Bacăul de altădată: Servicii la “AUTOSERVICE” Bacău

Am pășit, deunăzi, pragul unității “Autoservice” a cooperativei “Tehnica”, de pe str. Nuferilor din Bacău. Știam că aici, odată, servirea cam lăsa de dorit. Amabilitatea era o piesă rară, iar adevăratele piese de schimb — rare și ele uneori — se puteau obține numai cu un anumit “consemn comercial” — așa-i spun unii mișcatului din urechi. Mai aflasem că, aici, la Autoservice, odată, mai de mult, ehei, trebuia să intri cu căciula în mină și să te uiți la mecanic, ca la doctor.

Doctor, în felul său, intr-adevăr, mecanicul de aici, se poate întîmpla să fie, dar să ai “aere” de închipuit, să-ți dai imai portanță mai mult decît ți se cuvine și să te umfli-n pene — asta nu se cade. Pentru că, pur și simplu, nu e corect, nu e omenește, nu e civilizat. Pe banii cinstiți ai clientului, trebuie să te porți cinstit.

Ei, dar teoria e teorie și practica, vezi, asta-i practica, te poate coborî sau ridica, te poate face să te simți ca un nou născut, ori, chiar ceva mai mult, mulțumit de serviciile Autoserviceului, bucuros că ai fost tratat cum se cuvine, așa cum și tu, la locul tău de muncă, te porți corect, frumos cu cei care te solicită, achitindu-te conștiincios de obligațiile pe care le ai. Se poate întîmpla, desigur, și altfel…

Care este însă, acum situația la Autoservice ? Să fi nimerit noi într-o zi de “aur” ? Să fie schimbarea în bine rezultatul faptului că există un concurent puternic pe plan local (“Dacia service”), încît, dacă nu ești mulțumit aici, poți să mai apelezi și la alții; să fie și rezultatul economiei de benzină, deci mai puțini solicitanți în materie de reparații auto — nu știm! Poate că, toate la un loc, plus grija conducerii acestei unități, au contribuit să întîlnim aici atributele unei reale bune serviri. In hală, buna impresie este completată de receptivitatea la solicitările noastre, receptivitate și calm, manifestate de către Constantin Andronic, sau de Dumitru Cojocaru șefi de tură, ca și de priceperea și străduința unor lucrători ca Petru Prosie, Constantin Dodiță, loan Tică, Constantin Andrioaie, Constantin Aparaschivei, Gheorghe Feraru, Constantin Comănescu, Nicolae Coca și alții. Se lucrează repede bine. O spun numeroși clienți. “Consider că aici, la Autoservice — ne declară, de pildă, Valter Fiscuteanu, tehnician agronom — există multă grijă, în prezent, pentru ca servirea publică să fie cea dorită.

Am remarcat onestitatea lucrătorului la care am apelat, Ferdinant Martin, neexistînd tendința de a mă încărca la preț. Se înțelegem că, în felul acesta, devin un client constant al complexului de servire al cooperativei “Tehnica”. Scurtă convorbire cu șeful unității, tovarășul N. Mircea, care, printre altele, ne spune:

“Ne străduim ca solicitanții serviciilor noastre să fie mulțumiți. Nici nu se poate concepe să putem exista în contextul pretențiilor crescînde ale clienților, decît insistind, în primul rind, pe calitatea prestațiilor. Dar, pe lângă competență — și acționăm pentru permanenta ridicare a calificării noastre profesionale — se cer piese suficiente de schimb. Ei bine, vă pot informa că dispunem, la ora aceasta, de un stoc substanțial cu piese pentru “Dacia”, “Fiat”, “Moskvici”, “Renault”, — într-un cuvînt pentru toate tipurile de mașini care circulă pe șoselele noastre.

Putem realiza toate reparațiile necesare, indiferent de defecțiunile survenite la automobile. Cu privește politețea față de solicitanți, se înțelege că ea trebuie să înceapă de la nivelul șefului de unitate și să se continue până la ultimul ucenic. Dar consider că rolul șefului nu e numai acela de a fi el însuși, exemplu, ci și de a controla, luînd energic măsurile necesare. În acest sens acționăm, iar despre rezultate sunt în măsură să-și spună cuvîntul, spunea, odată, “Clientul nostru, stăpînul nostru”.

Stăpîni, azi, ne suntem noi înșine, dar trebuie s-o recunoaștem că ființăm ca profesioniști datorită celor care ne solicită. Să ne imaginăm ce s-ar întîmpla cu Autoservice-ul nostru, așa modern cum este el, așa bine dotat cum este etc, etc, dacă nu am avea solicitanți pentru reparații. Or, odată venit aici un automobilist, el trebuie să fie mulțumit, încît să revină la noi și să nu meargă pentru reparații, la alte unități”. La Autoservice în atelierele de tinichigerie și vopsitorie, la cel de mecanică, în sectorul electricienilor, ca și la bobinaj, ori la spălări și gresări, se muncește serios, atent, în timp util. Aici, amabilitatea a cîștigat încă un pas.

Ront CACIULARU

Steagul roșu – 6 decembrie 1973