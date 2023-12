Fundația YANA anunță lansarea cărții „Călimara castelului”, pe 7 decembrie, la ora 14, la Biblioteca județeană „Costache Sturdza” Bacău. Prezentarea cărții va fi făcută de domnul profesor și critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România și Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, Petre Isachi.

Cartea a fost scrisă de copiii centrului de zi Casa YANA din Nicolae Bălcescu, în proiectul cu același nume, realizat cu sprijinul Organizației Umanitare Concordia. Pe o perioadă de trei luni, în cadrul acestui proiect, la sediul fundației au avut loc zece ateliere de scriere creativă și desen. 25 de copiii au scris și au ilustrat împreună o cărticică de povești cu ajutorul scriitoarei Mirela Bălan și al pictoriței Mari Bucur. A fost un joc educativ prin care copiii-autori au învățat-făcând valoarea lui „a construi împreună.”

Proiectul „Călimara castelului” are ca principal scop îmbunătățirea incluziunii școlare și sociale a copiilor provenind din medii defavorizate, prin activități creative de dezvoltare personală. Creșterea interesului pentru lectură, îmbunătățirea nivelului cognitiv și comportamental al copiilor, diversificarea activităților centrului de zi sunt ținte importante ale acestui proiect. Și nu în ultimul rând, ne dorim sensibilizarea opiniei publice cu privire la copiii din medii defavorizate, punând în valoare potențialul lor creativ.

Multe din lucrurile serioase în viață pornesc într-o joacă. Așa am pornit și noi în proiectul Călimara castelului. La atelierele de scriere și pictură, copiii de la YANA au scris și au ilustrat o carte de povești. Azi ținem în mâini cartea despre dorințele și frământările, bucuriile și temerile din sufletele lor. Am umblat cu ei pe cărărui lăuntrice și i-am ancorat în importanța scrisului și a cititului. A descoperirii și cultivării unei pasiuni. Am vrut să le dăm încredere în forțele proprii. Fiecare copil are un ton altfel și un loc al lui în curgerea de zi cu zi a firii. „Ne dorim ca mâine copiii Călimării să fie capabili să-și pună la bătaie propriile puteri pentru a construi o lume mai bună pentru fiecare.” (Gabriela Mateiu, director al Fundației YANA).

Fundația YANA

Din 2008, misiunea centrelor de zi pentru copii YANA este crearea și dezvoltarea de servicii sociale pentru copiii și familiile acestora aparținând unor categorii sociale vulnerabile, cu scopul de a le îmbunătăți calitatea vieții și de a le crește gradul de autonomie, acționând cu prioritate în vederea menținerii lor în mediul de apartenență. Orientaţi către o schimbare durabilă în viaţa persoanelor, familiilor şi comunităţilor, investim cu prioritate în educaţia copiilor aflaţi în situaţii de risc, mai ales în risc de abandon școlar și/sau familial, în cooperare cu instituțiile publice și cu alte organizații.

„Călimara castelului” este un proiect finanțat de Organizația Umanitară CONCORDIA, în cadrul programului de finanțare CentreZi.RO 2023.