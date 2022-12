Bianca Ghelber, cea mai bună sportivă a județului Bacău

La fel ca în 2021, ierarhia de final de an întocmită de DSJ o are în vârf pe aruncătoarea de ciocan de la SCM Bacău, care s-a laureat în 2022 campioana Europei. Podiumul este completat de halterofilele Mihaela Cambei (CSM Onești) și Cosmina Pană (CSM Bacău), care, spre deosebire de 2021, au făcut de data aceasta schimb de locuri

Alt an, aceiași performeri. Și, în linii mari, o ierarhie identică. În viziunea Direcției pentru Sport a județului Bacău, Top 10 2022 se aseamănă mult, în partea sa superioară, cu clasamentul din 2021. Concret, pe primele patru locuri ale clasamentului privind cei mai buni sportivi ai județului în anul care stă se încheie regăsim aceiași patru fruntași din 2021: aruncătoarea de ciocan Bianca Ghelber, halterofilele Mihaela Valentina Cambei și Cosmina Pană și luptătorul Denis Mihai. Cu o singură modificare: de data aceasta, cele două halterofile au făcut rocada, Cosmina cedând poziția a doua „Cambeuței”. Configurația superioară a clasamentului respectă pe deplin realitatea, iar victoria Biancăi Ghelber, pentru al doilea an la rând, nu constituie nicio surpriză. Dacă anul trecut, eleva antrenoarei Mihaela Melinte (își) depășea limitele, stabilind recordul personal la aruncarea ciocanului cu un 74.18 m ce o plasa pe locul 6 la Olimpiada de la Tokyo și pe locul 1 în ierarhia atletismului românesc, anul acesta, reușita a fost una și mai clară. În vară, Bia (32 de ani) s-a laureat noua campioană europeană de Senioare, aducând un titlu care lipsea atletismului românesc de fix 20 de ani. Și pentru ca cercul să se închidă cu adevărat, aruncătoarea de ciocan a SCM Bacău a cucerit aurul la Munchen, pe stadionul unde, în 2002 se înregistra precedenta medalie de aur la Europene adjudecată de o atletă din România, sprintera Ionela Târlea. Și acum, ca și în urmă cu un an, Bianca Ghelber a fost desemnată atleta nr. 1 a României (reușită „dublată” de cea a antrenoarei sale, Mihaela Melinte), și acum, ca și în urmă cu un an, Bianca Ghelber a fost desemnată de DSJ Bacău cea mai bună sportivă a județului. Așa cum aminteam, podiumul a fost completat de halterofilele Mihaela Valentina Cambei (CSM Onești) și Cosmina Pană (CSM Bacău). Spre deosebire de 2021, însă, oneșteanca a urcat o treaptă grație celor trei medalii de aur la Europenele de Junioare de la Durres (Albania) și a primului său mare rezultat obținut la senioare: vice-campioană mondială la stilul smuls în cadrul categoriei 49 kg, cu ocazia întrecerilor de la Bogota (Columbia). În vârstă de 20 de ani, halterofila născută pe 18 noiembrie, la Dofteana are o rivală demnă de tot respectul în…conjudețeana sa, Cosmina Pană. Cu doar 11 luni mai în vârstă decât „Cambeuța”, Cosmina Pană a strălucit și în 2022, cucerind trei titluri de vice-campioană europeană de Tineret la categoria 45 kg. „Maximă prețuire pentru sportivii și antrenorii laureați. Clasamentul făcut de consilierii DJS respectă cerințele impuse de către Ministerul Sportului, forul nostru tutelar”, a declarat directorul DSJ Bacău, Radu Ababei, care a ținut să explice motivul pentru care instituția pe care o conduce nu a putut organiza o gală pe măsură la final de an: „Din nefericire, la ora actuală, conturile noastre sunt aproape goale. Sperăm însă ca în luna ianuarie a anului 2023 să organizăm măcar o mingală a Sportului Băcăuan”.

Conducătorul Direcției pentru Sport a Județului a făcut și un scurt bilanț la final de an: „Direcția Județeană pentru Sport încheie un an 2022 sub așteptările proprii și ale iubitorilor de sport din județul Bacău. Cu o finanțare mai mică cu 20% decât anul trecut, cu o schemă de personal subdimensionată și cu o explozie a prețurilor la energie, am fost nevoiți să punem în balanță suportul pentru sportul de masă și de performanță, pe de o parte și menținerea în stare de operabilitate a bazei sportive pe care o administrăm. Cu toate impedimentele, sălile noastre nu au fost închise nici măcar o zi, și au constituit, credem, un sprijin real pentru sportivii băcăuani. Parteneri sau organizatori a peste o sută de evenimente, am atras, prin profesionalismul angajaților noștri și dăruirea voluntarilor, câteva mii de sportivi care au participat la campionate sau cantonamente. Am încercat să fim gazde bune pentru toată lumea și am oferit sprijinul metodic și logistic tuturor celor care ne-au cerut-o. Au fost și sincope, din care am învățat și în fața cărora ne-am repliat cât de repede posibil, arătând băcăuanilor nu numai handbal, volei și atletism, ci și natație, judo, fotbal etc., culminând cu un regal al gimnasticii juvenile românești. Anul acesta am depus cereri de finanțare pentru reabilitarea celor două săli, câteva federații propunându-ne să fim gazde, în 2023, pentru competiții de anvergură internațională”.

Clasamentul primilor 10 sportivi ai județului în viziunea DSJ Bacău

1 Bianca Florentina Ghelber (SCM Bacău), atletism. Antrenor: Mihaela Melinte.

2 Mihaela Valentina Cambei (CSM Onești), haltere. Antrenor: Cristina Maftei.

3 Cosmina Pană (CSM Bacău), haltere. Antrenori: George și Ion Călin.

4 Denis Mihai (SCM Bacău), lupte greco-romane. Antrenor: Ioan Butucaru.

5 Ștefan Cozma (SCM Bacău), înot. Antrenor: Ovidiu Galeru.

6 Alin Ionuț Anton (CSM Onești), atletism. Antrenor: Carmen Ghilase.

7 Alexia Diana Sipoș (CSM Onești), haltere. Antrenor: Gheorghe Maftei.

8 Alexandru Soare (CSM Bacău), atletism. Antrenor: Cristina Ioana Alexe.

9 Alina Andreea Pîșcu (CS Știința Bacău), atletism. Antrenor: Cristina Ioana Alexe.

10 Vasile Cojoc (SCM Bacău), lupte greco-romane. Antrenor: Ion Șarban.