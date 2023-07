Cantautorul oneștean Eugen Ungureanu a primit o nouă șansă la viață

la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, din Iași, i s-a făcut, cu succes, un transplant de rinichi

„Am revenit la viață!” – l-am auzit, miercuri, prin telefon, pe Eugen, care m-a sunat chiar din spitalul ieșean. Acum câteva zile a fost supus unei operații de transplant de rinichi, după ce a fost declarat „compatibil” din punct de vedere medical pentru o asemenea intervenție. Eugen avea, la telefon, o voce bună și un tonus minunat, și era pus, ca de obicei, pe glume.

„Am fost operat și asistat de o echipă medicală de profesioniști, din care a făcut parte și dr. Cornel Moroșanu – spune Eugen Ungureanu.

Acum doi ani am fost diagnosticat cu o boală cronică renală în fază terminală. Credeam că aici s-ar putea încheia totul, dar am avut mereu sprijinul familiei și prietenilor și, evident, al medicilor cărora m-am adresat. Între timp am dus o activitate normală, dar am început și procedurile de a ajunge la dializă. Nu s-a putut face, deoarece șase operații de fistulă arteriovenoasă, necesară la bolnavii ca mine, au eșuat.

Acum un an și jumătate am depus dosarul pentru transplant renal la Spitalul «C. I. Parhon» din Iași, dar șansele de a primi un rinichi erau destul de mici, în condițiile în care sunt mii de bolnavi care așteaptă aceasta. Am fost, însă, anunțat că aș putea primi un rinichi. A urmat o selecție medicală riguroasă și am ajuns, la final, pe patul de operație.

La Iași am găsit un personal medical deosebit. Am fost operat și în câteva zile deja mă simțeam foarte bine. Am primit, practic, o nouă șansă la viață și în continuare pot face lucruri foarte bune. Este minunat să simți aceasta. Iar eu voi fi din nou ca și un om normal. Iată că și o afecțiune a rinichiului poate fi rezolvată cu succes, iar eu îi îndemn pe toți cei afectați să aibă încredere că sistemul de transplant funcționează impecabil la Iași.

Acum mă simt bine și deja pregătesc un nou concert, pe 20 august, la Borsec, pe 15 august în județul nostru, la Ungureni, pe 3 septembrie la Zemeș și pe 5 septembrie la Urechești.

Mulțumesc din inimă personalului profesionist de la Spitalul „C. I. Parhon”