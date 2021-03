Vești bune pentru tinerii băcăuani care au decis să revină în locurile natale și să pornească o afacere în domeniul agriculturii. Statul le mărește la 70.000 de euro spijinul nerambursabil destinat culturilor ecologice.

Astfel, ministerul de resort pregătește o nouă sesiune pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, derulată prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Noutatea este că, în acest an, beneficiarii pot primi sprijin nerambursabil de 70.000 de euro/fermier (față de 40.000 de euro/fermier sau 50.000 de euro/fermier, în 2020). Banii vor putea fi folosiți pentru înființarea de culturi ecologice sau pentru reconversia la culturile ecologice. În plus, sprijinul financiar poate fi utilizat și de către beneficiarii care doresc ca o parte din producția obținută să fie destinată condiționării sau procesării. De asemenea, se analizează oportunitatea introducerii de noi criterii de selecție, respectiv principiul integrării în planurile de afaceri a activităților de protecție a mediului, privind gestionarea gunoiului de grajd, principiul agriculturii de precizie (de exemplu, beneficiarul va avea prioritate la finanțare dacă are activitate de zootehnie și a integrat ultimele tehnologii în domeniu, conformându-se regulilor Green Deal), etc. Reținem că tânăr fermier este considerată persoana cu vârsta de maximum 41 de ani.

Termen limită – 31 martie 2021, pentru construirea de mici abatoare

Pe de altă parte, au fost pregătite sume suplimentare și la prin submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole. Practic, banii sunt destinați cooperativelor și grupurilor de producători, și pot fi utilizați pentru realizarea de abatoare de capacitate mică, în zona montană. La acest capitol, alocarea financiară totală disponibilă solicitanților este de 12,93 milioane de euro.

„Cererile de finanţare se depun, exclusiv online, pe site-ul Agenţiei, până la data limita de 31 martie 2021, ora 16.00, sau până când, prin totalul cererilor depuse, se atinge plafonul maxim de 150% din valoarea alocării”, au precizat reprezentanții AFIR Bacău.

De reținut că proiectele depuse trebuie să atingă un prag minim de 10 puncte, pentru a putea primi finanțare. Prin urmare, dacă documentația este concepută bine, un solicitant are șansa să primească o finanțare nerambursabilă de până la 300.000 euro. Mai exact, dacă cererea este depusă de un IMM, finanţarea nerambursabilă acordată este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Pentru grupurile de producători, cooperative sau societăţi cooperative, intensitatea sprijinului poate ajunge până la 70%. În rest, solicitanții care nu se încadrează în aceste categorii pot primi subvenții de maximum 40%.