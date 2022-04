La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a suplimentat miercuri, prin Ordonanță de Urgență, alocările bugetare în Programul Național „Anghel Saligny” cu 5,5 miliarde lei pentru investițiile în sistemele de alimentare cu gaze, respectiv 10 miliarde lei pentru lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor, în condițiile în care există peste 4800 de cereri în acest sens din partea unităților administrativ-teritoriale.

Suplimentarea alocării pentru proiectele vizând alimentarea cu gaze a comunităților locale este justificată prin faptul că 105 obiective de investiții au fost declarate eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (Axa 8, O.S. 8.2), însă NU AU MAI PRIMIT FINANȚARE din cauza plafonului financiar limitat de pe această axă [în cadrul celor două sesiuni ale apelului POIM au fost depuse proiecte în valoare totală de 2,56 miliarde euro, sumă de 10 ori mai mare decât alocarea maximă a apelului (235 milioane euro)].

Vestea este îmbucurătoare pentru județul Bacău, întrucât cele 6 aplicații depuse pe POIM – declarate admise, dar rămase fără finanțare – vor fi preluate în Programul Național „Anghel Saligny” fiind, practic, pregătite pentru scoaterea în licitație a lucrărilor, pe baza documentației tehnice deja aprobate:

📌 ADI „Siret Gaz” (Tamași-Buhoci-Gioseni): 81,25 milioane lei*

📌 Com. Pâncești (dezvoltarea rețelei de distribuție gaze în comunele Corbasca, Tătărăşti, Pânceşti): 105,76 milioane lei

📌 Oraș Comănești: 39,96 milioane lei

📌 Com. Dofteana: 68,97 milioane lei

📌 Com. Sănduleni: 32,65 milioane lei

📌 Com. Glăvănești: 23,48 milioane lei

[*valoare totală proiecte]

„De menționat că unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău au depus 124 de cereri de finanțare prin Programul Național „Anghel Saligny”, vizând – în principal – proiecte de alimentare cu apă, canalizare sau reabilitare de infrastructură rutieră locală (drumuri comunale, poduri și podețe etc).

În urma suplimentării alocărilor prin OUG dată miercuri, valoarea totală a Programului (2021 – 2028) a crescut la 65,5 miliarde lei. Conform Ministerului Dezvoltării, strict pentru lucrările de infrastructură locală s-au primit 7368 de cereri de finanțare, din partea a 3149 de unități administrativ-teritoriale. Solicitările de finanțare totalizează peste 130 miliarde lei”, a declarat prefectul Lucian Bogdănel.