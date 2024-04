Băcăuani, uniți-vă pentru viitorul nostru!

Reporter: D-le Sergiu Sechelariu, se apropie alegerile cu pași repezi, aș vrea să vă întreb, de ce vă doriți să candidați?

Sergiu Sechelariu : Nu este greu să ne dăm seama că orașul Bacău din punct de vedere urbanistic, economic, social are o traiectorie total eronată. Această traiectorie se observă ușor dacă ne comparăm cu multe alte orașe care acum 20 ani erau în urma Bacăului, spre exemplu, Iași, Roman, chiar și Vaslui. Nu mai zic de Brașov sau Oradea, care au devenit la nivel european valori turistice, economice și cu un standard de viață ridicat.

Acesta este motivul pentru care vreau să candidez! SUNT CONVINS CĂ POT REZOLVA MULTE DIN PROBLEMELE ORAȘULUI, POT SĂ ADUC BACĂUL LA UN STANDARD MULT MAI BUN.

Spun acestea prin prisma experienței acumulate de-a lungul timpului. Am știut întotdeauna cum să-mi cooptez oamenii din echipele de lucru, pe fiecare nivel de activitate. Este important să ai oameni potriviți la locuri potrivite. Una este să construiești trotuare, dar este cu totul altceva să construiești o catedrală. Este simplu de înțeles ce înseamnă „EXPERIENȚA FACE DIFERENȚA”.

Mergând mai departe, referitor la experiență, observăm cu toții cum se derulează azi PROIECTE CARE PIERD FINANȚAREA DIN CAUZA NEPROFESIONALISMULUI. Pentru aceste greșeli plătim NOI, cetățenii, cu bani sau cu disconfort major. Personal am condus trei ministere, iar în perioada respectivă AM INIȚIAT ȘI FINALIZAT PROIECTE NAȚIONALE, UNELE CARE SE DERULEAZĂ ȘI ÎN PREZENT. Spre exemplu: Proiectele ANL, Locuințe pentru medici, Proiectul „Săli de sport”, Proiectul„ Credit Ipotecar pentru tineri”. Toate acestea se pot vedea, nu sunt basme. Pentru a reveni în rândul orașelor dezvoltate economic, cu un nivel de trai decent, cred că BACĂUL ARE NEVOIE DE EXPERIENȚA MEA.

Cum putem vorbi de decență, curățenie când încă nu s-a rezolvat pentru toți problema APEI POTABILE? Mă sună mulți băcăuani și mă întrebă cum să facă să beneficieze și la etajele superioare de apă cu presiune normală. Deocamdată le spun SĂ VINĂ LA VOT și le garantez că vor avea apa mult așteptată, dacă va depinde de mine ca primar. În curând voi prezenta proiectele mele pe care le propun pentru orașul nostru, Bacău. În viață cam ce mi-am propus am realizat, iar dacă promit un lucru, MĂ ȚIN DE CUVÂNT. Onoarea contează mult pentru mine.

Reporter: D-le Sergiu Sechelariu, s-a discutat în mod intens pe media, în sferele politice de la cel mai înalt nivel, se așteaptă poziționarea dumneavoastră politică, cum veți participa, independent sau din partea unui partid?

Sergiu Sechelariu: Da, este o întrebare la care mă așteptam și azi voi face precizările de rigoare. Am fost contactat aproape de toate partidele, care își doreau să candidez din partea lor. Majoritatea membrilor din interiorul partidelor își doreau chiar foarte mult acest lucru și LE MULȚUMESC MEMBRILOR DE PARTID CARE M-AU SUSȚINUT, M-AU PROPUS și sper să mă voteze de acolo de unde sunt, chiar dacă sunt înregimentați în alte partide.

Vreau să se înțeleagă foarte clar: VOI FACE ECHIPĂ CU TOATE PARTIDELE, CU TOȚI CONSILIERII ȘI AM CONVINGEREA CĂ ȘI EI DORESC BINELE ORAȘULUI! NU VOR EXISTA INTERESE DE PARTID, CI DOAR INTERESUL CETAȚEANULUI. Acesta este motivul pentru care candidez. BACĂUL ARE ACUM NEVOIE DE EXPERIENȚA MEA, deoarece când lucrezi fără experiență e ca și cum încerci să joci hochei, dar nu ai pus patine în picioare niciodată. Asta vedem de ani buni, cum involuează orașul.

Revenind la întrebarea dvs., dacă majoritatea membrilor și-au dorit să fiu alături de ei la alegeri, nu același lucru s-a întâmplat și la vârful partidelor. Se pare că notorietatea mea, profilul meu de om cu o coloană vertebrală fără obligații politice, nu le-a plăcut și au căutat pe toate căile să blocheze candidatura mea. Eu le-am precizat clar că nu voi accepta niciodată să răspund comenzilor politice în detrimentul cetățeanului. S-au făcut discuții, alianțe împotriva mea, mici răutăți amplificate la maximum, pentru a mă bloca să nu candidez.

VOI CANDIDA PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Vreau să le mulțumesc cu acest prilej tuturor celor care m-au susținut și m-au dorit ca și candidat din partea partidelor lor și sper sa mă susțină și la vot. În zilele următoare voi anunța și partidul din partea căruia voi candida.

EXPERIENȚA FACE DIFERENȚA!