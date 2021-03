Încă de la primele ore ale dimineții, în Piața Centrală au apărut primii vânzători de miei. Ce-i drept, numărul acestora este foarte mic, dar e posibil ca în zilele următoare să mai apară și alții. Momentan, prețul cerut pentru un kilogram de miel este de 30 de lei, în creștere față de anul trecut când mielul s-a vândut cu 23-25 de lei pe kilogram. Timid, au început să apară și cumpărători, dar foarte puțini, după cum spun vânzătorii, care speră că numărul doritorilor va crește în zilele de joi, vineri și sâmbătă, mai ales că în acest weekend este Paștele catolic. Probabil că pofticioșii de friptură de miel vor apărea mai repede pentru că se știe că gătitul cărnii de miel este mai pretențios și trebuie ținut prin diferite sosuri ore întregi înainte de a fi băgat la cuptor.

În anii trecuți, cei care cumpărau miei în viu (ferme care cumpărau berbecuți, îi îngrășau și apoi îi exporatu), plăteau între 10 și 12 lei kg în viu. Anul acesta plătesc între 14,50 și 15,50 lei ceea ce înseamnă aproximativ 23 – 24 de lei carcasa, în funcție de rasa oilor (țurcană, merinos, avas). Înainte ca mielul să ajungă în piață, mai există și alte cheltuieli care fac ca prețul final să fie cel regăsit la tarabă. Astfel, se plătesc 4 lei la medicul veterinar pentru foaia de transfer la abator, 7 lei cârligul la piață plus 15 lei pe zi masa la piață. În plus, mieii trebuie transportați cu o mașină cu frig autorizată ceea ce presupune alte costuri. Un miel dacă are 16 – 17 kg în viu, are 10 – 11 kg la carcasă.

Potrivit crescătorilor de animale, acesta prețul acum. Este posibil ca la Paștele ortodox în piețe să fie mai mulți miei și mai mari ceea ce ar duce la o scădere a prețului, dar nu foarte mare.