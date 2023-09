Bac Fest 2023: Festivalul Național „George Bacovia” și Colocviile Revistei Ateneu

Mai sunt doar șapte zile până când se vor auzi primele versuri, primele comentarii și se vor acorda premiile pentru favoriții juriului celui mai important eveniment cultural al anului, Bac Fest. Festivalul Național „George Bacovia”, Premile și Colocviile Revistei ATENEU.

Vor fi patru zile (14 – 17 septembrie) de poezie, lansări de carte, vernisaje ale unor expoziții, muzică, teatru, colocvii, întâlniri ale scriitorilor din toate zonele țării. Va fi o sărbătoare a Poeziei și a Poetului. Poezia lui George Bacovia. Bac Fest se deschide, în Sala Multimedia a Bibliotecii Județene „Costache Sturdza”, cu Premiile și Colocviile Revistei Ateneu, moderator va fi Carmen Mihalache, director al revistei. După ce în edițiile anterioare ale ziarului am prezentat o parte dintre invitați, juriul și nominalizații, pe categorii, la premii, astăzi publicăm programul integral al Bac Fest 2023.

La toate manifestările din program, intrarea este liberă.

Joi, 14 septembrie 2023: 11.00 -11.30 – Vernisajul expoziției Focus Bacovia – curator: Victor Eugen Mihai VEM (Sala Multimedia a Bibliotecii Județene „C. Sturdza”). 11.30-12.30 Colocviile revistei „Ateneu”: (Sala Multimedia a Bibliotecii Județene „C. Sturdza”). 12.30-13.30 Lansări de carte: Marius Manta – Temeiuri în acvaforte (prezintă Ștefan Radu și Adrian Jicu), Constantin Gherasim – Candela și ceasul (prezintă Mircea Platon). 18.00-18.30 Cărțile Bac-Fest: Marius Chivu – Trei săptămâni în Atlas – prezintă Adrian Jicu (Sala Multimedia a Bibliotecii Județene „C. Sturdza”). 18.30-19.30 Premiile revistei „Ateneu” (Sala Multimedia a Bibliotecii Județene „C. Sturdza”).

Vineri, 15 septembrie 2023: 12.00-13.00 Conferințele Bac-Fest: Paul Cernat – Bacovia și Noul Regim al literaturii (C. N. Ferdinand); 14.00-15.00 – Lansare de carte: Ioana Nicolaie – Noctiluca – prezintă Florina Pîrjol (Sala Multimedia a Bibliotecii Județene „C. Sturdza”); 18.00-19.00 – Dialogurile Bac-Fest: Mircea Cărtărescu în dialog cu Bogdan Crețu (Aula Universității „George Bacovia”); 19.00-20.00 – Gala Premiilor Festivalului Național „George Bacovia” (Aula Universității „George Bacovia”).

Sâmbătă, 16 septembrie 2023: 11.00-12.00 Galeria cu poeți – moderator Violeta Savu (Galeriile Karo); 12.00-12.30 – Cărțile Bac-Fest: Radu Vancu – Kaddish – prezintă Bogdan Crețu și Alex Goldiș (Galeriile Karo); 18.00-19.00 Reading is cool. Cum îl (re)citim pe Bacovia (Teatru Fain); 19.00-20.00 – Spectacolul Bac-Fest: Trupa In the spot – Poveste de sertar (Teatru Fain).

Duminică, 17 septembrie 2023: 11.00 -11.30 Murala Bacovia – Bogdan Scutaru (Strada Banca Națională); 11.30-12.30 Conferințele Bac-Fest: Vasile Ernu – Rolul picturii murale în șlefuirea identității orașelor. Studiu de caz: Bacovia și Bacăul (Casa Bacovia).