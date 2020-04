Ia spuneți trăivar familille voastre mai puteți în izolare? Mai rezistați bă cu masca pe fățău ca caii? Cum e bă să stai în casă șinuma n casă departe de tovarăși și de pretenari fără tu o sală șo gagicăreală șmechereală la vreo terasă. Nașpa rău pușcărie frate… Da mie nu mia plăcut niciodată după gratii mâncavaș eu sufletu așa că tailanda. Tailanda la iarbă verde la grătar și relaxare că băiatu știe ce zice na trăit de pomană.. Bă ești prost? Am ieșit și de florii și de paști și o să ies și de ntâi mai că doar noi fi io mai fraier. Și nu numa atunci bă. de paști a fost belea că a ținut și vremea pânspre dupamiază când a început să ploaie. Am ieșit cu toată familia la loc cu verdeață fain fainoșag căi paști în pana mea și să petrecem ca creștinii și noi. A venit și fratimiu din italia cu ăia micii că mă stricam de râs când vorbeau șiitot ziceau nona lu maicămia de sanroșit aia bătrână ca oule de paști mâncațiaș.

A fost belea de belea frățioare că am și uitat de corona bagi o muzică, o caterincă.. m-ai un vinișor m-ai o bucată de miel, șun ou alea alea. bă ești prost așai de paști tradiție. Da bă tradiție dacâți spun. Mam ofticat doar cu fraieru de Cartof că chiar ziceam cât de prost am fost că lam luat cu noi să ne bulească el direcția cu prostiile lui că zicea din minutn minut că dacă vine potera și ne dă amendă că măcar muzica so dăm mai încet că ne ginesc ăștia șașa. Bă ești prost.. Da l-am liniștit co directă de dreaptan figură de sa și speriat ăștia și ma certat maicămia cînd a văzut că iam dat borșu la fraier da eu leaam zis că na așai trebe și că dacă mai e cineva care ține post uite că avem acum și borș cu Cartof, he, he, he. El sa supărat ca trebuit să stea cu nasun batistă da ce săi fac frate măcar iam pus fermoar la muzicuță că de paști vreau să mă simt bine cu tovarășii și cu familia…

Ma sunat și Capdebou din Spania sămi ureze hristos anviat și cum suntem da sanchi el voia să știe ce combinații am făcut de când cu virusu că la ei e cam nașpa gata cu șmechereala… Bă ești prost nai treabă e treaba mea dacam făcut și am făcut că nus fraier numa cu măștile luate de la da gata hai mucles că noifi prost so zic public las că vă zic cînd ne vedem da să stați la distanță hehe să numi dați corona hehehehe. Pînatunci ceau și să fiți sănătoși; hristos anviat și alea alea trăivar familiile voastre să trăiască…