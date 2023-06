Cabinet de gastroenterologie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului din Buhuși

Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a obținut avizul Ministerului Sănătății privind înființarea cabinetului de gastroenterologie în cadrul Ambulatoriului Integrat.

Pentru această specialitate se pot oferi, odată cu obținerea avizului M.S., servicii medicale specifice in regim de consultații in cabinetul din cadrul Ambulatoriului Integrat, spitalizare de zi și in regim de spitalizare continuă, pe bază de bilet de trimitere sau la cerere contra cost.

Odată cu instalarea liniei de endoscopie, au fost demarate și procedurile specifice endoscopiilor digestive superioare și inferioare.

Spitalul răspunde, astfel, solicitărilor pacienților privind inființarea acestei specialități.

Programările pentru consultații la această specialitate ( Dr. BOTEZATU Olesea, Dr. OTEA Andreea), se pot face la următoarele numere de telefon: 0234262220 sau 0234262221 sau 0372274937 sau 0372274878, interior 188 sau pe platforma de programare online.