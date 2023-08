Automobilism: Simone Tempestini scrie istorie în Bacău

Liderul general al Campionatului Național de Raliuri Betano a devenit primul pilot care a câștigat de patru ori Raliul Moldovei Bacău. După succesele din 2017, 2018 și 2022, a venit și victoria de anul acesta, care i-a permis campionului din Cluj Napoca să-l întreacă pe legendarul Francois Delecour, învingător între 2012 și 2014

Simone Tempestini nu se oprește. Nu are de ce. Și nu are cum. Din boxe răsună „Don”t Stop Me Now” al celor de la Queen, iar pilotul din Cluj Napoca părăsește, cu mâinile ridicate, scena de festivități a Raliului Moldovei Bacău amplasată în fața Prefecturii. Este sâmbătă, 5 august, cu puțin înainte de orele 22.00, iar pilotul român de origine italiană care va împlini 29 de ani chiar la sfârșitul acestei săptămâni conduce detașat în clasamentul general al Campionatului Național de Raliuri Betano, cu patru victorii în cinci etape. De șapte ori campion național, Tempestini îl poate egala, la finalul sezonului pe Titi Aur, autorul a opt titluri în 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 și 2006. Până să-l ajungă pe Aur, Simone a reușit însă o altă performanță, întrecându-l pe legendarul Francois Delecour. Campionul francez câștigase de trei ori Raliul Moldovei Bacău: în 2012, 2013 și 2014. Cu triumful de anul acesta, Tempestini a ajuns la patru reușite în competiția moldavă. Iar triumf nu este un cuvânt gol.

După victoria de anul trecut, echipajul format din Simone Tempestini și Sergiu Sebastian Itu la bordul unei Skoda Fabia Rally 2 a dat copy-paste și în 2023, la ediția cu numărul 13 a competiției organizate de Team Adi Răspopa și cofinanțată de Consiliul Județean Bacău, pe care au revendicat-o cu timpul de o oră, 29 minute, 21 secunde și două zecimi. Mai mult, echipajul Tempestini/ Itu nu a avut rival, câștigând toate cele 12 probe ale Raliului Moldovei Bacău, începând cu proba specială de vineri dimineața, de la Runcu și încheiind cu Super-Speciala de sâmbătă seara, de la pista de karting „Speed Park”. În urma lui Tempestini și Itu, la general s-a poziționat echipajul norvegian Sebastian Barbu/ Jeannettae Kvick Andersson (Skoda Fabia Rally 2), la două minute, 22 secunde și trei zecimi, pentru ca podiumul să fie completat de Adrian Teslovan/ Vajk Imre Cseh (Ford Fiesta Rally 2), la patru minute, 37 de secunde, două zecimi de învingători.

„Evident că suntem foarte fericiți pentru această victorie, a patra pe care eu o obțin aici, la Bacău. Ca de obicei, a fost un raliu foarte lung, dar și foarte frumos și țin să-i felicit pe organizatori și să le mulțumesc spectatorilor”, a punctat Simone Tempestini, care nu a uitat să evoce figura celui care, în urmă cu 13 ani, punea pe picioare Raliul Moldovei Bacău: regretatul Adrian Răspopa. De altfel, așa cum au subliniat și prezentatorii competiției, „tot ce se întâmplă la acest Raliu al Moldovei poartă amintirea și spiritul lui Adi Răspopa”. Iar la ediția sa din augut 2023, pe lângă intrarea în legendă a lui Simone Tempestini, competiția moldavă a oferit multe alte lucruri memorabile. Inclusiv debutul absolut într-o etapă de raliu în România a unui Renault Clio Rally 3, mașină aparținând echipajului din Turcia, Celik/ Bostanci.

„Ne-am simțit foarte bine aici și ne-ar plăcea să ne întoarcem. Poate la anul” a fost promisiunea turcilor. Cu siguranță că în 2024 se va întoarce și Simone Tempestini. Aproape sigur, din nou în calitate de campion național. Și, la fel de sigur, având ca target cea de-a cincea victorie băcăuană. Până atunci, însă, liderul competiției interne atacă etapa europeană din Cehia. „Don”t Stop Me Now” vine întotdeauna la pachet cu „We Are The Champions”, așa cum s-a observat/ auzit și la festivitatea Raliului Moldovei Bacău. Iar un campion precum Simone Tempestini este greu, foarte greu de oprit.

FOTO: Balázs Attila