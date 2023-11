Balul Bobocilor „All around the World” la Colegiul „Alecsandri”

Evenimentul mult așteptat al celor mai tineri liceeni alecsandrieni, „Balul Bobocilor” din acest an a fost o invitație la visare, prin tema propusă – „All around the World” – organizatorii dorind să ne transpună într-o călătorie plină de mister, în jurul lumii.

8 perechi de boboci ne-au purtat cu gândul de pe un continent, pe altul, evidențiindu-și talentul, spontaneitatea dar și inteligența în cadrul a 4 probe de concurs: probă de zi, cultură generală, talent, probă de seară. La final, membrii juriului au decis, titlurile de Miss și Mister Boboc fiind adjudecate de Benchea Alexandra – clasa a IX-a G – și Puiu Fernando – clasa a IX-a E, urmați de Amalia Fecioraș și Alexandru Huiban (Locul al II-lea), respectiv de Erika Curcă și Alexandru Ciută, ocupanții poziției a treia.

Au mai fost acordate titlurile de Miss și Mister Eleganță, Miss și Mister Talent, Miss și Mister Fotogenie. Cei mai populari boboci, au fost desemnați de către publicul participant elevii Erika Curcă și Dragoș Romașcanu.

Inedite au fost și momentele artistice care au dat o notă de unicitate acestui regal: majorete, dans sportiv, street dance, piesele din repretoriul național și internațional interpretate de elevii colegiului, clovnii de la Don Bosco, modă, dansurile din zona Banatului ai căror protagoniști au fost elevii ansamblului colegiului, coordonați de domnul coregaf Robert Costrovanu.

Mulțumim sponsorilor noștri care au transformat această călătorie într-o vacanță de vis: SC Tehnorom, SC Dad Prestari Servicii, Busy Bee Apa, Prodbac Security, Demeco, Novel Pizza, Moldoglass, Lake House, Dasy Sara, FNB Events, Adolescența Media.

Felicitări și organizatorilor – elevii Pricope Tania, Ivancea Mihnea, Panaite Alexia, Prisecaru Sabina, Pal Alessandro, Fîrțăscu Mara, Moraru Simona, Pungă Davide, Mavrichi Mara, coordonați de domnul profesor Gabriel Lungu.

„Balul Bobocilor este evenimentul cel mai așteptat de la începutul fiecărui an, reunind deopotrivă elevi, părinți, cadre didactice, expresia unui dialog activ dintre școală și comunitate. Dincolo de a fi un spectacol, un eveniment artistic ce reunește talente, Balul Bobocilor marchează începutul unei noi etape, a vieții de licean. Este evenimentul care pune bazele unor parteneriate și a unor viitoare prietenii, punând în valoare talentul, preocupările comune și creativitatea unor tineri frumoși, prin tematica aleasă aducând în prim plan viziunea unei generații”, ne-a spus Adriana Măcincă, directorul colegiului.

