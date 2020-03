Dintotdeauna mi-a plăcut să visez. Dar nu așa absurd,cu mintea prin nori,fără să am ceva concret. Mi-a plăcut să am ținte clare pe care să le ating, mi-a plăcut să mă imaginez în fața oamenilor, să dăruiesc, să ofer arta mea, să pot face lucruri mărețe și să ajut. Întâi pe-ai mei și apoi pe alții. Mi-a plăcut să lupt pentru ceea ce sunt și să nu renunț vreo clipă la principiile trainice și sănătoase care m-au format. Și chiar dacă am muncit mult și am realizat multe vise,în continuare eu visez, la multe! E chiar frumos să ai astfel de gânduri pozitive, reale, către care să tinzi, pentru a urca tot mai sus! Așa îmi ghidez eu traiectoria și vă spun, nu e rău deloc. Și atunci… dăruiesc. Dăruiesc de când eram copil. Bunicii și părinții m-au învățat astea. În școală a fost un suc, o bomboană, o carte… Apoi am dăruit dragostea, iubirea pentru cei de lângă mine, pentru societate.

Este 20 Martie 2020. Se împlinesc 200 de ani de la nașterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Câteodată l-am uitat, unii l-au și criticat pe nedrept, dar se cuvine să ne amintim de el pentru că el este ceea ce numesc americanii un părinte al patriei, adică un fondator al statului nostru într-o formă modernă.De altfel el a fost și contemporan cu președintele american Ambraham Lincoln, un fel de „Self-made man” ca și Cuza, cel care a pus bazele națiunii moderne, păstrând unitatea. Cuza a făurit unitatea, din vremea lui existând oficial numele de România.

Oare ce cadou aș putea să îi fac Lui și societății unde trăiesc în această zi aniversară? În cel mai spontan fel, dar ajutat de Providență… aflu că la București are loc o licitație, pentru două fotografii ale familiei Cuza, portret Alexandru Ioan Cuza și portretul soției, Elena Cuza, fotografii originale, făcute de Carol Popp de Szathmary.

Rarități! După mari emoții Ioana a câștigat licitația. Fotografiile și-au găsit locul adevărat: la Foto Mărăndici, alături de aparatele fotografice din acea epocă. Cadoul începea să se contureze: băcăuanii aveau ce vedea și pipăi.

În ziua de 20 martie am programat o sesiune în amintirea celui ce a fost Alexandru Ioan Cuza, cu proiecții video, înconjurați de fotografii și aparate de colecție din acea epocă, devoalând „secrete” de puțini știute despre viața în fotografiile lui Cuza. Era cadoul pentru El, Bacău, băcăuani și nu numai…

Dar… Coronavirus. Un nod în gât și o lacrimă se prefigura. Cadoul era pregătit, dar nu puteam să îl ofer. Parcă aș fi fost la galaxii distanță de cei pentru care îl pregătisem. Acum, cu puterea gândului, îl dăruiesc azi iar faptic, atunci când vom avea voie să ne adunăm, să povestim și să ținem în mână fotografiile în original ale Marelui Cuza-Vodă. Spiritul Lui a venit și sunt sigur că se bucură de noi băcăuanii care îl sărbătorim.

Cei care vor trece prin fața Atelierului Foto Mărăndici, strada Oituz nr.21, lângă Tribunal, vor vedea expuse cu panglică tricolor – în exterior conform normelor existente acum -, fotografiile domnitorului aducându-ne aminte de faptele lui mărețe și memorabilele cuvinte: „SĂ-I DEA DUMNEZEU ȚĂRII MELE SĂ-I MEARGĂ MAI BINE FĂRĂ DE MINE,DECÂT CU MINE”

“Fotografia adevărată nu moare niciodată!”

“True photography never dies!”

