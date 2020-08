– Domnule Palăr, PNL a încheiat această alianță cu USR-PLUS. Sunteți singurul județ din Moldova unde s-a întâmplat asta. De ce?

– Pentru că suntem județul din Moldova cel mai „mâncat” de caria PSD, iar asta se întâmplă de 30 de ani! De trei decenii, PSD a avut un singur fir roșu al acțiunilor sale: să țină oamenii în sărăcie, în subdezvoltare, ca să îi manipuleze. Să fim cinstiți, asta s-a întâmplat la noi, iar pentru ca baroniada PSD să înceteze, oamenii trebuie să vadă că există alternativă solidă, serioasă, că forțele de dreapta se unesc și vin cu ceva comun. Am avut multe semnale din municipiul Bacău și din teritoriu, că se așteaptă o alianță anti-PSD, care să încheie această tradiție roșie și tristă din județul Bacău!

– Cu ce vine alianța diferit față de ceilalți?

– În primul rând, cu o strategie și cu un proiect. Un proiect de oraș, un proiect de județ. Trebuie să înceteze această practică păguboasă, de a se lucra la întâmplare. Sau de a nu se face nimic, așa cum s-a întâmplat în municipiul Bacău, pe timpul acestui mandat trist al primarului Necula. Pentru municipiul Bacău, este nevoie de o viziune. Ce vrem să facem din orașul ăsta? Un oraș smart! Asta înseamnă: transport electric, nepoluant, hub-uri pentru mediul de afaceri, infrastructură de afaceri, o industrie a spectacolului care să aducă plus valoare orașului și un mediu universitar competitiv, spre exemplu. Asta înseamnă linii strategice. Eu cred că a venit timpul să înțelegem că primarul nu este doar un administrator care schimbă becuri și pune băncuțe, ci un om care gândește pentru viitor.

– Și pentru județul Bacău, ce va însemna această alianță?

– Același lucru: un proiect de județ. Da, avem nevoie în continuare de asfalt pe ulițe, de apă și canalizare, care însemnă condiții minime de trai. Pentru că așa lasă PSD în urma sa județul Bacău, pe alocuri, cu o infrastructură de secol al XIX-lea! Dar lucrurile trebuie să meargă în paralel și trebuie gândit și viitorul. Vorbim des despre sărăcie, dar trăim într-un județ cu un potențial extraordinar. Haideți să vedem: avem ape minerale la Slănic și Târgu Ocna, avem salină, de la Comănești la Ghimeș avem locurile superbe pe Valea Trotușului, la fel și cele de pe Valea Tazlăului.

Avem case memoriale și mânăstiri, avem castelele de la Comănești, Dărmănești și Dofteana, ”mica Vale a Loirei”, cum îmi place mie să-i spun. Concluzia: un potențial turistic neexploatat! Avem o resursă uriașă de a dezvolta zootehnia, agricultura, industria alimentară, serviciile de tot felul. Și trebuie să ne transformăm în ceea ce, istoric, am fost: un centru logistic al Moldovei. Aici trebuie atrase marile firme, multinaționalele care au dezvoltate rețelele din zonă trebuie să fie atrase de facilitățile oferite de aeroportul Bacău, de o șosea de centură care va ușura traficul și de infrastructura rutieră, în general.

– Infrastructura rămâne principala problemă…

– Da, pentru că, din păcate, ne întoarcem din nou la cei 30 de ani de PSD, care nu a fost în stare, în trei decenii, să spargă munții, să construiască o autostradă spre Ardeal. Eu gândesc această dezvoltare a județului în context regional și am avut multe discuții cu ministrul Lucian Bode, un ardelean serios, care are și el o viziune complexă asupra infrastructurii rutiere a zonei de Nord-Est. Autostrada Bacău-Brașov va aduce prima deschidere relevantă. Deja se află în diferite faze proiectele pentru drumul expres Bacău-Piatra Neamț, vorbim despre un tronson de autostradă, alternativă la actualul E-85, care va merge de la București la Pașcani, evident, cu sectoare Focșani – Bacău, Bacău – Pașcani. Așa trebuie gândit totul. Ca un proiect.

– Sună frumos. Sunt și bani pentru toate astea?

– O, desigur că sunt, doar să îi atragi, să scrii proiecte. Scriem acest proiect de județ și acest proiect de oraș cu ochii la fondurile Uniunii Europene pentru exercițiul bugetar 2021 – 2027. Acolo vedem ce linii vor primi finanțare, ce domenii sunt prioritare și ne vom bate pentru fiecare euro. Întrebați-i pe cei de la PSD și pe Cosmin Necula, „vopsit” acum în Pro-România: au vreun proiect serios pregătit? Vă asigur că nu! Asta face diferența majoră dintre noi și ei. Evident, nu vom reuși în patru ani ce n-au făcut ei în 30, dar pornim la acest drum schimbând fundamental un mod de lucru. Și toată lumea trebuie să înțeleagă că dezvoltarea cu fonduri europene înseamnă multă transparență și că ceea ce ne propunem noi cu adevărat este să racordăm județul și municipiul Bacău la Secolul al XXI-lea.

– Domnule Lucian Stanciu Viziteu, la nivel declarativ, ambele forțe politice, atât USR-PLUS, cât și PNL au susținut necesitatea unificării forțelor de dreapta. De ce a durat atât de mult până ați parafat înțelegerea?

– Nu este vorba despre durată, ci despre faptul că toți am analizat și am discutat cu colegii noștri care ar fi cea mai buna variantă. Noi, la USR Bacău, am făcut sondaje, am discutat cu băcăuanii și a fost evident că singura șansă să scăpăm de administrația socialistă, atât de păguboasă pentru noi, este dreapta unită. Au existat orgolii, suntem două partide de la care românii au așteptări foarte mari, dar știm, la fel de bine, că interesele de partid nu sunt superioare celor ale cetățenilor.

Eu m-am luptat permanent cu administrația PSD-Necula și am adus în atenția publică toate neregulile pe care acest primar le-a tolerat. La fel, tânărul meu coleg de la PLUS, Cristian Ghingheș, care de patru ani de zile face opoziție adevărată și susținută în Consiliul Local Bacău, alături de consilierii PNL. Pentru USR este naturală această alianță și vine în întâmpinarea dorințelor băcăuanilor de a scăpa de cea mai slabă administrație pe care a avut-o vreodată orașul nostru.

– La nivelul județului Bacău, mai sunt asemenea alianțe cu PNL?

– Depinde de fiecare filială în parte. Noi am lăsat autonomie totală în teritoriu, pentru ca fiecare filială are specificul ei. Evident că acolo unde s-a ajuns la un numitor comun, situația este îmbucurătoare, pentru că un singur candidat pe partea dreaptă înseamnă prima șansa și, mai ales, disparția administrației PSD din județ. Județul Bacău, la fel ca întreaga Moldovă, se află într-o situație dezastruoasă după atâția ani de guvernare locală PSD.

Avem exemple în România de administrații de dreapta, în orașe gen Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Oradea, care au rezultate spectaculoase și asta ne dorim și noi pentru Bacău. Oamenii trebuie să știe că Bacăul are un buget mai mic decât al Sucevei, de exemplu, nu mai vorbim de Iași. Asta din cauza incompetenței lui Necula în a atrage fonduri europene. Nu doar că nu a reușit lucrul ăsta, dar a și pierdut opt milioane de lei la Insula de Agrement. Trăgând linie, după patru ani de mandat PSD și Necula „vopsit” în Pro România, la capitolul bani europeni ne dă cu minus.

– Ce planuri are alianța pentru Bacău, după câștigarea alegerilor?

– Proiectele noastre sunt ușor de implementat și se adresează tuturor băcăuanilor. Eu nu am planuri fantastice, din zona autostrăzilor suspendate sau port la Insula de Agrement. Eu le promit băcăuanilor că vor avea apă permanent, caldă și rece, că își vor duce copiii în unități de învățământ sigure și moderne, că Poliția Locală se va afla în slujba lor, nu a șefilor de la primărie, că vor circula pe străzi reabilitate și că Primăria Bacău va lucra doar pentru ei și va fi digitalizată. Asta foarte repede.

După ce toate aceste lucruri vor fi rezolvate, Bacăul va deveni un oraș prietenos cu mediul de afaceri și vom putea crea locuri de muncă bine plătite. Urmează investițiile mari, care aduc plus valoare. Dorința mea cea mai mare este ca băcăuanii să rămână acasă, să își dorească să trăiască aici, ei și copiii lor. Să aibă acces la cultură, educație, siguranță, servicii publice de calitate, de un aer respirabil, de spații verzi și de relaxare. Am două fetițe și vreau să mă asigur că Bacău va fi orașul în care se vor dezvolta la adevăratul potențial pe care îl au. Toate proiecte mele din programul de guvernare locală vor fi puse în dezbatere publică și fiecare membru al comunității noastre va putea alege în cunoștință de cauză.

– Care este mesajul pe care îl transmiteți băcăuanilor?

– Dreapta unită în Bacău este șansa noastră și vreau ca băcăuanii să înțeleagă că au un singur vot, să nu-l irosească. Am dovedit și eu, și Ionel Palăr, și Cristian Ghingheș, în toată activitatea noastră politică, că suntem politicieni asumați și că iubim Bacăul. În următorii 4 ani, vom schimba fața județului nostru, iar orașul Bacău va redeveni așezarea urbană cea mai prosperă din Moldova.