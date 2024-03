Aur, argint și bronz pentru SCM Bacău

Adnana Vrînceanu s-a laureat dublă campioană națională, Ștefi Zediu, dublă vice-campioană, în timp ce Daria Vrînceanu s-a clasat a treia la lungime

SCM Bacău are atlete de aur, argint și bronz. Weekendul acesta, la finala Campionatelor Naționale Under 20 Indoor de la București, sportivele antrenate de Cristi Nemțeanu s-au plasat, o dată în plus, în prim-plan.

Astfel, Adnana Vrînceanu s-a laureat dublă campioană națională la triplusalt și la 200 metri. La triplusalt, Adnana a sărit 12,49 m, iar la 200 m a luat aurul ca urmare a unui timp de 24,75.

La întrecerile finale U20 din Capitală, Ștefania Zediu a cucerit de două ori argintul: la 400 m și 800m. La 400 m, Ștefi a trecut linia de sosire cu timpul de 58,11, fiind întrecută de Maria Denisa Capotă (CSM Bistrița), în timp ce în proba de 800 m, sportiva pregătită de Cristi Nemțeanu a reușit un rezultat de 2:14.45, inferior doar Claudiei Costiuc (CSM Dorna), cu 2:10.12.

În fine, sora mai mică a Adnanei, Daria Vrînceanu (CSȘ- SCM Bacău), a demonstrat că, în ciuda diferenței de vârstă, poată să țină pasul cu adversarele mai mari, cucerind bronzul la lungime.

Născută în 2008, Daria a sărit 5,64 m, cu 13, respectiv doi centimetri mai puțin decât primele două clasate, Ștefania Spînu și Maria Bulavska, ambele în vârstă de 18 ani.