Cafe del Sol lasă arome peste toată Moldova. De unde o cumpărăm?

Un reputat profesor universitar băcăuan, istoric și critic literar, ilustru reprezentant al mediului nostru cultural, m-a întrebat zilele trecute unde poate găsi Cafe del Sol – noul brand de cafea produsă în Bacău de circa două luni de firma Mister Tosh Caffe. Cafengiu rafinat, domnul profesor vrea să încerce musai și acest sortiment. Pentru un răspuns autorizat, m-am adresat, firește, chiar producătorului, Răzvan Dan, cofondator & CEO la Mister Tosh Caffe și acționar al cunoscutei companii de distribuție Licurici Impex Onești și al firmei Rise Spedition.

Domnul Răzvan Dan îmi răspunde tranșant: „Găsiți Cafe de Sol numai în magazine cu capital integral românesc, nu în supermarket-uri și hipermarket-uri, deci nu în rețele mari de magazine. În tot județul Bacău în 80% dintre magazinele cu capital integral românesc. De la sfârșitul lunii mai, vom fi prezenți cu acest produs și în cafenele, pentru început în Bacău”. Cafe del Sol, măcinată, se livrează în trei genuri de ambalaje – de 100, de 250 și de 500 de grame. Cel de 500 de grame este un ambalaj revoluționar, care permite resigilarea după ce este desfăcut, pentru a se păstra aroma cafelei mult mai bine și mai îndelungat decât într-un ambalaj în care produsul este vidat, pentru că acesta nu mai poate fi resigilat.

„Pe pagina de Facebook (www.facebook.com/CafeDelSolRomania) – spune Răzvan Dan – am început să postăm informații cu privire la produsul nostru, la originile Cafe del Sol, la modul de prăjire, dar și la modul de preparare ulterior pentru consumatorii noștri, cu filmulețe sugestive, pe care le puteți vedea și pe site-ul nostru (www. delsolcafe.ro). Este foarte important ca și consumatorii noștri să înțeleagă de ce Cafe del Sol este diferită și care sunt beneficiile pentru care ar trebui să aleagă această cafea. Sunt beneficii concrete, palpabile și clar diferențiatoare, puternice pentru întreaga categorie de cafea. Tot pe aceste pagini vom demara și concursuri, în care vom oferi ca premii ustensile pentru prepararea rețetelor pe bază de Cafe del Sol.

Degustări la standul Cafe2Go în centrul Bacăului

Producătorul Cafe del Sol începe, în prima săptămână a lunii mai, seria evenimentelor de degustare a cafelei. Prima ieșire va fi chiar în stradă. „Vom avea – am aflat de la sursă – un stand de degustare în fața magazinului Luceafărul, unde vom oferi tuturor trecătorilor cafea la filtru sau ibric, GRATIS. Cei cărora le place gustul cafelei și dacă vor cumpăra o pungă de minim 250g vor primi, tot GRATIS, și o «cafe2go». Acolo va fi și un barista profesionist, care va prepara diferite rețete pentru trecători și, evident, va răspunde la toate întrebările lor”.

Producătorul urmează să dezvolte astfel de inițiative și în alte localități, pe măsură ce va avea disponibili mai mulți specialiști în a explica totul despre cafea. Va ajunge în Onești, probabil și la Roman, la Piatra Neamț, apoi spre nordul Moldovei și în sud. „După degustarea de cafea pe stradă vom avea parteneriate cu principalii noștri clienți – a precizat Răzvan Dan. Vom merge în magazinele lor cu astfel de standuri și vom promova această inițiativă pe paginile de internet, pentru a mobiliza o parte din iubitorii de cafea să vină și să deguste noul Produs Băcăuan”.

Piața cucerită pas cu pas

Mister Tosh Caffe este prezent acum și pe piața din afara Bacăului, chiar și în afara Moldovei. „Vânzările merg foarte bine – a apreciat Răzvan Dan. Am ajuns deja în 5.000 de locații din Moldova, în județele Bacău, Vrancea, Vaslui, Neamț, Suceava, Iași și Botoșani. Ne-am extins și către sudul țării, pe piața din capitală. Am intrat pe București în lanțul de magazine ISSA și suntem în discuții finale cu un distribuitor mare care are zona București-Ialomița-Ilfov-Târgoviște-Teleorman-Giurgiu. Am bătut palma, urmând să începem în luna mai”. De la proprietarul fabricii de cafea din Bacău am aflat că în România nu sunt zone care se remarcă special la consumul de cafea, dar sunt zone în care sunt ancorate mai bine unele branduri.

„Depinde de specificul fiecărei zone și de abordările comerciale făcute de unele branduri – a opinat Răzvan Dan. Brandul nostru a prins, deja, în Moldova, iar feed-back-ul este colosal. Suntem încrezători că vom fi un jucător important pe piață. Fabrica noastră funcționează acum la o capacitate de aproximativ 30%. Am ajuns la 14 angajați și avem perspective să ajungem la 20 până la jumătatea verii”.

Cafeaua bună costă, dar face

Prețul Cafe del Sol este, pe segmentul „mainstream”, aliniat cu cel al concurenței. Suta de grame se vinde cu cinci lei (preț recomandat), dar în magazinele mai mari ajunge și sub acest prag. În magazinele mai îndepărtate, însă, se poate ajunge și la 5,50 – 6,00 lei. „Noi ne dorim să uniformizăm prețurile, să fim la un nivel apropiat atât pe zona de Rural, cât și pe zona de Urban.”

De ce ar consuma românii Cafe del Sol?

Proprietarul Mister Tosh Caffe avansează câteva motive clare pentru care ai prefera Cafe del Sol. În primul rând pentru că rețeta acestei cafele este făcută de campionul mondial, Alexandru Nicolae, unul dintre oamenii care au făcut posibil acest proiect. A fost singurul român care a obținut titlul mondial la prăjit cafea, iar Românii ar trebui să îi ofere mult mai mult credit acestui artist care este atât de apreciat la nivel mondial încât ține cursuri peste tot în lume. Tot el, împreună cu o parte dintre membrii Asociației Cafelei de Specialitate din România, a pus Bucureștiul pe harta cafelei de specialitate din Europa chiar pe Locul 2, după Londra!

Pe lângă faptul că noi folosim cafea 100% Arabica, cel mai aromat soi de cafea din lume, o prăjim cu ajutorul unui utilaj de ultimă generație, care este folosit și la campionatele mondiale, lucru care ne permite să controlăm toți parametrii care influențează gustul final din ceașcă.”

În al doilea rând, valorile pe care le transmite producătorul băcăuan sunt „palpabile și foarte clare”, pentru că oferă trasabilitate (consumatorul trebuie să știe mereu de unde vine Cafe del Sol) și calitate (se folosește numai cafea Arabica, deloc Robusta). „Oamenii – a opinat Răzvan Dan – sunt împărțiți în două categorii: cei care știu să aprecieze calitatea și cei care vânează doar prețuri sau oferte. Dar, cei din urmă suportă consecințele de rigoare. Noi nu facem rabat de la calitate”. A treia valoare promovată este prospețimea produsului.

„Suntem singurii care trecem data prăjirii cafelei pe ambalaj – mai spune producătorul. De la acea dată, cafeaua pleacă de la noi în maxim 72 de ore”. Iar a patra valoare la Mister Tosh Caffe este gustul cafelei. Nimeni nu-l poate confunda cu al altei cafele, iar aromele, foarte puternice, se simt de îndată ce desfaci punga de cafea. „Au fost și oameni care ne-au transmis că apreciază aromele naturale și gustul diferit, dar că produsul nostru nu este suficient de tare sau puternic. Când i-am întrebat de ce consideră acest lucru, au spus că gustul nu este amar.

Am încercat să le explicăm că gustul de amar nu este atributul pe baza căruia se măsoară tăria cafelei, ci este doar o consecință a unei prăjiri mult prea intense, prăjire în urma căreia se elimină orice substanță vie din interiorul boabei de cafea și automat rămâne doar gustul de cenușă. Tăria cafelei este dată de gradul de cafeină din interiorul boabelor de cafea, iar acest grad de cafeină nu este influențat de gradul de prăjire! Deci cafeaua noastră este la fel de tare ca orice altă cafea de tip Arabica, însă nu este extrem de amară, deoarece am preferat să scoatem în evidență aromele naturale pentru a bucura simțurile fiecărui iubitor al acestei băuturi”, declară Răzvan Dan.

Cine este Mister Tosh Caffe

Prima fabrică de cafea din Moldova și a treia ca mărime din țară a fost lansată pe 3 martie de compania Mister Tush Caffe. Fabrica are sediul central în Onești, un punct de lucru în Bacău, a fost fondată de un grup de tineri întreprinzători români, iar produsul ei este Cafe del Sol. „Totul – ne declara atunci Răzvan Dan – a plecat de la visul a doi tineri care vor să schimbe ceva în țara noastră și de a oferi consumatorilor o cafea proaspată, sănătoasă și gustoasă. Cafe del Sol vrem să fie cafeaua românilor, consumată de români și comercializată de români.”