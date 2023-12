Atletism/ U16, U18 și U20: Cupa 1 Decembrie- Memorialul „Maria Hagimă” și „Costel Sava”

Pe 9 și 10 decembrie, Sala de Atletism „Doina Melinte” din Bacău a găzduit tradiționala competiție națională Cupa „ Decembrie- Memorialul „Maria Hagimă” și „Costel Sava”. Întrecerile au reunit la linia de start peste 350 de sportivi Under 16, U18 și U20 din întreaga țară dar și din Republica Moldova. Următorul concurs care va avea loc în Sala de Atletism „Doina Melinte” din Bacău se va derula la finalul acestei săptămâni, pe 16 și 17 decembrie și va fi rezervat Copiilor 1, 2,3 și 4: Cupa de Iarnă. Sezonul 2024 va fi deschis pe 13 ianuarie de o întrecere de mare tradiție: Cupa Bistriței/ Memorialul „Nicolae Mihalache” pentru Seniori, U23, U20, U18 și U16.

Podiumurile Cupei 1 Decembrie- Memorialul „Maria Hagimă” și „Costel Sava”

60 m feminin J1+J2 : 1) Adnana Vrînceanu (SCM Bacău), 2) Sara Alesia Cristea (Ceahlăul Piatra Neamț), 3) Anda Laiu (Ceahlăul Piatra Neamț).

60 m masculin J1+2 : 1) Apor Jakab (LPS Târgu-Mureș), 2) Mihai Militaru (CSM Ploiești), 3) Szilard Jakab (CSM Târgu-Mureș).

60 m fem. J3 : 1) Caroilina Pungă (CSM București), 2) Sara Mahmoudi (Dinamo București), 3) Ioana Dincă (CSM București).

60 m masc. J3 : 1) Luca Teirău (CSȘ Bacău), 2) Mihai Robert Stafie (CSȘ Târgu-Neamț), 3) Ștefan Teslariu (LPS Roman).

1500 m masc. J3 ; 1) Petru Popescu (CSȘ Rădăuți), 2) Denis Teschină (CSȘ Bârlad), 3) Andrei Halapciuc (CSȘ Bârlad).

1500 m fem. J3 : 1) Ștefania Oanea (CN Nicu Gane Fălticeni), 2) Andreea Vodute (LPS Vaslui), 3) Dalila Cordu (LPS Vaslui).

Înălțime masc : 1) Ștefan Gagiu (CSȘ C. Istrati), 2) Leonard Văcărescu (CSȘ C. Istrati), 3) Sebi Bence (Dej).

Triplusalt fem .: 1) Adnana Vrînceanu (SCM Bacău), 2) Daria Vrînceanu (SCM Bacău), 3) Andra Stănică (SCM Bacău).

Triplusalt masc.: 1) Eduard Unguroaica (CSȘ C. Istrati), 2) Maximus Stoian (CSȘ Onești), 3) Dragoș Hanganu (CSȘ Onești).

Greutate 6 kg masc : 1) Constantin Gherasim (CSM Giurgiu), 2) Antonio Axentiev (ACS Atletic), 3) George Bira (CSM Buzău).

Greutate 5 kg masc. : 1) Ștefan Ciobanu (LPS Roman), 2) Antonio Axentiev (ACS Atletic), 3) Raul Filimon (SCM Bacău).

Greutate 4 kg masc .: 1) Raul Filimon (SCM Bacău), 2) Ionuț Pașa (CSM Buzău), 3) Tiberiu Chițu (CSȘ C. Istrati).

Greutate 4 kg fem . : 1) Ana Maria Vișan (Dinamo), 2) Bianca Pricope (CSȘ Tecuci), 3) Alexandra Druță (CSȘ Tecuci).

Greutate 3 kg fem : 1) Adina Fîrțală (CSM Giurgiu), 2) Ana Maria Vișan (Dinamo), 3) Alexandra Druță (CSȘ Tecuci).

400 m fem J1+2 : 1) Maria Denisa Capotă (CSM Bistrița), 2) Ștefania Zediu (SCM Bacău), 3) Catinca Nițu (Dinamo).

400 m masc. J1+2: 1) Dragoș Năstasă (CSȘ Bârlad), 2) Claudoiu Ciobanu (LPS Vaslui), 3) Petru Kovacs (LPS Vaslui).

400 m fem. J3 : 1) Antonia Moroșanu (LPS Vaslui), 2) Alexandra Cozan (CSȘ Mediaș), 3) Alessia Ioana Burcă (CSȘ Bacău).

400 m masc. J3 : 1) Andrei Bejenaru (Gloria Buzău), 2) Flavius Cazacu (CSȘ Bârlad), 3) Alin Stan (LPS Focșani).

Ștafetă 4×200 m J1+2 masc : 1) CSM Alexandria, 2) LPS Târgu Mureș „B”, 3) LPS Vaslui.

Ștafetă 4×200 m masc. J3 : 1) LPS Târgu Mureș, 2) CSȘ Odorhieu Secuiesc, 3) LPS Roman.

Ștafetă 4×200 m fem. J1+2 : 1) SCM Bacău (Daria Vrînceanu, Ștefania Zediu, Andra Stănică, Adnana Vrănceanu), 2) CSM Bacău (Medeea Bulmaga, Mihaela Munteanu, Diana Aștefănoaie, Carina Cojan).

Ștafetă 4×200 m masc. J3 : 1) Dinamo, 2) LPS Vaslui, 3) CN Nicu Gane Fălticeni.

1500 m masc. J1+2): 1) Marco Târnăuceanu (CSȘ Rădăuți), 2) Cosmin Păduraru (CSM Bacău), 3) Ștefan Dumitrescu (Lic. Tehn. Brătianu).

1500 fem J1+2 : 1) Ileana Giangu (CSȘ Mediaș), 2) Diana Maria Pop (CSM Brașov), 3) Sanda Țurcan (LPS Chișinău).

60 m garduri J1+2: 1) Dora Kuti (CSȘ Odorheiu Secuiesc, 2) Petra Biro (CSȘ Odorheiu Secuiesc), 3) Sanda Țurcan (LPS Chișinău).

200 m fem J1+2 : 1) Adnana Vrînceanu (SCM Bacău), Catinca Nițu (Dinamo), 3) Carina Cojan (CSȘ Bacău).

200 m masc. J 1+2: 1) Mihai Militaru (CSM Ploiești), 2) Alexandru Boișteanu (CSȘ Onești), 3) Alexandru Constantinescu (CSM Ploiești).

200 m fem. J3: 1) Daria Vrînceanu (SCM Bacău), 2) Larisa Mocanu (LPS Focșani), 3) Alessia Ioana Burcă (CSȘ Bacău).

200 m masc. J3 : 1) Andrei Bejenaru (Gloria Buzău), 2) Luca Andrei Teirău (CSȘ Bacău, 3) Mihai Robert Stafie (CSȘ Târgu-Neamț).

800 m fem. J1+2. : 1) Ștefania Zediu (SCM Bacău), 2) Maria Denisa Capotă (CSM Bistrița), 3) Mihaela Munteanu (CSM Bacău).

800 m masc. J1+2 : 1) Andrei Argeșanu (CSM Alexandria), 2) Dragoș Năstasă (CSȘ Bârlad), 3) Valentin Negru (CSM Alexandria).

800 m fem. J3 : 1) Alexandra Vasilescu (CSM Danubiu Tulcea), 2) Ștefania Oanea (CN Nicu Gane Fălticeni), 3) Elena Ungureanu (LPS Vaslui).

800 m masc. J3 : 1) Flavius Cazacu (CSȘ Bârlad), 2) Petru Popescu (CSȘ Rădăuți), 3) Denis Taschină (CSȘ Bârlad).

3000 m fem. J3 : 1) Lorena Iordache (Lic. Tehn. Brătianu), 2) Andreea Vodute (LPS Vaslui), 3) Dalila Cordun (LPS Vaslui).

3000 m masc. J3 : 1) Tudor Margasoiu (CSM Bacău); 2) Andrei Halapciuc (CSȘ Bârlad), 3) Denis Surcel (Lic. Tehn. Brătianu).

60 m garduri masc. J1+2 : 1) Alexandru Boișteanu (CSȘ Onești), 2) Mihai Șerban (CN Al. Vlahuță), 3) Ilia Padaliuc (LPS Chișinău).

60 m garduri fem. J3 : 1) Ioana Dincă (CSM București), 2) Larisa Mocanu (LPS Focșani), 3) Reka Pataky Dobai (CSȘ Odorheiu Secuiesc).

60 m garduri masc. J3 : 1) Alexandru Tilică (CSȘ C. Istrati), 2) Gheorghe Bacoș (LPS Chișinău).

Înălțime fem .: 1) Sofia Cociașu (Dinamo), 2) Nora Pintyo (CSȘ Odorheiu Secuiesc), 3) Miruna Șchiopu (CSM Pașcani).

Lungime fem. J3 : 1) Daria Vrînceanu (SCM Bacău), 2) Carolina Pungă (CSM București), 3) Renata Lukacs (CSM Odorheiu Secuiesc).

Lungime masc. J3 : 1) Maximus Stoian (CSȘ Onești), 2) Zete Szucs Olcsvary (CSȘ Odorheiu Secuiesc), 3) David Mihai Sârbu (CSȘ Bacău).

Lungime fem. J1+2 : 1) Diana Aștefănoaie (CSM Bacău), 2) Maya Imani Lee (CSM Brașov), 3) Emese Butiurcă (LPS Târgu-Mureș).

Lungime masc. J1+2 : 1) Ștefan Gagiu (CSȘ C. Istrari), 2) Eduard Unguroaica (CSȘ C. Istrati), 3) Leonard Văcărescu (CSȘ C. Istrati).

Ștafetă 4×400 m masc. J3 : 1) CSȘ Bârlad, 2) LPS Vaslui.

Ștafetă 4×400 m fem. J3 : 1) LPS Vaslui, 2) CN Nicu Gane Fălticeni, 3) Dinamo București.

Ștafetă 4×400 m masc. J1+2 : 1) CSM Alexandria, 2) LPS Chișinpu, 3) LPS Vaslui.

Ștafetă 4×400 m fem. J1+2 : 1) CSȘ Rădăuți, 2) CSȘ Focșani.

3000 m masc. J1+2: 1) Marco Târnăuceanu (CSȘ Rădăuți), 2) Ștefan Dumitrescu (Lic. Tehn. Brătianu), 3) Valentin Turtă (CSȘ Rădăuți).

3000 m fem. J1+2 : 1) Ileana Vanesa Giangu (CSȘ Mediaș), 2) Sanda Țurcan (LPS Chișinău), 3) Eva Maya Georgescu (CSȘ Sfântu-Gheorghe).