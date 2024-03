C O N V O C A T O R

3

Aprobarea unor programe de răscumpărare a acţiunilor proprii – ”Programele 10, 11 și 12”, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) Scopul programelor: EVERGENT Investments va răscumpăra acţiuni în vederea derulării de programe de tip “stock option plan”, precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor. b) Numărul de acţiuni ce pot fi răscumpărate și procentul de capital social, astfel cum va rezulta după operarea reducerii capitalului social conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA: i) maxim 12.500.000 de acțiuni prin operațiuni în piață (1,3751% din capitalul social) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Companiei, în cadrul unor programe de tip “stock option plan” (Programul 10) ii) maxim 18.200.000 de acțiuni (2,0021% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 11) iii) maxim 9.100.000 de acțiuni (1,0010% din capitalul social) prin operațiuni în piață, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 12) c) Preţul minim per acţiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. d) Preţul maxim per acţiune: 2 lei. e) Durata Programelor: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul Comerțului. f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Companiei, înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, incluzând parcurgerea tuturor etapelor şi formalităţilor pentru implementarea programelor, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii.