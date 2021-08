Marți, în cadrul Olimpiadei de la Tokyo, atleta SCM Bacău antrenată de Mihaela Melinte s-a poziționat a șasea în finala feminină a probei de aruncare a ciocanului, cu un nou record personal: 74.18 metri

Super-rezultat pentru Bianca Ghelber în finala feminină a probei de aruncarea ciocanului din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo! Marți după-amiază, atleta cu dublă legitimare, SCM Bacău- CSA Steaua a stabilit un nou record personal, 74.18 metri, care i-a permis să se situeze pe locul șase în ierarhia finală a olimpiadei japoneze. O reușită impresionantă, cu atât mai mult cu cât Bianca s-a confruntat cu mai multe probleme la Tokyo. Prima dintre ele? Absența antrenoarei sale de la SCM Bacău, Mihaela Melinte, care nu a fost inclusă de COSR în delegația ce a făcut deplasarea în Japonia. „Era tare bine să fi fost lângă mine, Meli”, i-a spus Bia antrenoarei sale înainte de sesiunile de calificări.

„Asta trebuie să te motiveze și mai mult. Dă ca și cum aș fi și eu acolo!”, a venit răspunsul fostei campioane mondiale și europene. Bianca Ghelber și Mihaela Melinte au ținut în permanență legătură prin telefon pe durata Jocurilor Olmpice. Marți dimineață, cu câteva ore înaintea finalei, atleta de 31 de ani și-a sunat din nou antrenoarea:

„Mă supără în continuare spatele, dar a venit momentul să trec peste tot și toate. Simt că pot face o finală mare”. Răspunsul Mihaelei Melinte: „Bravo, așa te vreau! Nu uita că eu eram accidentată la umăr și era cât pe ce să nu mai arunc. Am tras de mine și am stabilit un nou record mondial. E timpul să faci și tu la fel. Am încredere deplină în tine”. Erau cuvintele celei care anticipase pentru ziarul „Deșteptarea” că Bianca Ghelber va arunca peste 74 de metri la Tokyo și va intra astfel în primele șase aruncătoare de ciocan ale Olimpiadei 2020. În ziua finalei, antrenoarea băcăuană s-a conectat încă de la prânz pe aplicația Eurosport. Când Bia a aruncat 74.18, Meli a zâmbit: „Am spus întotdeauna că Bianca are moral de concurs. Gândiți-vă că ea nu mi-a dat 74 nici la antrenamente. Cel mai bun rezultat a fost un 73.01.

Dar eram convinsă că la Tokyo își va depăși limitele”. Iar când finalistele și-au epuizat seriile de aruncări, iar Bianca a terminat pe 6, Mihaela Melinte a strigat: „Esteee!”. Într-adevăr, esteee! Este cea mai fericită zi din cariera de antrenoare a Mihaelei Melinte: „Până acum, cel mai frumos moment fusese atunci când sulițașul meu, Alex Novac luase titlul de vice-campion olimpic la Juniori 2”. Și este cea mai fericită zi din cariera de sportivă a Biancăi Ghelber: „Nimic nu se compară cu o finală olimpică. Și mă bucur teribil că, la a treia mea Olimpiadă, am reușit să fac ceea ce știam că pot face”. Și dacă tot am amintit de cele trei Olimpiade ale Biancăi, nu putem să încheiem fără să facem o reverență și în fața polonezei Anita Wlodarczyk, care, cu un rezultat de 78,48 metri, a câștigat al treilea titlu olimpic consecutiv.

Pe podium, la Tokyo, i-a urmat chinezoaica Wang, cu 77.03, în timp ce bronzul a revenit unei alte poloneze, Kopron, cu 75.49. După care, un grup de trei atlete, toate cu rezultate de peste 74 metri: franțuzoaica Tavernier (74.41m), canadianca Rogers (74.35 m) și, doamnelor și domnilor, românca Bianca Florentina Ghelber, cu 74.18 metri. Super rezultat, Bia, super rezultat!