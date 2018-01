Parcursul tenismenului băcăuan Bogdan Manole la Campionatul Național de Iarnă U16 de la București s-a oprit în „sferturi”. Joi, sportivul legitimat la SCM Bacău a fost învins cu 6-4, 6-1 de favoritul nr. 3 al competiției, Sebastian Gima. În tururile precedente, Manole trecuse cu 6-2, 6-2 de Călin Postea și cu 6-0, 6-1 de Andrei Nica. Manole rămăsese în cursă doar în proba de dublu, unde făcea pereche cu Gheorghe Schinteie. Săptămăna trecută, tot la București, Bogdan Manole și-a adjudecat Cupa Politehnica U16. 0 SHARES Share Tweet

