Biblioteca profesorului Cătălin Rang a ajuns la Stănișești

O mie de volume din biblioteca prețuitului și regretatului conferențiar universitar băcăuan Cătălin-Petre Rang au fost donate, în prag de Crăciun, Școlii Gimnaziale „George Apostu" și Centrului pentru Persoane Vârstnice din comuna Stănișești. Inițiativa aparține familiei, dar și Lions Club „Sf. Gheorghe Bacău", cu sprijinul Primăriei din Stănișești. La eveniment au fost prezenți nepoata profesorului băcăuan, Cezara Rang, secretarul de stat în Ministerul Culturii Gheorghe Popa, membru fondator al Lions Club Sf. Gheorghe și al mișcării lionistice din România, Cosmin Buznea – președintele în execițiu al acestui club, membri ai Lions Club Sf. Gheorghe și ai clubului de tineret Leo. Oaspeții comunei Stănișești au fost întâmpinați, la Școala Gimnazială „George Apostu" de primarul Teodor Bogdan Popa și de membri ai conducerii primăriei, de conducerea și de profesorii școlii, dar și de grupuri de elevi care au interpretat un bogat program de colinde și obiceiuri populare de Crăciun și de Anul Nou. Gheorghe Popa le-a vorbit elevilor, profesorilor și cetățenilor prezenți la eveniment despre recenta aniversare a nașterii, în comuna Stănișești, a mentorului școlii din comună, sculptorul George Apostu, școală căreia Lions Club Sf. Gheorghe i-a dăruit, cu ceva timp în urmă, și o suită de desene ale artistului. Gheorghe Popa le-a vorbit tuturor și despre acest club și despre mișcarea lionistică națională și internațională și a creionat și principalele coordonate ale personalității profesorului Cătălin Rang, ale dragostei sale pentru știință și pentru carte. „Cătălin Rang – a precizat Gheorghe Popa – a lăsat după el multe cărți. A fost profesor universitar, un om care s-a ocupat de carte și care a încercat și a reușit să ducă știința și către sufletele tinerilor". Despre personalitatea profesorului Rang și despre donația de cărți a vorbit asistenței și nepoata acestuia, Cezara Rang. „Biblioteca predată – a spus Cezara – conține numeroase volume, cărți pe care bunicul meu le-a colecționat fiind o fire enciclopedică și care a studiat diversele aspecte ale condiției umane". În memoria profesorului Cătălin Rang a fost păstrat un moment de reculegere. Membrii Lions Club Sf. Gheorghe au făcut, de asemenea, daruri copiilor de la școala din Stănișești, cu prilejul Crăciunului. 1 of 10 Cătălin Rang (1943 – 2017) s-a născut în Iași, dar a urmat cursurile facultății de Științe Naturale și Agricole a Institutului Pedagogic din Bacău și ale Facultății de Biologie (diferențe de studii) a Universității Al. I. Cuza din Iași. În anul 1998 a primit titlul de doctor în Biologie-Zoologie la Universitatea din București. A funcționat ca muzeograf în Bacău, ca profesor de școală generală și liceu. Ulterior a fost șef de lucrări la Facultatea de Științe a Universității Naționale din Zair, cercetător al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice – Stațiunea de cercetări Hemeiuș, iar din 1990 a fost lector, apoi conferențiar universitar al Universității din Bacău. A elaborat peste 150 de lucrări științifice, a ținut peste 500 de conferințe și este autorul a zece cărți de specialitate și manuale.