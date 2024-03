Băcăuani la celebrarea Zilei Mondiale a Sindromului Down

Asociația Sindrom Down, din Bacău (ASDBC), a fost reprezentată la ,,Gala Down 2024 -World Down Syndrome Day’’ organizată de Federația Sindrom Down din România (FSDR), un eveniment special dedicat copiilor și adolescenților cu sindrom Down de Ziua Mondială a Sindromului Down, marcată anual pe 21 martie. Evenimentul, care a avut loc la Palatul Parlamentului, a adus în prim-plan succesul și progresele acestor copii minunați și pentru a se sărbători și recunoaște contribuțiile extraordinare ale organizațiilor dedicate sprijinirii lor.

La Gală au fost premiate asociațiile fondatoare ale FSDR, pentru activitatea lor. FSDR este uniunea a 21 de asociații de profil din toată țara, între care două sunt din Bacău și din Onești.

Recent, aceste asociații au organizat la Moinești manifestarea „Cafeneaua Publică”, dedicată tot Zilei Mondiale a Sindromului Down 2024. Tema anului în campania de conștientizare a publicului față de Sindromul Down este „Echitate în sănătate!”.

„Cafeneaua Publică” a adunat la Moinești, într-un spațiu al dialogului, 42 de tineri tipici și pe cei născuți cu cromozom suplimentar. La eveniment ei au fost și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – băcăuanul Mircea Fechet, dar și consilierul județean Ilie Bîrzu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean – Anca Egarmin, directoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională – Alexandrina Scorțanu, profesori de la școli speciale și reprezentanți ai unor organizații și instituții din domeniu.

Manifestarea se înscrie în Proiectul Erasmul Plus „Autoritate morală și sens participativ”, aplicat de Asociația Sindrom Down din luna ianuarie. Iar data de 21 martie simbolizează triplarea cromozomului 21 și condiția unică a persoanelor cu sindrom Down.

Prima autoritate băcăuană care a trecut pragul Centrului de Tineret Inclusive Youth Hub, din Bacău, a fost chiar Ilie Bârzu. „O personalitate care inspiră respect, etică și moralitate decizională, pentru care nu a fost niciodată prea greu să permită adresarea unei invitații sau solicitări – a opinat Gabriela Oteliță. A ales să spună DA când NU era pentru noi deja un cunoscut al răspunsului politic. Este modelul de OM pe care transmite asemenea calități generațiilor de tineri tipici sau speciali, iar interesul constant pentru fond și substanță sunt valori care ne fac mândri că l-am avut încă o dată alături, la Cafeneaua Publică”

Gabriela Oteliță, manager de proiect: „În județul Bacău, majoritatea tinerilor cu sindrom Down și familiile acestora suferă de bariere exterioare, cu caracter mecanic sau administrativ. Problemele acestor tineri nu sunt cunoscute de decidenți sau nu sunt înțelese și, prin urmare, abordate într-un mod eronat. Loviturile la adresa acestor tineri țin de demnitatea umană, se vorbește cel mai mult despre handicap și cel mai puțin despre abilități, libertăți și drepturi. În acest context nu este de mirare că tinerii cu sindrom Down sunt foarte puțin vizibili în societate, neavând susținere pentru a participa la luarea anumitor decizii care le influențează prezentul și viitorul. Părinții sunt nevoiți să lupte cu un sistem pentru care copiii lor nu înseamnă nimic, cu mentalități retrograde, idei preconcepute, pentru a nu mai menționa și lipsa de empatie și de toleranță a celor din jur”.