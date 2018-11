Când vrei un burger bun… La Vaca Grasă

Adevărul e că nu poți să nu zâmbești, măcar, atunci când auzi de „Vaca Grasă”. Iar imaginația îți pleacă la plimbare vizualizând un animal corpolent cu o talangă la gât și rumegând iarbă. Dacă ești din Bacău însă, și pe deasupra și mare fan de burgeri, nu se poate să nu fi auzit de „La Vaca Grasă”, locul unde, după cum spun unii, găsești cei mai buni burgeri din oraș. Plecând de la această idee am vrut să aflăm ce poveste se ascunde în spatele fast-food-ului „La Vaca Grasă”.

Chiar dacă vara a trecut de mult iar filele din calendar ne dau de știre că se apropie Crăciunul, vremea frumoasă din ultimele zile ne-a purtat la o întâlnire pe terasa fast-food-ului „La Vaca Grasă” din cartierul Bistrița Lac. Stăm de vorbă cu Alin Alexa, administratorul restaurantului, cel care a dat viață acestei povești, „La Vaca Grasă”. Alin ne povestește că toată lumea are aceeași dilemă: de unde vine această denumire. „Trebuia să fie ceva ușor de reținut și în același timp să fie și comic. Eram în mașină și mă gândeam ce nume să aleg și dintr-o dată mi-a venit în minte «La Vaca Grasă»”, spune relaxat Alin Alexa. În doar câteva cuvinte, spunem că Alin are 35 de ani, este căsătorit și are o fetiță de 2 ani și 3 luni, despre care cu mândrie spune că merge la „grădi”.

Drumul până la „Vaca Grasă” nu a fost unul foarte lung. Alin Alexa a urmat un curs de bucătari anul trecut, din februarie până în iulie, la HoReCa School în București, după care s-a întors în Bacău.

Odată întors acasă a găsit un post la un restaurant tip fast-food axat pe burgeri care tocmai se deschidea. „Mi-au cerut o rețetă de burgeri. Am făcut-o și le-am prezentat-o și mi-au spus că e ok. Au urmat trei luni în care am lucrat împreună și am văzut impactul. După cele trei luni petrecute acolo, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă și am plecat”, a povestit Alin Alexa.

Atunci lucrurile au luat o altă turnură. Într-o primă fază, Alin a găsit o rulotă specială pentru activitățile de fast-food, cum sunt cele pe care le vedem la street-food.

Rulota era a unei doamne din cartierul Gherăiești. O cumpărase la o licitație la București, de la Mic.ro, o afacere de-a lui Dinu Patriciu despre care s-a vorbit mult la vremea respectivă. I-a trebuit ceva vreme să o convingă să-i închirieze rulota, pe care a vopsit-o special și a botezat-o „La Vaca Grasă”.

Din 3 noiembrie anul trecut și până în februarie anul acesta rulota a fost prezentă în Bacău, fiind remarcată la o expoziție de vânătoare și pescuit desfășurată la Centrul de Afaceri și Expoziții. Practic, în acel interval de timp Alin a lucrat ca angajat pe firma doamnei care era proprietara rulotei. Colaborarea a încetat și Alin Alexa s-a gândit să-și facă propria afacere.

În perioada imediat următoare Alin a găsit o locație pe str. Ana Ipătescu, în cartierul Bistrița Lac, pe care a închiriat-o și a renovat-o. Din 31 aprilie, „La Vaca Grasă” și-a găsit o casă nouă, de unde a încântat sute de băcăuani cu rețetele proprii.

„A fost o perioadă foarte bună și chiar sunt mulțumit de evoluție. Au fost câteva fluctuații în zilele când oamenii au fost în concedii. Dar totul este în regulă”, a declarat Alin Alexa, care consideră că toată această perioadă a fost una de consolidare a poziției restaurantului „La Vaca Grasă” în piață.

Atunci când mergem să mâncăm ceva în oraș, de fiecare dată vrem să știm ce mâncăm. Același lucru am vrut să-l aflăm și în acest caz. Ce mâncăm „La Vaca Grasă”? „Avem niște rețete speciale, ale noastre. Carnea de burger o facem aici. Luăm carne de la măcelărie, o tocăm, o condimentăm, o formatăm…

Totul e proaspăt”, ne asigură Alin Alexa care spune că se aprovizionează cu carne cât trebuie, având anumiți indicatori în privința vânzărilor, cele mai bune zile pentru vânzare fiind miercuri, joi și vineri. De altfel, programul „La Vaca Grasă” este de luni până vineri între orele 11.00-19.00, sâmbăta și duminica fiind închis. Cât despre rețetele folosite, Alin ne-a explicat:

„Sunt niște rețete simple cu ingrediente pe care oamenii le consumă în fiecare zi. Folosim brânză Feta, ardei copt, hrean… Rețetele au fost făcute după gustul meu. Avem rețete de patru burgeri și doi hotdog, plus un burger vegetarian cu brânză halloumi.”

Numai că, despre ce condimente folosește și cum le amestecă, Alin nu a vrut să ne ofere detalii precizând că sunt secrete profesionale. A spus doar că ingredientele folosite sunt din cele mai populare, pe care oamenii le au în casă și le folosesc frecvent.

Dacă „La Vaca Grasă” există o terasă care funcționează din plin vara, trebuie spus că în interior nu sunt mese și scaune. Din acest punct de vedere, Alin a dezvoltat „La Vaca Grasă” un sistem „take away” prin care clienții practic își iau produsele la pachet.

„M-am gândit la câteva variante să închid cumva terasa pentru a funcționa pe timp de iarnă, dar încă nu este cazul. Și când eram la rulotă aveam aceleași condiții și treburile mergeau bine și iarna. Sunt foarte mulți oameni care vin și iau la pachet”, a precizat Alin Alexa care a subliniat că de curând a introdus și serviciul de delivery.

Cât despre „take away”, în cele 15-20 de minute cât ne-am întreținut la un burger pe terasa de „La Vaca Grasă”, nu mai puțin de 10-12 clienți și-au luat produse la pachet. „În intervalul orar 11.30-14.00 suntem cei mai solicitați, foarte multă lume care este la serviciu preferând să servească ceva de la noi”, a specificat administratorul de „La Vaca Grasă”.

Viitorul este incert pentru Alin Alexa. Și asta nu pentru că lucrurile nu sunt promițătoare. „Nu știu ce va fi în viitor. Eu sunt un tip spontan. Nici acest restaurant nu a fost programat. Pur și simplu am văzut locația, mi-a plăcut și am trecut la treabă”, a declarat Alexa care a subliniat că sigur va urma o extindere dar că în acest moment nu deține o strategie în acest sens.

Chiar dacă ne gândim la viitor, povestea lui Alin este mult mai interesantă. Înainte de toate acestea, tânărul s-a ocupat cu agricultura. „Acasă am un solar, undeva la 1000 de metri pătrați pe care cultivam diferite fructe și legume. Am avut căpșuni, dar au dispărut cât am fost plecat la cursuri. Acum mai am niște zmeură”, ni s-a destăinuit Alin care a precizat că solarul se află acasă la el, în Lilieci.

S-a ocupat de acest sector de activitate un an și ceva, înainte fiind plecat în Anglia. Acum se pare că și-a găsit drumul deși crede că mai durează până va fi pus totul pe picioare. „În această branșă durează. Trebuie să treacă un an jumătate, doi, să-ți faci o bază de date, lumea să te cunoască…

Aici trebuie să mănânci o dată, să te convingi de calitate și să prinzi încredere în noi”, susține Alin Alexa, care recunoaște că deja are o clientelă formată, subliniind că pe o rețea de socializare are deja peste 2.400 de urmăritori. Mai mult decât atât, a început să-și cunoască atât de bine clienții încât le ştie gusturile, în sensul că nu toți doresc aceleași ingrediente, sosuri etc. În aceste condiții, apropierea față de clienți, a dus și la legarea unor relații de prietenie.

Clienții din ziua de astăzi au standarde din ce în ce mai ridicate. Acest lucru se întâmplă și la „La Vaca Grasă”. Astfel că am încercat să aflăm dacă cei de aici folosesc o anume strategie pentru a-și convinge clienții. Surprinzător, sau poate că nu, Alin a spus că nu face nimic în această privință, fiind convins că cine-i încearcă produsele, cu siguranță va reveni. Și sincer să fiu, are acoperire în ceea ce spune.

Și acum, când scriu aceste rânduri, mi-aduc aminte de burgerul cu hrean pe care l-am mâncat „La Vaca Grasă” și trebuie să recunosc că îmi pun în mare dificultate glandele salivare. Având în vedere aceste circumstanțe nu pot decât să iau drumul spre fast-food-ul de pe str. Ana Ipătescu nr.27.

Poate ne vedem la un burger…