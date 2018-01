Băcăuanii vor avea ocazia, în curând, să poată urmări în direct ”tot ce mișcă” pe lacurile Galbeni și Bacău, arii naturale protejate aflate în custodia Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău, organizația fiind, din 2017, și administratorul celor două ape ca zone de pescuit. Reprezentanții CRE au anunțat că, în prezent, lucrează la reconstrucția site-ului naturabacau.ro, acesta urmând, odată relansat, nu doar să asigure informații la zi despre Situl “Buhuşi – Bacău – Bereşti” (cuprinde lacurile Lilieci, Bacău, Galbeni, Răcăciuni, Berești, n.r.) și informații despre activitatea voluntarilor ecologiști, ci să ofere utilizatorilor și posibilitatea de a urmări în direct viața pe Galbeni și Bacău. ”O cameră este deja instalată pe lacul Bacău, urmează să montăm una și pe lacul Galbeni, având deja aprobările necesare. Camerele vor fi cu transmisie pe internet, astfel ca utilizatorii site-ului Natura Bacău să poată urmări în direct activitatea în cele două zone. Rolul camerelor nu este neapărat de supraveghere a lacurilor împotriva braconierilor piscicoli, deși s-a întâmplat ca, în cazul lacului Bacău, să ne ajute, ci au rol de informare asupra cele două arii pentru toți cei interesați de natură”, a spus Gabriel Grițcu, CRE Bacău. Camerele au fost achiziționate din fonduri proprii ale CRE. 0 SHARES Share Tweet

