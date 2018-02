În luna iubirii, CFR Călători pune în vânzare bilete la jumătate de preț pentru îndrăgostiții sau partenerii de călătorie cu trenul. Oferta este valabilă atât pentru ziua de 14 februarie, „importată” din Occident, cunoscută drept Valentines Day, cât și în sărbătoarea românească dedicată iubirii- 24 februarie- de Dragobete. „Prin oferta «Plimbaţi-vă în doi! Jumătate tu, jumătate noi», reducerea este de 50% din tariful biletului întreg și se acordă la achiziţionarea a două bilete pentru acelaşi tren, pe aceeași rută, în aceeași zi”, au transmis reprezentanții companiei de cale ferată. În plus, îndrăgostiţii curajoși pot să-și surprindă partenerul cu o declarație de dragoste la megafon, oferta fiind valabilă doar pentru cei care se află în Gara de Nord din București. Oferta este disponibilă exclusiv la casele de bilete din staţiile CFR, fiind valabilă la anumite trenuri . În plus, nu se cumulează cu alte oferte, iar tariful de rezervare a locului se achită integral pentru fiecare călător. „Cei hotărâţi pot face chiar şi cereri în căsătorie. Mesajele/ declaraţiile în direct vor fi reunite într-o galerie a iubirii pe pagina Facebook CFR Călători”, au completat reprezentanții CFR Călători. Aşadar, cuplurile sunt așteptate în zilele de 14 și 24 februarie să-şi declare public iubirea la megafonul din Gara de Nord București și să călătorească în doi, cu un singur bilet. 0 SHARES Share Tweet

