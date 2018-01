Magnific! Un moment de-a dreptul fascinant, unic pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Fierbinte, plin de lumină și cu o putere imensă de a schimba totul într-o secundă. Big Bang-ul: miracolul exploziei, în urma căruia, evenimentele succesive ce s-au derulat, au condus la crearea Universului, implicit a planetei Pământ.

Ulterior, cu o rapiditate amețitoare, Universul a devenit din ce în ce mai mare. Nimeni nu poate aprecia cât de mare este. Cert este că spațiul este atât de întins, încât unitățile de măsură existente sunt nesemnificative. Mai degrabă am măsura Universul cu puterea minții și a gândurilor pozitive. După Big Bang, s-a format o rețea de planete și de stele care mai târziu a uluit omul. O parte din fragmenele aruncate în exterior s-au grupat și au format mii de galaxii. Una dintre acestea, Calea Lactee, include și Soarele, în jurul căruia gravitează planetele ce formează sistemul solar: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.

Concluzia…??? S-au întâmplat adevărate minuni în urma Big Bang-ului. Una dintre minuni ești TU omule, cititorule drag! Ce se va întâmpla cu tine în anul 2018? Ți-ai pus această întrebare? Big Bang-ul poate avea loc și în viața ta. Acum, aici, chiar în timp ce citești aceste rânduri. Ești pregătit să-i faci față? Să dai curs acestei provocări? Dăruiește-ți o șansă, un mâine mai bun! Adevărata viață pe care meriți să o trăiești începe cu tine. Tu dai startul lucrurilor bune care pot să-ți schimbe viața. Este foarte important ce faci de acum încolo. Ești pionierul acțiunilor tale. Dorința de a fi sănătos și fericit provoacă declicul. E cumva în acest moment? S-a produs deja? Îl auzi? Da! Big Bang, Big Bang…Big Bang!!! Se aude din ce în ce mai tare. Reacționează și acționează! Nu rata momentul! Este momentul tău! Dacă rămâi în poziția spectatorului, lăsând lucrurile în voia sorții, nimic din ce-ar fi să fie, nu se va întâmpla.

Dezvoltarea noastră, dezvoltarea ta omule frumos, va consta atât în reflecție cât și în acțiune. A fi pe deplin implicat înseamnă a converti gândirea în acțiune. A te complace ține de dispoziție, reușita ține de voință. În ansamblu, eforturile menite să determine dezvoltarea omului constau în: declic, voință, acțiune, dăruire și verificarea metodică și sistematică a rezultatelor. Realitatea faptelor este cel mai bun analist. Rezultatele bune obținute sunt cel mai bun terapeut posibil. Beneficiul va fi enorm: un corp sănătos, o minte sănătoasă și un spirit sănătos; implicit un caracter drept și frumos. Iată un ideal pentru fiecare. Speranțele cele mai mari sunt în educație. Alimentația, adică ceea ce mâncăm, felul cum mâncăm, cât mâncăm și când mâncăm, constituie un proces educabil. Voința și decizia fiecăruia sunt implicate. Majoritatea bolilor care scurtează și distrug viața omului provin din această alimentație. Orice kilogram în plus înseamnă boală și scurtarea vieții. Mâncați cât să vă mențineți greutatea ideală, în funcție de vârstă, sex și volumul de muncă întreprins. Din ce în ce mai multe boli se dovedesc a fi boli autoprovocate, prin expunerea la anumiți factori de mediu, favorizând apariția lor.

Ceea ce mâncăm sau bem, unde alegem să trăim, ce alegem să muncim, ce aer respirăm, ce oameni ne înconjoară și alte lucruri asemănătoare pot foarte bine să ne țină departe de boli sau dimpotrivă, să ne ducă în zona celor bolnavi, fără nicio șansă de însănătoșire. Putem să fim sănătoși și fericiți dacă reacționăm în urma declicului. Big Bang-ul ne oferă posibilitatea de a face ceva. Semnalele vieții sunt binevenite pentru noi toți. Nu e greu! Trebuie să fim atenți la detalii. Dacă oamenii ar fi dispuși să producă modificări în modul lor de viață, aproximativ 80% din totalul bolilor canceroase, de inimă și ale sistemului nervos ar putea fi prevenite. Declicul înseamnă să fii hotărât să-ți schimbi stilul de viață și să acționezi. Este adevărat că bolile sunt legate de alimentație. Nu degeaba Hipocrate spunea: „Medicamentele cele mai bune sunt alimentele”. Cancerul de colon și prostata sunt printre cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați. La femei, pe primele locuri sunt cancerul de sân, de col uterin și colon. Există multe dovezi care stabilesc o legătură între aceste boli și alimentație.

Excesul de grăsimi și zaharuri din alimente, excesul ponderal, alcoolul, fumatul, lipsa mișcării fizice, odihna insuficientă sunt cauza apariției acestora. Câți dintre noi conștientizăm acest lucru? De câte ori nu am primit aceste informații? Și ieri și astăzi și anul trecut cineva, undeva ne-a informat sub o formă sau alta. Dar noi ce-am făcut cu informația? Nimic! Sau poate prea puțin. Așteptăm de fiecare dată. Ce? Nu știu! Spunem mereu: „știu, voi face ceva! Dar de mâine sau…mai bine de săptămâna viitoare.” Ori, în cel mai rău caz ne imaginăm că noi suntem o excepție, nouă nu ni se poate întâmpla nimic rău. „Lasă, am mai văzut eu oameni supraponderali, chiar obezi, care au fumat, au consumat alcool, nu au făcut mișcare și care totuși au ajuns la o vârstă respectabilă!”… Crezi că ai putea să te numeri și tu printre acești norocoși? Răspunsul corect se află la tine.

Cantitatea de grăsimi și carbohidrați din alimentație influențează sănătatea organismului. O alimentație bogată în fibre ne ferește de multe boli. Ele se găsesc numai în alimente de origine vegetală, absorb toxinele și ajută la eliminarea lor. Consumul excesiv de alcool crește riscul apariției cancerului de esofag și pancreas iar în cazul celor care fumează, această creștere este dramatică. Excesul ponderal crește riscul de cancer la sân, colon și prostată, favorizează apariția bolilor de inimă și a diabetului. Abținerea de la fumat și alcool, adoptarea unei alimentații sănătoase și normalizarea greutății corporale ar putea preveni îmbolnăvirea. Vestea bună este că ne putem bucura de mai multă vitalitate, de o sănătate mai bună și o viață mai lungă, făcând apel la beneficiile mișcării fizice. Să nu uităm de odihnă. Doar ce spuneam că este un Koh-i-Noor veritabil!

Schimbă-ți viața încrezându-te în capacitatea ta de a reacționa firesc la toate declicurile tale! Spune DA SĂNĂTĂȚII în anul 2018! Ia startul la o viață mai bună! Soluțiile simple sunt soluții reale. Vă și pot auzi întrebând: „ce pot face pentru sănătatea mea?”

Iată un plan de reușită, ideal pentru tine, omule victorios! Ce pot să fac astăzi pentru mine? Ce mănânc, cât mănânc, când mănânc? Are valoare nutritivă ceea ce mănânc? Câtă apă voi bea astăzi? Este de calitate apa? Voi face mișcare fizică astăzi? Câte ore voi munci? Am timp liber astăzi, cum îl voi petrece? Fac o faptă bună? La ce oră mă voi culca și câte ore voi dormi? Cam atât. Nimic complicat. Însă planul este pe termen lung. Și în plus trebuie să alegem o zi din săptămână pentru a face bilanțul rezultatelor noastre. Să ne cercetăm și să ne analizăm preocuparea. Prețuiește rugăciunea ca o ocazie de a te întări sufletește. Vei avea pace și liniște lăuntrică, daruri de mare preț. Omul de succes rămâne echilibrat și constant în tot ceea ce face.

Pentru a reuși, trebuie adesea să învățăm să fim prieteni cu noi înșine. Nu doar să ne încurajăm, ci să ne și apreciem, să ne respectăm, să dăm dovadă de toleranță și în același timp să fim exigenți cu noi înșine. Să apelăm la specialiști pentru toate lucrurile legate de sănătate, de viață. Ei sunt cu adevărat prietenii de care avem nevoie pentru a reuși.

„Orice lucru pe care îl poți înfăptui

sau visezi că poți,

începe-l chiar acum!

Îndrăzneala are în ea

geniu, putere și magie!”

(Goethe)

Extraordinar! Deja mă simt mai bine! Sunt bogat(ă): am un rost, mă bucur de reușită, de sănătate. Sunt frumos(ă), sunt iubit(ă), admirat(ă) și stimat(ă). Big-Bang-ul! El a fost! Da, e real! Și acum se aude din nou! Astăzi, mâine, mereu! Big- Bang!

Carmen Barcan, terapeut