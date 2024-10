BacăuMUN X– un deceniu de excelență în dezbateri

Lumea de mâine aparține tinerilor de astăzi, iar, timp de mai bine de un deceniu, simulările academice după modelul Națiunilor Unite desfășurate la Bacău îi aduc pe aceștia cu un pas mai aproape de propriul potențial, ce poate influența viitorul în bine.

Nuanțe și emoții, atât din toamna primei ediții de BacăuMUN, cât și din toți anii precedenți s-au adunat cu pași repezi în cea de anul acesta, la ceas aniversar. Generații după generații de tineri erudiți au organizat, cu pasiune și dedicare, renumita conferință de dezbateri geopolitice, cunoscută în întreaga țară și chiar în lume, alături de alte zeci de MUN-uri, regăsindu-se de fiecare dată față în față cu probleme de actualitate pe plan internațional și fiind determinați să propună soluții pentru ele în conformitate cu realitatea și cu propriile convingeri.

În România, conferințele de tip Model United Nations („Modelul Națiunilor Unite”) au fost preluate pentru prima dată în anul 2008 (ele existând încă din 1921), iar orașul Bacău a devenit, de asemenea, gazdă a unui astfel de proiect atunci când, în 2015, o echipă ingenioasă de liceeni ai Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” au luat inițiativa ducerii mai departe a tradiției.

„BacăuMUN s-a născut din inițiativa unor elevi de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, coordonați de doamna profesoară Diana Popa, sub semnul pasiunii pentru dezbateri, al interesului pentru fenomenele diverse ale lumii moderne, din nevoia de dialog şi afirmare a unor adolescenți care au înțeles cât de important este să-şi formeze gândirea critică și să-și facă auzite opiniile. Sigur, nu a fost o întâmplare că proiectul MUN a luat ființă la Bacău prin elevii colegiului nostru. (…) Energia, elanul inițial, viziunea fondatoare s-au perpetuat an de an şi astfel s-a ajuns la cea de-a X-a ediție. Aşteptate mereu cu interes, incitante, reunind participanți din toată țara, dezbaterile MUN le-au oferit celor implicați oportunități multiple: învăţarea de tehnici oratorice, dezvoltarea abilităților de argumentare, de lucru în echipă, de comunicare în limba engleză, exersarea competenţelor de public speaking și înțelegerea mai profundă a unor fenomene actuale. (…) Un deceniu de activitate BacăuMUN reprezintă o certitudine: că o formă adoptată, practicată în lumea întreagă, și-a găsit fondul în realitatea românească și băcăuană, confirmând creativitatea tinerei generații care învață astfel să-şi afirme libertatea de a gândi și de a se exprima liber.” – doamna prof. Resmeriță Monica, director al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”.

Anul acesta, în perioada 11-13 octombrie, pe holurile Universității „Vasile Alecsandri” au răsunat pași nerăbdători, iar priviri curioase au căutat pe ușile sălilor de curs numele celor patru comitete ale ediției: The Historical Security Council (Consiliul Istoric de Securitate), ce a avut scopul de a ștere praful de pe cărțile de istorie și și a-și angaja delegații în discuții aprinse pe tema căderii comunismului în Europa de Est; The European Court of Human Rights Committee (Curtea Europeană a Drepturilor Omului), prezentând cazul Regatului Unit vs. Osman; The Disarmament and International Security Committee (Comitetul pentru Dezarmare și Securitate Internațională), ce a adus în lumină ideea de prevenire a militarizării Oceanului Indian și CRISIS (Comitetul de Criză), care a abordat tema celui de-al doilea război comunist civil chinez. Cu aula universității pe post de sediu principal al Adunării Generale, a întreținut 3 zile de dezbateri intense și pline de surprize, desfășurate în limba engleză.

„Ne bucurăm că Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău găzduiește această ediție aniversară a evenimentului BacăuMUN. Este al cincilea an consecutiv de când universitatea este partener alături de Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” și Asociația MUN în organizarea logistică. Felicităm tinerii care se implică în fiecare an în realizarea unui eveniment de succes. Este o ocazie pentru tineri de a învăța depre specificul dezbaterilor și despre cât de importantă este diplomația în contextul actual.” – doamna prorector al Universității „V. Alecsandri”, Cristina Buzoianu

Încă de la debutul experienței BacăuMUN, Secretariatul, anul acesta format din Mihnea Ciprian Sofian (Secretar General) și Daria Bălău (Secretar General Adjunct), Președinția – formată din Diana Popa (Președintă a Adunării Generale) și Ilinca Popa (Președintă Adjunctă a Adunării Generale) – cei doi viitori Secretari: Toma Andrieș și Ștefan Jurebie, și Echipa de organizare a conferinței – alcătuită din Delia Lupu (Staff), Daria Apalane (Presă), Francesca Imbrea (Media) și Zena Pop-Cohuț (Design), s-au aflat sub atenta observare și coordonare ale doamnei profesoare Diana Popa din cadrul Colegiului Național „Gh. Vrănceanu” – MUN Advisor, ce i-a ghidat pe cele mai importante și necesare căi către dezvoltarea lor și a proiectului.

„Fiecare ediție BacăuMUN este o dovadă a angajamentului nostru de a transforma această conferință într-o școală de gândire critică și leadership, unde fiecare participant învață să-și „conducă” argumentele spre soluții constructive și echilibrate. Sunt extrem de mândră că am reușit să păstrăm vie această tradiție începută acum 10 ani, oferin-du-le tinerilor o platformă unde pot naviga cu încredere printre idei, să își fundamenteze alegerile pe cercetare riguroasă, verificarea surselor și analiza unor problematici actuale din multiple perspective. Dezbaterile de la Bacău Model United Nations sunt asemenea unui GPS pentru mințile curioase, ghidând delegații prin labirintul complex al argumentării și diplomației. Așa cum fiecare indicator de drum are un rol esențial în a preveni dezordinea, fiecare regulă a conferinței menține discuțiile pe traiectoria corectă, asigurându-se că toate vocile sunt auzite și respectate. Numeroși elevi, fie în postura de debateri, fie ca organizatori, au fost inspirați de-a lungul anilor să își depășească frica de a vorbi în public, să își întărească încrederea în propriul potențial sau să își aleagă o carieră academică. Cel mai frumos aspect rămâne faptul că BacăuMUN aduce împreună oameni de valoare, creând legături și prietenii care continuă să inspire și dincolo de sala de dezbateri, cultivând aspirații înalte și dorința de a avea un impact pozitiv în societate.” – prof. coordonator Popa Diana, MUN Advisor

Dorim să le mulțumim sponsorilor care au făcut posibilă organizarea conferinței, fără sprijinul cărora nu am fi putut asigura un mediu și o atmosferă cât mai potrivite: Evergent, Salofarm, Docuncenter, EECenter și Fiald.

BacauMUN ediția a X-a și-a propus și a reușit să capteze viziunea și energia tuturor edițiilor precedente pentru a crea unul dintre cele mai inedite medii academice existente în țară, de la tineri pentru tineri. Sărbătorind 10 ani de progres! Comunitatea privește, zâmbind, către ziua de mâine.

Happy anniversary, BacăuMUN!!

Apalane Daria-Andreea, Coordonator Departament de Presă

Sofian Mihnea Ciprian, Secretar General BacauMUN 2024