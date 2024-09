Autoritățile spun că ar exista un focar de pestă porcină la o fermă din Cleja, unde sunt crescuți peste 2000 de porci

Un focar de Pestă Porcină Africană a fost declarat într-o exploatație comercială din localitatea Cleja, județul Bacău, fiind afectați un număr de 2099 porcine . Încă de la notificarea suspiciunii de boală, pe probele analizate de L.S.V.S.A. Bacău, serviciile veterinare au intervenit de urgență.

Exploatația afectată a fost plasată sub supraveghere oficială, au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, produselor, subproduselor și mijloacelor de transport. Ancheta epidemiologica este in desfăsurare.

Unitatea Locală de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău, aflată sub conducerea Prefectului judetului Bacau, adoptă Hotararea de aprobare a Programul de măsuri, care se aplică în zonele de restricții pentru Pesta porcină africană formate din :

• zona de protecție de 3 km, ce cuprinde 2 U.A.T.-uri, 4 localități, respectiv Cleja – pana la Primaria Cleja, Somusca – partea stanga a drumului DJ119 spre est, Valea Mica și Racaciuni cu localitatea Gheorghe Doja

zona de supraveghere pe o raza de 10 km in jurul focarului care include și zona de protecție, pe raza a 8 U.A.T-uri ce cuprind localitățile: Cleja de la Primaria Cleja spre Vest, Faraoani, Racaciuni, Rastoaca, Gasteni, Ciucani, Fundu Racaciuni, U.A.T. Parava, localitatea: Teius, U.A.T. Horgesti, localitatile: Racatau Razesi, Racatau de jos, Recea, Galeri, Sohodor si Horgesti, U.A.T. Tamasi, localitatea Tamasi , pana la intersectia drumului DJ252 B cu intersectia strazii Frasinului, U.A.T Gioseni, localitatea Gioseni, U.A.T. Nicolae Balcescu, localitatile: Nicolae Balcescu, Valea Seaca, Buchila, Galbeni.

MĂSURILE DE COMBATERE A PESTEI PORCINE AFRICANE la porc domestic cuprind în zonele de restricții:

• O campanie de conștientizare a cetățenilor – În toate locurile de mare vizibilitate din localitățile cu restricții, vor fi amplasate afișe cu reguli simple și clare pe care toți crescătorii de suine au obligația să le respecte pentru a preveni răspândirea bolii;

• Vizite ale medicilor veterinari oficiali în exploatatiile cu porci din zona de restrictii care vor viza: verificări ale documentelor, verificarea punerii în aplicare a măsurilor dispuse pentru a preveni introducerea sau răspândirea bolii; examinarea clinică a animalelor deținute din specia suine ; dacă este necesar, recoltarea de probe de la animale pentru examene de laborator pentru a confirma sau a infirma prezența bolii în cauză.;

• Se interzice circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire, cu documente legale. Astfel, porcii nu pot parasi exploatatiile in care sunt tinuti pana la stingerea focarului de Pesta Porcina Africana si ridicarea masurilor de restrictii din zona de restrictii.

Acestia vor fi tinuti separat de animalele sălbatice și de animalele din alte specii;

• Se interzice cu desavarsire sacrificarea porcinelor fara avizul DSVSA (sacrificarea se poate face doar in prezenta medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante si post mortem. In cazul în care exista semne clinice sau morfopatologice care ar pute fi atribuite PPA , să se preleveze un număr suficient de probe de la animale, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a confirma sau infirma prezenţa virusului pestei porcine africane în aceste exploataţii )

• Aplicarea măsurilor corespunzătoare de biosecuritate tuturor persoanelor care vin în contact cu porcine sau care intră sau ies în/din exploatatie, precum și mijloacelor de transport, pentru a evita orice risc de răspândire a bolii în cauză;

Orice persoana care intra sau iese din exploatatiile de porcine trebuie sa respecte masurile de igiena adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului Pestei Porcine Africane.

Subliniem din nou obligațiile și responsabilitățile crescătorilor de porcine

• Anunțați imediat medicul veterinar de aparitia oricăror semne de boală sau mortalitate la porcii din gospodărie.

• Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți.

• Creșteți porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, microclimat și bunăstare.

• Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă sau in pădure; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică.

• NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE ANIMALE, FĂRĂ A FI IDENTIFICAŢI (CU CROTALIE) ŞI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE SĂNĂTATE ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEȚI ÎN GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ȘI ASTFEL SĂ DIFUZAȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!

• Se interzice sacrificarea porcilor din gospodărie fără anunțarea medicului veterinar.

• Colaborați cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea probelor pentru examene de laborator.

• Este interzisă scoaterea din gospodărie a cărnii de porc și produselor provenite de la aceștia.

• Nu comercializați carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din taierea porcinelor în exploatația proprie (consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat).

• Solicităm cetățenilor care desfășoară diverse activități în păduri pe raza județului Bacău să anunțe autoritățile cu privire la orice caz de mortalitate la mistreț identificat cu această ocazie

Nerespectarea acestor măsuri atrage sancțiuni contravenționale sau penale, după caz.

DSVSA Bacau solicita sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor impuse de autorități, având în vedere consecințele economice grave generate de apariția acestei boli.

Proprietarii animalelor afectate de PPA vor fi despăgubiți de stat în condițiile prevazute de lege .

DSVSA Bacau va informa periodic cetatenii judetului, cu privire la evoluția bolii și a măsurilor care trebuie respectate pentru a limita efectele bolii și a preveni răspândirea virusului.

La această dată, la nivelul județului Bacău mai sunt în perioada activă un număr de 181 cazuri de P.P.A. la porc mistreț.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează omul, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici şi mistreţii.