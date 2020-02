Municipiul Bacău, prin Centrul Bugetar Creșe Bacău, a publicat calendarul înscrierilor în învățământul antepreșcolar (creşă) 2020-2021. În cele șase creșe din subordinea centrului sunt disponibile 195 de locuri pentru înscriere în următorul an de activitate.

Înscrierea copiilor se va face în perioada 09.03.2020 – 26.03.2020, la sediul Centrului Bugetar Creșe – Bacău , str. Pictor Andreescu, nr. 5., în intervalul orar:

Luni, marți, joi: 11-15;

Miercuri: 13-17.

Afișarea rezultatelor înscrierii se va face pe data de 27.03.2020 , la sediul Centrului Bugetar Creșe Bacău și pe site-ul Municipiului Bacău.

Contestațiile se vor putea depune în intervalul 30.03.2020-01.04.2020 , între orele 10.00-12.00, la sediul Centrului Bugetar Creșe Bacău, din str. Pictor Andreescu, nr. 5, Bacău, iar afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 03.04.2020, la sediul Centrului Bugetar Creșe Bacău și pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău.

Cele șase creșe din subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău: Creșa nr.3, Creșa nr.4, Creșa nr.6, Creșa nr.9, Creșa nr.19 și Creșa “Letea”, dispun de un număr total de 460 locuri, din care 265 de locuri rămân la dispoziția copiilor aflați deja în activitate, iar 195 de locuri vor fi ocupate după înscrierea pentru anul de activitate septembrie 2020-iulie 2021.

Procedurile și criteriile pentru înscrierea copiilor la creșă pot fi consultate și online, accesând site-ul Municipiul Bacau, sectiunea Centrul bugetar crese, sau direct link-ul: https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/08/proceduri-si-criterii-inscrieri-cresa-2020-2021.pdf .