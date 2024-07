Atletism/  CN Under 20: Surorile Vrînceanu, una mai bună decât cealaltă

Câștigătoare a titlului național la 200 m, Adnana s-a luareat campioană a României și la triplusalt, probă la care a fost secondată de sora și coechipiera sa de la SCM Bacău, Daria. Rezultate de excepție și în contul CSM Onești

Sunt surori, dar în competiție au statutul de rivale. Și totuși, ca bune surori, știu să și împartă între ele. De pildă, podiumul. La etapa finală a Campionatelor Naționale U20 de atletism derulată în weekend, la Craiova, Adnana și Daria Vrînceanu s-au confruntat în proba de triplusalt, pentru ca la final să se regăsească pe podium.

Adnana, în calitate de campioană națională, cu un rezultat de 12,65 m, sora sa mai mică, Daria, ca vice-campioană, cu o săritură care a măsurat 12,12 m. În plus, cele două sportive antrenate de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău (Daria are dublă legitimare cu CSȘ Bacău) mai au un punct comun. Și anume, ambele atlete și-au reliazat anul acesta baremul de participare la Mondialele programate luna viitoare, în Peru: Adnana la 200 m, Daria la triplusalt, probă la care a înregistrat un impresionant 13,09m la Europenele U18 de luna aceasta, de la Banska Bistrica.

Revenind la Naționalele U20 de la Craiova, să notăm că Adnana Vrînceanu și-a trecut în palmares statutul de dublă campioană națională, alături de reușita de la triplusalt venind și aurul de la 200 m, obținut cu rezultatul de 26,64 secunde. Un alt reprezentant al SCM Bacău, Radu Filimon s-a clasat al treilea în Bănie la proba de greutate, cu 16,51 m, sportivul antrenat de Mihaela Melinte fiind, la 16 ani, mezinul podiumului.

Pe lângă reușitele SCM Bacău, etapa finală a Campionatului Național U20 de la Craiova a consemnat rezultate notabile și în contul secției de atletism a CSM Onești. Astfel, Mario Cobjuc s-a încununat cu titlul de campion național la 100 m garduri (13,81), la 100 m (10,63) și la ștafetă 4×400 m, alături de colegii săi de club Flavius Cazacu, Denis Traschină și Dragoș Năstase. Totodată, Cobjuc a terminat al doilea proba de 200 m, cu timpul de 21,86m.

Un alt titlu național în contul CSM Onești a fost obținut la ștafetă 4×400 m mixt, în formula Falvius Cazacu, Raluca Răduca, Bianca Coșerariu și Dragoș Năstasă. În probele individuale, Bianca Coșerariu (dublă legitimare CSM Onești/ Unirea Iași) a cucerit argintul la 100 m garduri, cu 15,24, Raluca Răduca (dublă legitimare CSM Onești/ CSȘ 6 București) și-a adjudecat argintul la 100 m garduri (15,63) și bronzul la 400 m garduri (63,54), iar Dragoș Năstase (dublă legitimare CSȘ Bârlad/ CSM Onești) a luat argintul la 400 m și bronzul la 200 m.

În fine, la disc, oneșteanca Daria Chițu s-a încununat cu titlul de campioană națională, cu 47,01m, în timp ce colega sa de club, Alexandra Iacob a terminat a doua proba de ciocan, cu o aruncare de 47,63m. Last, but not least, Lara Pădure a reușit o dublă performanță: argint la disc și bronz la greutate. La disc, atleta de 17 ani antrenată de Teodoru Agachi și-a trecut în cont un record personal, 44, 92 m, fiind întrecută doar de coechipiera sa, Daria Chițu, în timp ce la greutate, ea a urcat pe treapta a treia a podiumului cu un rezultat de 11,88 m.