană din Cernăuți, confiscată de autorități, va fi transferată bisericii înființate de Guvern

Capela Mitropolitană din Cernăuți, un monument istoric de mare valoare pentru comunitatea românească din regiune, urmează să fie transferată către Biserica Ortodoxă a Ucrainei (PȚU). Decizia, făcută publică printr-un document postat pe Facebook de Serghii Dobrjanski, secretarul Comitetului executiv al Consiliului Orășenesc Cernăuți, vine după ce autoritățile ucrainene au sigilat recent capela, lăsând enoriașii Parohiei românești din cadrul Eparhiei Cernăuților și a Bucovinei fără un loc de cult, informează Bucpress. Construită în 1881 pentru a adăposti rămășițele pământești ale episcopilor și mitropoliților Bucovinei, Capela Mitropolitană a fost ridicată cu fondurile Mitropoliei Bucovinei și sfințită în anul 1884. De-a lungul anilor, aceasta a fost un loc de reculegere pentru comunitatea ortodoxă română, găzduind numeroase evenimente religioase importante. Cripta de sub capelă a fost destinată înmormântării episcopilor și mitropoliților, printre care se numără personalități precum Dositei Herescu și Silvestru Morariu-Andrievici, ctitorul capelei. După proclamarea independenței Ucrainei, capela a fost restaurată și a redevenit un locaș de cult pentru românii ortodocși din Cernăuți, sub îngrijirea preotului Mihail Ivasiuc și, ulterior, a preotului Cristofor Gabor. În pofida eforturilor comunității locale de a păstra și reînvia acest simbol al identității românești, autoritățile ucrainene au decis recent să transfere capela către PȚU, condusă de mitropolitul Epifanie. Acest gest subliniază tensiunile persistente din regiune și aduce un nou val de îngrijorare în rândul românilor din Cernăuți, care riscă să piardă un alt element esențial al patrimoniului lor cultural și spiritual. Noua Biserică Ortodoxă a Ucrainei, cunoscută sub acronimul PȚU (Biserica Ortodoxă a Ucrainei), este o structură religioasă recent înființată care a obținut autocefalia, adică independența față de orice altă autoritate bisericească, în ianuarie 2019.

PȚU (Biserica Ortodoxă a Ucrainei) este considerată schismatică de către o parte semnificativă a lumii ortodoxe, în special de Biserica Ortodoxă Rusă și de Patriarhiile care îi sunt aliate.

Acest statut controversat derivă din circumstanțele în care a fost înființată și din tensiunile profunde care au caracterizat relațiile interortodoxe în ultimele decenii. În contextul ortodoxiei, schisma este o problemă gravă, implicând o ruptură în comuniunea euharistică și o separare de la unitatea bisericii universale.